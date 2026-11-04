Agents immobiliers : Diffuser vos annonces coûte 890 € HT par vente, Jinka lance une offre gratuite

Combien vous coûte la visibilité de vos annonces ? Jinka estime la dépense à 890 € HT par vente en agence et lance une formule gratuite. Calcul, contacts inclus et services payants : ce qu’il faut regarder pour votre agence.

Selon un calcul de Jinka, les dépenses de diffusion des annonces représentent environ 890 € HT par vente réalisée par une agence. À la veille du salon RENT, le portail lance une offre gratuite, avec des contacts locatifs illimités et deux contacts par mois pour la vente. Voici ce que recouvrent ce chiffre et cette nouvelle formule.

La visibilité des annonces fait partie des dépenses récurrentes d’une agence immobilière. Mais combien coûte-t-elle, une fois rapportée aux ventes réalisées ? Dans son communiqué du 3 novembre, Jinka avance une estimation de 890 € HT par transaction. Le portail s’appuie sur ce calcul pour lancer Jinka Free, une formule de référencement gratuit et sans engagement, complémentaire de ses abonnements payants.

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Jinka part d’un budget annuel estimé entre 10 000 et 15 000 € HT pour une présence sur les deux portails qu’elle présente comme dominants. L’entreprise rapporte cette dépense à environ 14 ventes par agence et par an, pour aboutir à un coût moyen proche de 890 € HT par transaction. À l’échelle nationale, elle évalue ces dépenses de diffusion entre 300 et 450 millions d’euros annuels.

Les 890 € HT constituent donc une moyenne reconstituée par Jinka, à partir d’estimations sectorielles et d’un volume moyen de ventes. Ce montant ne correspond ni au prix de publication d’une annonce ni à une facture adressée séparément à l’acquéreur. Il varie selon les abonnements souscrits et l’activité de chaque agence.

Pour situer votre agence, le calcul consiste à diviser vos dépenses annuelles de diffusion par le nombre de ventes conclues sur la même période. Pour comparer les portails, regardez aussi les contacts reçus, les rendez-vous obtenus et les transactions réalisées grâce à chacun d’eux.

Jinka soutient que ces dépenses pèsent sur les honoraires et, indirectement, sur le coût des transactions. Son estimation ne permet toutefois pas de déduire qu’une diffusion gratuite ferait baisser d’autant les honoraires ou le prix payé par l’acheteur.

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Avec Free, Jinka annonce permettre aux agences de référencer gratuitement leurs annonces et de les diffuser en temps réel, sans engagement. L’entreprise revendique plus de 4 000 partenaires professionnels et 4 millions d’utilisateurs.

La distinction à retenir concerne les contacts : ils sont illimités pour la location, mais limités à deux par mois pour la vente. Une agence qui cherche avant tout des acquéreurs doit donc prendre en compte ce plafond pour apprécier l’intérêt de la formule.

Plusieurs outils restent réservés aux abonnements payants : la certification des annonces, leur republication, la renotification — qui remet un bien à l’attention des utilisateurs — et le tableau de pilotage.

« Parce que pour nous, le référencement est un droit, et non un péage », affirme Marc Lebel, fondateur et dirigeant de Jinka. Timothée Duriez, directeur de Jinka Pro, précise : « Fidèle à notre politique sans engagement, le professionnel peut réactiver toute sa puissance de visibilité instantanément et à tout moment. »

Ce lancement prolonge le développement des services professionnels de Jinka, qui avait annoncé en juin un financement de 1 million d’euros pour renforcer ses outils et ses développements dans l’IA.

Des demandes d’estimation dans les formules payantes

En parallèle de Free, Jinka enrichit ses offres payantes avec des demandes d’estimation de propriétaires. Le portail cible notamment les utilisateurs qui recherchent un nouveau logement et doivent vendre leur bien actuel pour financer leur achat.

Depuis son espace dans l’application, le propriétaire renseigne l’adresse du logement pour obtenir une première estimation automatique. Il choisit ensuite le professionnel avec lequel affiner cette valeur, parmi une sélection de trois partenaires les plus proches du bien. Il peut également préciser son calendrier : une vente d’ici à trois mois, entre trois et six mois, ou plus tard.

Pour l’agence choisie, la demande permet d’engager un échange avec un vendeur potentiel, avec une première indication sur son horizon de vente. Elle reste à transformer en rendez-vous, puis en mandat.

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