Crédit immobilier : Des taux en légère hausse et des décotes pour les moins de 35 ans

Selon le baromètre mensuel d’Empruntis, les taux de crédit immobilier sont en légère hausse se septembre et certains profils ont la faveur des banques et bénéficient de conditions attractives.

La rentrée est marquée par la hausse des OAT amorcée mi-août, dans un contexte politique et budgétaire incertain. Les barèmes reçus par les courtiers en ce début de mois de septembre affichent en moyenne +10 points de base (+0,10%), sans impact majeur sur les taux moyens, globalement stables.

Newsletter MySweetimmo

Les taux de crédit immobilier restent attractifs

« Les meilleurs dossiers restent attractifs pour les banques, certains taux planchers étant même en baisse. Si quelques banques à la marge se mettent en retrait après avoir atteint leurs objectifs, la grande majorité des établissements demeurent compétitifs. Fait marquant : une grande banque régionale propose un taux unique de 2,99 % aux primo-accédants de moins de 35 ans, confirmant l’intérêt pour cette cible », indique Nassima Khiari, responsable des relations bancaires Groupe Empruntis.

À lire aussi Crédit immobilier : En septembre, la hausse des taux est moins forte que prévue et reste mesurée

Moins de 35 ans : le profil que les banques courtisent

Les banques courtisent les moins de 35 ans. Avec des offres dédiées et des taux attractifs, les établissements multiplient les attentions pour séduire cette génération d’emprunteurs. Mais qui sont-ils vraiment, et quels projets portent-ils ?

52% en couple et 89% sans enfants

Revenus moyens du foyer : 3 500€

9 projets sur 10 dans l’ancien

Budget global du projet : près de 220 000€

Avec 11% en moyenne d’apport.

Le détail des taux de crédit immobilier en septembre

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements