Immobilier : L’élection présidentielle freine déjà les projets

La présidentielle de 2027 conduit 29 % des futurs acquéreurs à reporter leur achat immobilier, selon une enquête l’Adresse. Les prix et l’accès au crédit restent aussi des freins majeurs.

La présidentielle de 2027 entre déjà dans les décisions d’achat immobilier. Parmi les personnes qui envisagent d’acquérir un logement, 29 % déclarent que l’élection les conduit à reporter leur projet, selon une enquête du réseau l’Adresse. Le calendrier politique s’ajoute ainsi aux questions de budget, de crédit et de travaux qui accompagnent un achat.

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Près d’un futur acquéreur sur trois préfère attendre

Au total, 47 % des personnes envisageant d’acheter déclarent que la présidentielle influence le calendrier de leur projet. Les réactions vont toutefois dans les deux sens : 29 % disent différer leur achat, tandis que 18 % indiquent l’anticiper. L’attente l’emporte donc, sans concerner tous les futurs acquéreurs.

« L’immobilier a besoin de visibilité et de confiance. Or, lorsqu’une élection conduit près d’un futur acquéreur sur trois à différer son projet, cela montre à quel point les décisions politiques peuvent influencer le marché. Il est essentiel que les candidats donnent rapidement des perspectives claires et stables, plutôt que d’entretenir l’attentisme », souligne Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

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Les prix restent le premier obstacle à l’achat

L’incertitude électorale intervient dans un marché où les intentions d’achat immobilier sont déjà moins nombreuses qu’en 2023. 21 % des Français interrogés envisagent d’acheter leur résidence principale dans les douze prochains mois, contre 26 % trois ans auparavant, soit une baisse de cinq points.

Le premier obstacle reste financier : 54 % des répondants citent le prix des logements comme un frein à l’achat, devant les taux d’intérêt (30 %), le coût des travaux (29 %) et les difficultés d’accès au crédit (28 %). Notre décryptage de la hausse des prix et du recul du pouvoir d’achat immobilier permet de comprendre comment un budget peut se trouver réduit, même lorsque les conditions de financement évoluent peu.

Les envies de déménager restent pourtant concrètes. Parmi les motivations des futurs acheteurs de leur résidence principale, le changement de cadre de vie arrive en tête (44 %), suivi du souhait de disposer d’un extérieur (32 %), d’un logement plus grand (31 %) ou de se constituer un patrimoine (31 %).

Les attentes sur le logement demeurent également élevées. En dehors du prix et de la localisation, la luminosité et le diagnostic de performance énergétique sont jugés importants à égalité, à 88 %, devant la présence d’un extérieur (86 %). Parmi les personnes ayant un projet d’achat, 47 % pourraient néanmoins envisager un logement classé F ou G, notamment avec un prix tenant compte des travaux et des aides financières suffisantes.

Le logement pèsera dans le vote, surtout chez les jeunes

Les propositions des candidats en matière de logement compteront dans le choix électoral de 40 % des Français interrogés. Cette proportion atteint 55 % chez les moins de 35 ans et 57 % parmi les personnes envisageant un achat immobilier.

« Les Français n’attendent pas de grandes déclarations d’intention. Ils veulent des solutions concrètes pour pouvoir emprunter, acheter, louer ou rénover », ajoute Brice Cardi.

Les priorités exprimées reflètent ces difficultés quotidiennes. Faciliter l’accès au crédit et aider au financement de la rénovation énergétique arrivent en tête, chacune citée par 37 % des répondants. L’encadrement du coût des loyers suit à 35 %. Viennent ensuite l’aide à l’achat d’une résidence principale (27 %), la remise en location des logements vacants (26 %) et l’augmentation du nombre de logements disponibles à la location (24 %).

Ces attentes trouvent un prolongement immédiat dans le débat parlementaire : l’examen en séance publique du projet de loi visant la relance et la décentralisation du logement est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ce lundi 16 novembre 2026.

Des aides attendues pour acheter et agrandir la famille

Les difficultés de logement touchent aussi les projets familiaux. Parmi les personnes qui envisagent d’avoir un enfant à court terme, 52 % considèrent leur logement actuel comme un frein. Cette proportion atteint 53 % chez les propriétaires concernés et 48 % chez les locataires concernés.

« Quand plus d’une personne sur deux parmi celles qui souhaitent avoir un enfant considère que son logement est un obstacle à une naissance, c’est une alerte majeure », poursuit Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Dans ce contexte, 80 % des personnes envisageant à la fois d’acheter leur résidence principale et d’avoir un enfant se disent intéressées par le PTZ familial. Le projet de PTZ parentalité pour faciliter l’achat d’un logement adapté aux familles figure dans les discussions budgétaires pour 2027. Une prolongation du PTZ jusqu’en 2030 est également proposée ; ces évolutions restent soumises à l’adoption définitive des textes.

La connaissance des aides reste inégale : 69 % des Français interrogés connaissent le PTZ classique, 52 % le projet de PTZ familial et 30 % le dispositif Jeanbrun destiné à l’investissement locatif. Ce dernier intéresse pourtant 70 % des futurs investisseurs locatifs interrogés. L’intérêt ne se traduit pas nécessairement en démarches. Début octobre, 98 % des agences l’Adresse signalaient peu ou pas de sollicitations sur le Jeanbrun. Le constat détaillé dans notre article sur les demandes d’investisseurs dans les agences du réseau.

«Pour produire des effets, ces dispositifs doivent être suffisamment ambitieux, simples à comprendre et surtout s’inscrire dans la durée. La stabilité des règles est indispensable pour redonner confiance aux ménages comme aux investisseurs », conclue Brice Cardi.

Pour les ménages qui préparent un achat, la distinction est essentielle : les aides déjà applicables permettent de chiffrer un financement aujourd’hui ; les mesures encore discutées constituent des possibilités pour demain.

Source : Enquête réalisée en ligne par Toluna Harris Interactive pour le réseau immobilier l’Adresse, du 23 au 26 octobre 2026, auprès d’un échantillon de 1 044 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Par MySweetImmo

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