Hausse du prix du gaz : +7,2 %, comment limiter la facture

Le prix du kWh de gaz pour le chauffage augmente de 7,2 % au 1er décembre 2026. Contrat à prix fixe, suivi de consommation, travaux : les leviers pour maîtriser votre facture.

Se chauffer au gaz coûtera encore plus cher en décembre pour les ménages dont le contrat suit le prix repère. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) confirme une hausse moyenne de 5,8 % au 1er décembre 2026. Pour le chauffage, l’augmentation atteint même 7,2 % sur le prix du kilowattheure. À l’entrée dans l’hiver, vérifier son contrat et sa consommation devient donc particulièrement utile.

Newsletter MySweetimmo

Pourquoi le prix du gaz augmente en décembre

Le prix repère moyen passe de 194,90 à 206,26 € TTC par mégawattheure entre novembre et décembre. Selon la CRE, cette progression vient de la hausse des prix sur les marchés du gaz en octobre par rapport à septembre. Seule la composante liée à l’approvisionnement évolue en décembre.

Depuis la disparition des tarifs réglementés du gaz en juillet 2023, le prix repère sert à comparer les offres des fournisseurs. Certaines offres sont directement indexées sur cet indicateur : leur tarif suit alors ses évolutions, selon les conditions prévues au contrat. Les offres à prix fixe, elles, ne répercutent pas cette hausse de décembre.

Cette nouvelle augmentation prolonge le mouvement déjà décrit dans notre article sur la hausse du prix du gaz et ses conséquences sur la facture en septembre.

À lire aussi Vie à la maison : Quand le ménage empoisonne le couple

Chauffage : un kilowattheure à près de 17 centimes

Pour les consommateurs utilisant le gaz comme chauffage, le prix repère moyen du kWh passe de 0,15760 € à 0,16896 € TTC, soit près de 17 centimes. La hausse atteint 7,2 % en un mois. Pour la cuisson et l’eau chaude, le prix du kWh progresse de 5,9 %, à 0,20155 € TTC.

Les abonnements restent inchangés : 360,79 € TTC par an pour le chauffage et 152,46 € TTC pour la cuisson et l’eau chaude, dans la zone desservie par GRDF. L’augmentation porte donc sur la consommation : plus un logement utilise de gaz, plus son budget est exposé.

Depuis janvier, le prix du kWh de chauffage a augmenté de 66 %. Il dépasse désormais le tarif de l’électricité en heures creuses cité par le comparateur, à 15,89 centimes par kWh. Pour choisir un équipement de chauffage, il faut toutefois comparer le coût de la chaleur produite, en tenant compte du rendement de l’appareil, des abonnements et des plages horaires de consommation.

Quel budget pour une maison chauffée au gaz ?

Pour un foyer consommant 13 000 kWh par an, la facture annualisée atteint environ 2 557 € aux tarifs de décembre, contre 2 410 € aux tarifs de novembre, selon Hello Watt. Cela représente 147 € supplémentaires à consommation identique.

Par rapport aux tarifs de janvier, le budget annuel de ce même profil passe de 1 670 € à 2 557 €, soit 887 € de plus. Ces montants permettent de mesurer l’effet des nouveaux prix : ils correspondent à une année entière de consommation facturée au tarif du mois considéré. Ils ne représentent donc pas la somme effectivement payée pendant l’année 2026.

Pour un acquéreur comme pour un locataire, connaître les consommations du logement aide à anticiper cette dépense. Le prix du kWh doit être examiné avec le montant de l’abonnement et les conditions d’évolution du contrat, comme l’explique notre guide pour bien choisir son fournisseur d’énergie lors d’un achat immobilier.

Trois leviers pour maîtriser sa facture

Le premier réflexe consiste à comparer son contrat avec les offres disponibles. Si votre offre est indexée sur le prix repère, la hausse de décembre se répercutera selon les conditions prévues par votre fournisseur. Une offre à prix fixe peut permettre de stabiliser votre budget : Hello Watt recense encore des offres inférieures au prix repère de décembre. Pour comparer, regardez le coût annuel estimé avec votre consommation habituelle, abonnement compris. Vérifiez aussi la durée du tarif garanti et les éléments réellement bloqués : les taxes et les frais d’acheminement peuvent continuer à évoluer..

Deuxième levier : suivre régulièrement sa consommation. Hello Watt recommande de surveiller les relevés pour repérer les consommations inhabituelles et ajuster les horaires du chauffage. Regardez les kilowattheures consommés, pas seulement les montants en euros : avec la hausse des tarifs, une facture plus élevée ne signifie pas forcément que vous avez consommé davantage.

Enfin, les propriétaires peuvent étudier le remplacement de leur chaudière par une pompe à chaleur. Le projet doit rapprocher le coût de l’installation, les aides accessibles, les dépenses d’entretien et les économies attendues dans le logement. Les offres de leasing social visent à faciliter le financement pour les ménages modestes. Avant de décider des travaux, notre décryptage des règles de MaPrimeRénov’ applicables depuis septembre 2026 permet de faire le point sur les dispositifs de rénovation.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements