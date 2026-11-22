Où installer un bureau ou faire dormir des proches quand chaque mètre carré compte ? Un dessous d’escalier, des combles ou un garage peuvent offrir des possibilités. Les conseils de Paulo Moreira, directeur général de Camif Habitat pour gagner de la place chez soi.

Pour accueillir des proches quelques nuits, un espace modulable peut suffire. Si vous cherchez une chambre à utiliser toute l’année, les combles ou le garage méritent un examen plus poussé. Commencez par définir ce qui vous manque au quotidien, puis regardez les espaces que vous utilisez peu.

« Avant de chercher plus grand, il faut regarder ce qu’on a. Dans beaucoup de logements, le mètre carré qui manque existe déjà : il est simplement mal utilisé », souligne Paulo Moreira, directeur général de Camif Habitat.

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1. Aménager les combles ou surélever la maison

Avant d’imaginer une chambre sous le toit, regardez où vous pourrez vous tenir debout et où débouchera l’escalier. Une charpente traditionnelle peut laisser un volume plus dégagé. Une charpente dont les pièces de bois forment des W occupe davantage l’espace et peut nécessiter des travaux plus lourds. Pensez aussi à la place que prendra l’escalier à l’étage du dessous.

Si les combles sont trop bas, une surélévation peut créer un étage. Faites d’abord vérifier que la structure de la maison pourra le supporter. Pour comparer les deux options, retrouvez les différences entre aménagement des combles, surélévation et extension.

2. Donner un nouvel usage au garage ou au sous-sol

Avant de transformer le garage, prévoyez où iront la voiture, les vélos et les outils. Consultez aussi le service urbanisme de la mairie. Le plan local d’urbanisme peut imposer une place de stationnement de remplacement. Si vous remplacez la porte du garage par une baie vitrée, la modification de la façade nécessite une déclaration préalable.

Au sous-sol, un passage après une forte pluie peut aider à repérer des traces d’infiltration. Si l’humidité est maîtrisée et la ventilation suffisante, un espace sans lumière naturelle se prête davantage à une buanderie ou à un coin cinéma. Pour une chambre, privilégiez une pièce bénéficiant de lumière naturelle.

3 et 4. Revoir le plan et utiliser la hauteur

3. Récupérer la place perdue dans les passages. Sur le plan du logement, repérez les dégagements peu utiles et les portes qui empêchent de meubler un mur. Une porte coulissante peut libérer de la place. Une verrière peut séparer deux espaces tout en laissant passer la lumière. Si vous réorganisez la cuisine ou la salle de bains, conserver les arrivées d’eau et les évacuations à proximité aide à limiter le coût des travaux. Faites appel à un professionnel avant toute intervention sur un mur porteur.

4. Miser sur une mezzanine ou des rangements intégrés. Si la hauteur sous plafond le permet, une mezzanine peut accueillir un couchage ou un coin bureau. Sous l’escalier ou dans un renfoncement, des rangements sur mesure libèrent de la place au sol. Une cloison mobile peut aussi isoler un espace de travail le jour ou un couchage d’appoint le soir. Une alcôve suffit parfois à aménager un bureau confortable dans un petit espace.

5. Créer une pièce avec une extension, une véranda ou un studio

Avant de dessiner une extension, regardez quelles fenêtres éclairent la pièce voisine. Si la nouvelle construction masque une ouverture, le salon ou la cuisine peuvent perdre une partie de leur lumière. Pour une véranda, examinez aussi l’orientation pour limiter la surchauffe en été. Un studio de jardin peut accueillir un bureau à l’écart de la maison si le terrain et les règles locales le permettent. En appartement, si la fermeture d’une loggia modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires est nécessaire.

En zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, une extension de plus de 5 m² et jusqu’à 40 m² relève généralement d’une déclaration préalable de travaux. Pour une maison, un permis de construire est toutefois requis si les travaux créent plus de 20 m² de surface de plancher et portent la surface totale au-delà de 150 m². La mairie pourra confirmer la démarche adaptée à votre projet.

Avant de signer un devis, notez les usages que la nouvelle pièce doit couvrir, faites chiffrer l’ensemble des travaux, isolation et chauffage compris, et désignez un interlocuteur pour coordonner les artisans.

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