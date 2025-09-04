Crédit immobilier : Des taux en légère hausse et des décotes pour les moins de 35 ans

Selon le baromètre mensuel d’Empruntis, les taux de crédit immobilier sont en légère hausse se septembre et certains profils ont la faveur des banques et bénéficient de conditions attractives.

Des taux de credit immobilier en legere hausse en septembre

© adobestock

Par MySweetImmo, le 4 septembre 2025
1 - Les taux de crédit immobilier restent attractifs2 - Moins de 35 ans : le profil que les banques courtisent3 - Le détail des taux de crédit immobilier en septembre

La rentrée est marquée par la hausse des OAT amorcée mi-août, dans un contexte politique et budgétaire incertain. Les barèmes reçus par les courtiers en ce début de mois de septembre affichent en moyenne +10 points de base (+0,10%), sans impact majeur sur les taux moyens, globalement stables.

Les taux de crédit immobilier restent attractifs

« Les meilleurs dossiers restent attractifs pour les banques, certains taux planchers étant même en baisse. Si quelques banques à la marge se mettent en retrait après avoir atteint leurs objectifs, la grande majorité des établissements demeurent compétitifs. Fait marquant : une grande banque régionale propose un taux unique de 2,99 % aux primo-accédants de moins de 35 ans, confirmant l’intérêt pour cette cible », indique Nassima Khiari, responsable des relations bancaires Groupe Empruntis.

Moins de 35 ans : le profil que les banques courtisent

Les banques courtisent les moins de 35 ans. Avec des offres dédiées et des taux attractifs, les établissements multiplient les attentions pour séduire cette génération d’emprunteurs. Mais qui sont-ils vraiment, et quels projets portent-ils ?

  • 52% en couple et 89% sans enfants
  • Revenus moyens du foyer : 3 500€
  • 9 projets sur 10 dans l’ancien
  • Budget global du projet : près de 220 000€
  • Avec 11% en moyenne d’apport.
Le détail des taux de crédit immobilier en septembre

