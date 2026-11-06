Logement solidaire : La Fondation Laforêt récompense les Compagnons Bâtisseurs

Lauréats du premier Prix du Logement Solidaire de la Fondation Laforêt, les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France reçoivent 30 000 euros pour aider une vingtaine de propriétaires modestes à rénover leur logement.

Une vingtaine de propriétaires occupants modestes vont bénéficier d’un accompagnement pour rénover leur logement en Île-de-France. Les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France ont reçu 30 000 euros de la Fondation Laforêt, qui leur décerne son premier Prix du Logement Solidaire.

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Rénover avec les habitants

Créée en 2012, l’association Les Compagnons Bâtisseurs Île-de-France lutte contre le mal-logement et la précarité énergétique. Sa démarche repose sur un principe simple : « faire avec » plutôt que « faire pour ». Grâce à l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA), les habitants participent directement aux travaux de rénovation de leur logement, épaulés par des professionnels qui leur transmettent les connaissances, les gestes nécessaires et mettent à leur disposition matériaux et outillage.

Cette méthode permet d’améliorer l’habitat tout en transmettant des compétences utiles au quotidien. L’association propose aussi des ateliers de quartier, des chantiers participatifs, des dépannages pédagogiques et des prêts d’outils.

L’accompagnement commence par une visite pour évaluer les besoins du logement. Pour préparer un projet de rénovation, les propriétaires peuvent également consulter nos repères sur les signes qui montrent qu’une maison a besoin de travaux.

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Trois Bricobus pour aller à la rencontre des ménages

Le projet soutenu par la Fondation Laforêt s’appuie sur trois Bricobus déployés à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Ces ateliers mobiles permettent d’aller directement à la rencontre des habitants.

Leur mission consiste à réaliser, avec les ménages, de petits travaux destinés à améliorer le confort thermique et à réduire les dépenses énergétiques. Selon la Fondation Laforêt, la dotation permettra de suivre une vingtaine de propriétaires occupants modestes, de la première visite jusqu’à la réalisation des travaux.

Pour les lecteurs qui envisagent de confier d’autres interventions à un artisan, notre guide présente les cinq points à vérifier sur un devis de travaux.

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Un premier prix parmi 230 candidatures

Le Prix du Logement Solidaire, lancé en juin par la Fondation Laforêt, a reçu 230 candidatures. Huit projets ont été présélectionnés avant d’être présentés au jury, réuni le 21 octobre.

Pour les départager, le jury a notamment examiné leur impact social et environnemental, leur utilité locale et leur capacité à être reproduits sur d’autres territoires. Il a retenu l’approche des Compagnons Bâtisseurs Île-de-France, qui associe amélioration des logements et apprentissage.

« Le projet des Compagnons Bâtisseurs Île-de-France illustre parfaitement cette ambition : il permet non seulement d’améliorer l’habitat de ménages mais aussi de leur transmettre des compétences pour gagner en autonomie», souligne Fanny Sonnois, administratrice de la Fondation Laforêt.

Fanny Sonnois a remis le trophée et la dotation à l’association le mardi 3 novembre, lors du dîner caritatif du RENT, le salon professionnel consacré à l’innovation dans l’immobilier.

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