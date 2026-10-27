Rénovation : Ces 5 signes qui montrent que votre maison a besoin de travaux

Froid persistant, moisissures, fissures…, votre maison montre peut-être des signes de fatigue. Voici cinq alertes à repérer et les bons réflexes pour prévoir les travaux avant qu’une panne ou une infiltration ne vous oblige à agir dans l’urgence.

Une maison qui reste froide, une tache d’humidité qui revient ou une fissure qui s’allonge : ces changements méritent un examen avant de lancer des travaux. À l’automne, la remise en route du chauffage rend certains défauts plus visibles. Le réseau Camif Habitat identifie cinq signaux à surveiller, avec une priorité : comprendre leur origine pour choisir les bonnes interventions.

« Rénover au bon moment, c’est choisir ses travaux au lieu de les subir», souligne Paulo Moreira, directeur général de Camif Habitat.

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Le chauffage fonctionne, mais la maison reste froide

Vous augmentez le thermostat sans retrouver une température agréable ? Des courants d’air passent près des fenêtres et les murs restent froids au toucher ? Le problème peut venir de l’isolation plutôt que du chauffage. Un isolant tassé, des fenêtres vieillissantes ou des zones où la chaleur s’échappe aux jonctions des murs et des planchers peuvent expliquer cet inconfort.

Le bon réflexe consiste à faire évaluer l’isolation du logement avant de remplacer la chaudière. Réduire les pertes de chaleur permet ensuite de choisir un équipement adapté aux nouveaux besoins, potentiellement moins puissant et moins coûteux. Une facture qui augmente doit aussi être examinée avec les consommations : le montant payé dépend également du prix de l’énergie.

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La buée et les moisissures reviennent

De la condensation chaque matin sur les vitres, des taches noires derrière un meuble, une peinture qui cloque ou une odeur de renfermé : l’humidité laisse plusieurs indices. Selon Camif Habitat, ces manifestations peuvent être liées à une ventilation absente ou défaillante, à des parois froides ou à des remontées d’humidité depuis le sol.

Commencez par vérifier les entrées d’air, les bouches d’extraction et le fonctionnement de la ventilation mécanique contrôlée, la VMC. Faites ensuite rechercher la cause des traces persistantes. Repeindre ne règle pas une infiltration, pas plus qu’isoler ne remplace une ventilation efficace. L’isolation et le renouvellement de l’air doivent être pensés ensemble pour éviter d’aggraver les désordres.

Une fissure évolue ou une installation montre ses limites

Le troisième signal concerne les fissures. Une marque apparaît au-dessus d’une porte, sur une façade ou au plafond ; une fenêtre se met à fermer difficilement. Une fissure peut toucher seulement l’enduit, mais son évolution doit être surveillée. Une forme en escalier, une fissure traversante ou un élargissement justifient un examen professionnel.

Datez les premières observations, mesurez la largeur et prenez régulièrement des photographies avec une règle comme repère. Si la fissure progresse, faites intervenir un professionnel sans attendre. Notre décryptage des signes de fragilisation d’une maison après la sécheresse explique les points à observer avant de réparer.

Le quatrième signal se trouve dans les réseaux d’électricité et d’eau. Prises sans terre, multiprises en cascade ou disjoncteur qui saute régulièrement doivent conduire à vérifier l’installation électrique. Une installation ancienne peut ne plus être adaptée aux équipements du foyer. Côté plomberie, une pression devenue faible, des traces de rouille ou de l’humidité sous l’évier méritent également un contrôle.

L’objectif est de repérer les défauts de sécurité et les fuites avant les travaux de finition. Prévoir les interventions sur les réseaux avant de repeindre ou de refaire les revêtements évite de rouvrir des murs tout juste rénovés.

Le cinquième signal concerne la toiture et les combles. Tuiles déplacées après un coup de vent, traces d’humidité sous les pentes du toit, isolant tassé ou absent : ces défauts peuvent favoriser les infiltrations et les pertes de chaleur. Dans son guide consacré à la rénovation performante, l’Ademe estime que le toit représente 25 à 30 % des déperditions moyennes d’une maison d’avant 1975 non isolée.

Camif Habitat recommande d’observer les combles une fois par an, après l’automne, et de faire contrôler périodiquement la couverture. Le but est de repérer une dégradation avant que l’eau n’endommage davantage les matériaux.

Une fois les désordres identifiés, faites établir un état des lieux du logement. Une visite technique permet d’examiner les problèmes du bâti et des installations ; un audit énergétique aide à définir les améliorations de performance. Pour préparer le chantier, traitez les infiltrations et les défauts de sécurité, puis coordonnez isolation et ventilation avant de dimensionner le chauffage. Comparez les devis et prévoyez les finitions après les interventions techniques : autant de précautions pour éviter les erreurs qui font déraper le budget de rénovation.

Propriétaires bailleurs : le DPE, l’autre signal à surveiller Le financement se prépare lui aussi en amont. Le parcours MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur exige notamment un gain d’au moins deux classes au DPE. Avant de signer un devis, vérifiez votre éligibilité et les démarches à respecter auprès de France Rénov’. Pour les propriétaires bailleurs, le DPE impose également un calendrier. En France métropolitaine, les logements classés G sont concernés par les exigences de décence énergétique depuis le 1er janvier 2025. L’échéance est fixée au 1er janvier 2028 pour les logements F et au 1er janvier 2034 pour les logements E, lors d’un nouveau bail, d’un renouvellement ou d’une reconduction tacite. Entre les diagnostics, les devis, le financement et un éventuel vote en copropriété, préparer la rénovation demande du temps. Les bailleurs peuvent notamment s’informer sur l’accompagnement proposé par Bail Rénov’ pour préparer leurs travaux.

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