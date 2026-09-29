Immobilier : iad connecte ses annonces à ChatGPT avec Omny
iad et Omny s’associent pour connecter les biens des conseillers iad aux nouveaux parcours de recherche immobilière par l’IA. Les particuliers pourront décrire leur projet avec leurs propres mots avant d’être orientés vers un bien et un conseiller.
Les annonces des conseillers iad rejoindront la plateforme Omny et son application dans ChatGPT. Grâce à la synchronisation de l’ensemble des annonces iad, l’intelligence artificielle d’Omny pourra analyser les projets exprimés en langage naturel par les particuliers, identifier les biens les plus pertinents et orienter chaque demande vers les conseillers concernés.
Omny propose déjà de chercher un logement depuis son application dans ChatGPT. Avec ce partenariat, l’entreprise prévoit d’y intégrer l’ensemble des annonces des conseillers iad.
Décrire son projet plutôt que cocher des cases
Un budget et une ville ne disent pas tout d’un projet immobilier. Au-delà des critères traditionnels de recherche, la technologie prendra notamment en compte le budget, les critères de vie quotidienne (lieu travail, écoles, activités…), la localisation, le calendrier du projet, les préférences exprimées au fil de la conversation et le niveau d’engagement de l’utilisateur.
Ce que les conseillers iad vont recevoir
Lorsqu’une demande leur sera transmise, les conseillers disposeront des éléments recueillis pendant la recherche. Ils pourront ainsi connaître le budget du particulier, le secteur souhaité et les critères qui comptent pour lui avant de poursuivre l’échange. Des tableaux de bord leur permettront également de suivre les demandes reçues.
« L’intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les Français recherchent leur futur logement. Ce partenariat avec Omny nous permet d’explorer de nouveaux parcours de mise en relation, tout en donnant à nos conseillers des outils supplémentaires pour identifier et accompagner des projets immobiliers qualifiés », souligne Olivier Descamps, Directeur général France iad immobilier.
Le réseau prévoit des communications dédiées, des webinaires et des offres spécifiques pour accompagner ses conseillers. Ce projet s’inscrit dans la place qu’iad entend donner à la technologie et à l’IA dans son activité.
Une annonce proposée selon le besoin exprimé
Le changement tient à la façon de trouver un bien : le particulier peut raconter ce qu’il cherche, et l’outil rapproche sa demande des annonces disponibles. D’autres acteurs développent aussi la recherche en langage courant, comme SeLoger, qui permet de décrire un logement à l’écrit ou à l’oral.
« L’enjeu pour les professionnels n’est plus seulement de rendre leurs annonces visibles, mais de faire en sorte que leurs biens soient compris et recommandés par les intelligences artificielles lorsqu’ils correspondent réellement au projet d’un particulier. En connectant l’offre des conseillers iad à Omny, nous franchissons ensemble une étape importante vers ce nouveau modèle de distribution immobilière », souligne Franck Le Tendre, cofondateur et CEO d’Omny.