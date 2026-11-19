Immobilier : Le crédit inquiète, la confiance des Français décroche
Les banques prêtent encore, mais la confiance recule. Selon OpinionWay pour Artémis courtage, 81 % des Français jugent la période défavorable pour emprunter. Ludovic Huzieux décrypte les difficultés de financement, sur fond d’inquiétude pour les prix et les travaux.
- Selon l’enquête OpinionWay pour Artémis courtage menée fin octobre 2026, 79 % des Français sont pessimistes sur le marché immobilier, soit 18 points de plus qu’en avril 2024.
- 81 % des Français jugent la période défavorable pour emprunter, un record depuis 2020 dans le baromètre OpinionWay pour Artémis courtage.
- Dans l’enquête OpinionWay pour Artémis courtage, 87 % des Français déclarent qu’une très mauvaise isolation pèserait autant que le prix s’ils achetaient un logement aujourd’hui.
En avril 2024, 61 % des Français se disaient pessimistes sur le marché immobilier. Ils sont désormais 79 %, soit 18 points de plus, selon l’enquête OpinionWay pour Artémis courtage menée fin octobre 2026 et publiée le 18 novembre. Jamais le baromètre lancé en 2020 n’avait mesuré un tel niveau de défiance.
Les propriétaires sont même plus pessimistes que les locataires : 81 % contre 75 %. L’inquiétude gagne aussi la situation économique personnelle : près des deux tiers des Français, 64 %, portent un regard pessimiste sur la leur, une hausse de 15 points depuis avril 2024.
Emprunter : La confiance au plus bas depuis 2020
C’est le crédit immobilier qui concentre les inquiétudes. 81 % des Français jugent la période défavorable pour emprunter, contre 67 % en avril 2024, un record là encore. Les taux sont perçus en hausse par 86 % des personnes interrogées et 88 % estiment les banques plus exigeantes.
« Pour l’heure, les banques continuent de prêter. Mais la hausse des taux va peser sur la capacité d’emprunt », souligne Ludovic Huzieux, cofondateur d’Artémis courtage, dans le communiqué accompagnant l’étude. Début novembre, le courtier relève des taux moyens de 3,80 % sur vingt ans et de 4 % sur vingt-cinq ans.
La hausse des taux, prévient Ludovic Huzieux, « fait aussi craindre un “effet ciseau” avec le taux d’usure (5,40 % pour les prêts de 20 ans et plus depuis le 1er octobre), qui ne s’ajuste que tous les trimestres et peut empêcher les banques de prêter à certains particuliers ».
« Les emprunteurs dont le projet est déjà bien avancé ont intérêt à boucler leur financement rapidement, en soignant leur dossier », recommande-t-il. « Ils peuvent aussi jouer sur certains paramètres, comme la durée du prêt ou l’assurance emprunteur : souscrire un contrat individuel en délégation permet souvent de limiter son taux d’assurance et de maintenir son dossier sous le seuil de l’usure. »
Des prix qui baissent, mais restent perçus en hausse
Le décalage apparaît aussi sur les prix. Dans les grandes métropoles, 63 % des Français pensent qu’ils augmentent, six points de plus qu’en avril 2024, et ils sont encore 56 % à le penser pour l’agglomération parisienne.
Les prix des logements anciens ont pourtant reculé de 0,8 % sur un an au deuxième trimestre 2026, selon les indices Notaires-Insee. Artémis courtage estime que la remontée des taux d’emprunt entretient probablement le sentiment de cherté de l’immobilier.
L’isolation, un critère d’achat déterminant
S’ils devaient acheter aujourd’hui, 87 % des Français déclarent qu’une très mauvaise isolation pèserait autant que le prix dans leur décision, et 84 % autant que l’emplacement. Deux sur trois, 67 %, seraient prêts à emprunter pour améliorer la performance énergétique du bien.
Le logement figure également parmi les attentes pour la présidentielle de 2027. 81 % des personnes interrogées souhaitent des dispositifs de financement pour adapter et rénover les logements face au changement climatique, 76 % attendent des réponses à la pénurie de logements et 63 % veulent placer l’accès à la propriété au cœur du débat national.
Méthodologie : Enquête OpinionWay pour Artémis courtage menée en ligne les 28 et 29 octobre 2026 auprès de 1 051 adultes, représentatifs de la population française selon la méthode des quotas : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, catégorie d’agglomération et région. Les questions comparant l’isolation au prix et à l’emplacement ont été posées pour la première fois sous cette forme.