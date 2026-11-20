Viager, vente à terme : Comment acheter sans prêt bancaire ?
Acheter une maison sans prêt bancaire, c’est possible ? Aux Sables-d’Olonne, un couple a versé 60 000 € à la signature, puis s’est engagé à payer 1 050 € par mois pendant quinze ans. En quoi la vente à terme diffère-t-elle du viager et que faut-il vérifier avant de signer ?
Acheter un logement sans passer par la banque, c’est possible si le vendeur accepte d’être payé progressivement. Le viager et la vente à terme reposent sur ce principe. La différence tient à la durée des paiements : en viager, elle dépend de la vie du vendeur. En vente à terme, elle est fixée dès la signature.
Ces deux formules offrent une autre voie alors que le taux moyen des crédits immobiliers a atteint 3,49 % en octobre 2026, contre 3,40 % en septembre, selon l’Observatoire Crédit Logement/CSA. La durée moyenne des prêts s’établissait à 253 mois, soit un peu plus de 21 ans.
En viager, une rente à verser jusqu’au décès du vendeur
L’acheteur verse généralement une somme à la signature, le bouquet, puis une rente au vendeur jusqu’à son décès. En viager libre, l’acquéreur peut disposer du logement dès la vente. En viager occupé, le vendeur conserve son droit d’y vivre. Le prix tient compte de cette occupation, comme le montre cet exemple de calcul de la décote en viager occupé. Le total payé reste inconnu à la signature, puisque le nombre de versements dépend de la longévité du vendeur.
Le viager occupé peut convenir à un acheteur qui dispose déjà d’un logement et prépare un projet à long terme. Viagimmo dit observer un intérêt chez des indépendants, des chefs d’entreprise et de jeunes actifs. Le réseau cite le cas d’un propriétaire d’auto-école qui prépare ainsi l’achat de sa future résidence principale. Il observe aussi que certains anciens investisseurs en Pinel se tournent vers le viager occupé pour réinvestir sans gérer de locataires.
En vente à terme, une date de fin connue dès le départ
La vente à terme permet de payer une partie du prix à la signature, puis le solde par mensualités selon un calendrier prévu dans l’acte. Si le vendeur décède avant la dernière échéance, les paiements se poursuivent auprès de ses héritiers. Le montant des mensualités peut évoluer si l’acte prévoit une indexation. Dans une vente à terme libre, l’acheteur peut emménager dès la signature.
Aux Sables-d’Olonne, un couple de 32 ans a choisi cette formule pour acheter sa maison et s’y installer immédiatement. Pour un bien évalué à 250 000 € par Viagimmo, le couple a versé 60 000 € à la signature, puis s’est engagé à payer 1 050 € par mois pendant quinze ans.
S’il avait opté pour un emprunt de 190 000 € sur quinze ans, au taux nominal de 3,81 %, avec une assurance à 0,60 % pour les deux emprunteurs, il aurait payé, selon une simulation Viagimmo, 1480 € par mois, soit 430 € de plus que la mensualité pour la vente à terme, et à un coût de financement estimé à 77 000 €.
Les points à vérifier avant de signer
Regardez d’abord ce qu’il faut payer à la signature, puis ce que vous pourrez verser chaque mois, y compris si la rente ou la mensualité est révisée. Demandez au notaire de préciser dans l’acte qui paiera les charges et les travaux, à quelle date vous pourrez disposer du logement et ce qui se passera en cas d’impayé. Intégrez aussi les frais d’acquisition à votre budget.
« La banque n’est pas l’unique porte d’entrée vers la propriété. Le viager et la vente à terme permettent de repenser la manière d’investir, en privilégiant un paiement progressif directement auprès du vendeur », souligne Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo. Elle détaille aussi dans Mon Podcast Immo comment les agences se forment et s’organisent pour traiter les ventes en viager.