Un refus de crédit immobilier n’est pas toujours définitif. Mais retravailler son financement prend du temps, surtout lorsque les taux remontent. Une analyse de CAFPI relance le débat sur la règle des 35 % d’endettement.

Lorsqu’une banque refuse un prêt immobilier en raison du plafond de 35 % d’endettement, le projet n’est pas nécessairement abandonné. CAFPI a analysé les dossiers suivis par son réseau et appelle à donner davantage de souplesse aux banques, alors que le ministre du Logement relance le débat sur cette règle.

Entre janvier 2025 et juin 2026, 12,5 % des dossiers créés chez CAFPI ont essuyé au moins un refus bancaire du fait de la règle des 35 % d’endettement, soit un dossier sur huit. Parmi ceux dont l’issue est connue, 78,9 % ont finalement été financés, selon une analyse du courtier publiée en novembre 2026.

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Huit dossiers refusés sur dix finissent par être financés

Ces financements ne doivent presque rien aux dérogations : 94 % de ces dossiers ont été financés avec un taux d’endettement final inférieur ou égal à 35 %. Pour cela, CAFPI a repris le plan de financement : allonger la durée, mobiliser davantage d’apport, intégrer des prêts aidés ou présenter le dossier à une autre banque.

« Huit dossiers refusés sur dix finissent par passer : ces ménages étaient donc solvables. La règle des 35 % ne les a pas protégés, elle les a retardés, et avec la hausse des taux, ce retard leur coûte des milliers d’euros, parfois le bien lui-même. Il faut regarder le reste à vivre et donner aux banques une vraie marge pour juger au cas par cas », estime Julien Langlade, président de CAFPI.

Semestre de création Finalement financés N’ont pas abouti 1er semestre 2025 81,3 % 18,7 % 2e semestre 2025 77,8 % 22,2 % 1er semestre 2026 76,5 % 23,5 %

Source : CAFPI. Dossiers ayant subi un refus pour motif HCSF et dont l’issue est connue.

Crédit immobilier : le prix du temps perdu

Retravailler un dossier prend du temps. En période de remontée des taux, ce délai se paie. Pour un prêt de 250 000 € sur 25 ans, passer de 3,41 % mi-juin à 3,75 % en octobre alourdit la mensualité de 46 €, soit près de 13 700 € sur la durée du prêt, selon une simulation de CAFPI réalisée hors assurance. À mensualité égale, le pouvoir d’achat recule : un foyer gagnant 4 000 € nets par mois, dont la mensualité est plafonnée à 1 400 €, pouvait emprunter 282 000 € mi-juin, mais seulement 272 000 € en octobre.

Ces simulations illustrent l’effet de la hausse des taux immobiliers, sans mesurer le surcoût réellement supporté par les dossiers initialement refusés. Pour d’autres, le parcours s’arrête : 21,1 % des dossiers refusés pour motif HCSF n’ont pas abouti, une part passée de 18,7 % au premier semestre 2025 à 23,5 % au premier semestre 2026. Ces chiffres ne comptent pas les ménages qui renoncent sans même solliciter une banque après avoir estimé leur taux d’endettement trop important.

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Une barrière technique et psychologique

La règle applique le même plafond à tous, quels que soient les revenus et le reste à vivre une fois la mensualité payée. Un foyer aisé peut être refusé à 37 % alors que son budget absorberait une mensualité plus élevée, quand un ménage modeste à 34 % peut, lui, être financé. Pour CAFPI, c’est une barrière technique, car les leviers s’épuisent : 76 % des prêts financés par le courtier dépassent déjà 20 ans, pour un plafond de durée généralement fixé à 25 ans. C’est aussi une barrière psychologique : un premier refus peut être vécu comme définitif et décourager d’autres démarches.

Il existe pourtant une marge de dérogation. Au deuxième trimestre 2026, les prêts dérogatoires représentaient 18,1 % de la production de crédits immobiliers entrant dans le périmètre du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), pour un plafond de 20 %, contre 16 % un an plus tôt, selon le HCSF. Cette marge s’apprécie trimestre par trimestre et reste encadrée : au moins 70 % doivent être réservés à l’achat d’une résidence principale et au moins 30 % aux primo-accédants. Il reste donc peu de place pour les autres dossiers dépassant les 35 %.

CAFPI demande plus de liberté aux banques

Pour CAFPI, il ne s’agit pas de supprimer toute règle de prudence, mais de permettre aux banques de juger un dossier sur la situation réelle de l’emprunteur. Le courtier demande de mieux intégrer le reste à vivre, c’est-à-dire ce qu’il reste au ménage après paiement des mensualités de crédit, et de porter la marge de dérogation à 25 %, avec une appréciation sur une période plus longue que le trimestre. Un rapport parlementaire présenté en juin proposait déjà de porter cette marge à 25 %. La demande rejoint également les propositions de l’APIC.

Début novembre, le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun, a ouvert la porte à une révision de la règle des 35 %, estimant que le reste à vivre des ménages « n’est pas assez considéré aujourd’hui ». Le HCSF a pourtant maintenu ses normes à l’identique le 15 septembre 2026 : un taux d’endettement maximal de 35 %, assurance comprise, une durée généralement limitée à 25 ans et une marge de dérogation de 20 % de la production trimestrielle de chaque banque. Aucun assouplissement n’a encore été adopté.

Méthodologie : dossiers de crédit immobilier créés chez CAFPI entre janvier 2025 et juin 2026, données arrêtées au 2 novembre 2026. « Refus HCSF » : au moins une banque a refusé un plan de financement pour ce motif. Taux calculés sur les dossiers financés ou annulés, hors dossiers encore à l’étude. Taux d’endettement final calculé par CAFPI. Simulations hors assurance, aux taux moyens CAFPI sur 25 ans de mi-juin (3,41 %) et d’octobre 2026 (3,75 %).

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