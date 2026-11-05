Immobilier : Casavo vise jusqu’à 10 rachats de réseaux en France en 2027
Après le rachat de Weloge à Marseille, Casavo vise jusqu’à dix nouvelles intégrations de réseaux immobiliers en France en 2027. Le groupe cible des équipes expérimentées, bien implantées localement.
- Casavo vise jusqu’à dix nouvelles intégrations de réseaux immobiliers indépendants en France en 2027.
- Casavo a racheté Weloge en octobre 2026, un réseau de 25 conseillers très bien implanté à Marseille.
- Casavo compte près de 180 conseillers en France et bénéficie d'une progression de son activité d’environ 20 % par an depuis deux ans.
- Casavo a augmenté de près de 20 % les commissions reversées à ses conseillers, avec une rémunération pouvant atteindre 70 % des honoraires, sans frais mensuels.
Après avoir intégré quatre réseaux immobiliers en Italie depuis le début de l’année, Casavo engage cette stratégie en France. Après l’acquisition du réseau marseillais Weloge en octobre dernier, la Proptech vise jusqu’à dix nouvelles intégrations en 2027. Pour grandir, elle veut s’appuyer sur des équipes déjà implantées sur leur territoire, avec leurs conseillers et leur connaissance du marché local.
Weloge, une première étape à Marseille
Weloge compte 25 conseillers immobiliers et dispose d’une présence particulièrement forte à Marseille. Avec cette opération, la cité phocéenne devient la troisième implantation la plus importante de Casavo en France. Le Groupe envisage d’y ouvrir un bureau dès 2027.
« Avec cette première acquisition en France, nous ouvrons une nouvelle phase de croissance pour Casavo, avec la volonté d’accélérer fortement les rapprochements en 2027 », souligne Arthur Rollin, directeur général France de Casavo.
La fondatrice de Weloge, Dominique de St Laurent, rejoint Casavo comme ambassadrice et formatrice. Son rôle illustre la démarche : conserver les compétences des réseaux rachetés et les mettre au service du développement du Groupe.
Cette acquisition française prolonge une stratégie déjà engagée en Italie, où Casavo indique avoir intégré quatre réseaux depuis le début de 2026. MySweetImmo avait notamment détaillé le rachat de Casando Agency et les ambitions européennes de Casavo.
Des réseaux locaux pour partager les investissements
Pour ses prochaines acquisitions, Casavo recherche des réseaux indépendants disposant d’un ancrage territorial solide, de conseillers expérimentés et d’une approche du service compatible avec la sienne. L’objectif est autant d’élargir sa présence en France que de réunir des professionnels connaissant déjà leur secteur.
Le Groupe mise sur le partage des dépenses et des outils : commercialisation des biens, plateforme numérique, accompagnement opérationnel et investissements technologiques. Son analyse est que les coûts de diffusion des annonces et les besoins d’équipement pèsent sur les réseaux indépendants, dans un marché encore incertain.
« Pour de nombreux réseaux indépendants, continuer à investir seuls dans la technologie, la commercialisation et le développement devient de plus en plus difficile. Notre ambition est de leur proposer une alternative : rejoindre un acteur capable de mutualiser ces investissements, tout en préservant leur expertise locale et leur proximité avec les clients», poursuit Arthur Rollin.
Casavo s’inscrit dans un mouvement de rapprochements entre réseaux immobiliers, illustré cette année par l’intégration de BL Agents à We Invest France.
Des commissions revues pour attirer les conseillers
Pour accompagner son développement, Casavo fait aussi évoluer la rémunération de ses conseillers. L’entreprise annonce une hausse de près de 20 % du niveau des commissions reversées à ses agents. La rémunération peut atteindre 70 % des honoraires, sans frais mensuels à leur charge.
Les conseillers disposent d’une plateforme développée par Casavo, d’outils de commercialisation et d’un accompagnement opérationnel. Le Groupe investit également dans des fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches administratives, faciliter le suivi des transactions et gérer les relations avec les clients.
L’objectif est de dégager du temps pour la prospection et l’accompagnement des vendeurs et des acquéreurs. L’usage de ces outils devient aussi un sujet de formation pour les réseaux, comme le montre la démarche de l’Adresse pour former ses équipes à l’intelligence artificielle.
Près de 180 conseillers et de nouvelles villes couvertes
Casavo compte désormais près de 180 conseillers immobiliers en France et annonce une progression de son activité d’environ 20 % par an depuis deux ans. Le Groupe a récemment étendu sa présence à Toulouse, Strasbourg et Vienne. À Toulouse, son équipe rassemble déjà près d’une dizaine de conseillers.