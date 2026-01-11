Immobilier : Plus de 100 agences Foncia se mobilisent pour l’opération Pièces jaunes

Plus de 100 agences Foncia s’associent à 7 clubs de rugby amateurs régionaux pour soutenir l’opération Pièces Jaunes dans laquelle chaque pièce compte pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles.

Pour la sixième année consécutive, Foncia s’engage aux côtés de la Fondation des Hôpitaux à l’occasion de l’opération Pièces Jaunes 2026. Jusqu’au 7 février, 108 agences Foncia se mobilisent pour récolter les fonds nécessaires à l’accueil des enfants hospitalisés et de leurs proches aidants, afin de contribuer à la création de lieux de vie pensés comme de véritables toits protecteurs.

Les équipes Foncia déploient une large campagne de sensibilisation à destination du grand public (affiches, flyers, supports publicitaires, évènements sportifs…).

Des tirelires sont mises à disposition dans les agences participantes, tandis que la collecte de dons est relayée sur les réseaux sociaux et sur Foncia.com.

« Les équipes Foncia accompagnent au quotidien des millions de personnes dans la réalisation de leurs projets de vie. Elles sont les premiers témoins de l’impact positif que peut avoir le cadre de vie sur le bien-être des individus. L’opération Pièces Jaunes résonne pleinement avec notre vision du bâti comme toit protecteur où, partout en France, des enfants et des adolescents bénéficient d’un parcours de soins amélioré. C’est un engagement porteur de vie dont l’impact n’a pas de prix», souligne Zahir Keenoo, président de Foncia ADB.

Une mobilisation étendue sur le plan national

Afin d’amplifier l’impact de la campagne de dons, Foncia s’appuie sur son partenariat historique avec le Racing 92 pour renforcer la diffusion de la campagne et porter un message commun d’engagement pour la solidarité et l’inclusion.

Pour la quatrième fois, l’opération Pièces Jaunes sera mise à l’honneur lors du match Racing 92 – USAP, le 31 janvier 2026, à Paris La Défense Arena. À cette occasion, un jeu concours sera organisé sur les réseaux sociaux de Foncia afin de permettre au public de remporter des places pour assister à la rencontre.

«Pour cette 6 ème édition, le Racing 92 est fier de s’associer avec Foncia, ses collaborateurs et les clubs amateurs partenaires pour soutenir l’opération Pièces Jaunes. La solidarité et l’entraide, valeurs partagées avec notre partenaire historique Foncia, sont au coeur du projet Ciel et Blanc. Joueurs professionnels et Féminines sont heureux de contribuer à l’amélioration du quotidien des malades et de leur famille. Rendez-vous à Paris La Défense Arena lors du match du samedi 31 janvier pour se mobiliser tous ensemble ! », ajoute Arnaud Tourtoulou, président du directoire du Racing 92.

Une démarche solidaire pour soutenir l’accueil des enfants hospitalisés et de leurs proches

En 2025, les dons collectés par les équipes Foncia et les clubs de rugby amateurs ont participé à la rénovation de la Maison des Adolescents du Groupe Hospitalier du Havre, un lieu dédié à l’accompagnement de jeunes âgés de 12 à 20 ans souffrant de pathologies psychologiques, somatiques ou psychiatriques. Pensé comme un espace sécurisant et accueillant, ce lieu favorise un meilleur parcours de soin tout en soutenant les parents aidants.

Les années précédentes, la mobilisation de Foncia avait notamment permis :

de soutenir l’association Les Cahutes de Louise, qui offre aux familles d’enfants atteints de maladies chroniques des instants de vie hors du cadre hospitalier,

de financer en partie la création d’une maison d’accueil hospitalière au cœur de l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon,

ou encore de financer la construction de la Maison Saint-Jean, au sein de l’Institut du Cancer de Montpellier, qui offre un hébergement temporaire non médicalisé intégré au sein de l’hôpital, avec tout le confort hôtelier et l’accompagnement humain nécessaire.

