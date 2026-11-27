Études abandonnées, enfants que l’on renonce à avoir, emplois refusés, jeunes trentenaires contraints de vivre chez leurs parents… Véronique Bédague, PDG de Nexity, alerte sur les conséquences sociales de la crise du logement.

Études abandonnées, projets d’enfants repoussés, emplois refusés, jeunes trentenaires qui vivent encore chez leurs parents… La crise du logement est d’abord une « crise du renoncement », estime Véronique Bédague, PDG du promoteur immobilier Nexity. Dans un entretien accordé à l’AFP le 25 novembre 2026, elle alerte sur le creusement des inégalités et appelle les candidats à l’élection présidentielle à proposer une politique du logement globale et de long terme.

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Les taux d’intérêt remontent en flèche actuellement, quelles sont les conséquences pour les Français ?

Véronique Bédague : Par définition, une remontée des taux d’intérêt a pour conséquence une baisse du pouvoir d’achat immobilier des Français. En 2021, un couple qui gagnait 40 000 euros net par an empruntait à peu près 300 000 euros. Aujourd’hui, avant même la remontée actuelle des taux, il emprunte 225 000 – 230 000 euros. Ça se traduit par beaucoup moins d’achats immobiliers et beaucoup moins d’achats de logements neufs.

En réalité, cette crise du logement, c’est d’abord une crise du renoncement qui touche ceux qui sont en mouvement ou qui voudraient l’être. À peu près 20 % des étudiants renoncent à des études parce qu’ils ne peuvent pas trouver de logement. Des jeunes couples renoncent à avoir un premier ou un deuxième enfant. Des gens refusent un travail parce qu’ils savent très bien qu’ils ne peuvent pas trouver un logement dans la ville où il y a du travail. Des personnes renoncent à décohabiter. Je n’ai jamais vu autant de jeunes de 30 ans qui vivent encore chez leurs parents. Il y a aussi des divorces, des gens qui restent (vivre, NDLR) ensemble, des logements suroccupés.

Tout ça, c’est une crise du renoncement qui ne se mesure pas si facilement. Il n’y a pas de données statistiques sur le renoncement. Mais ce sentiment irrigue, je pense, très profondément la société française. J’ai toujours dit que ce renoncement-là créerait une crise sociale.

Chez les jeunes en particulier, à quelles difficultés font-ils face aujourd’hui ?

Véronique Bédague : Outre tous les renoncements, si on imagine deux jeunes avec le même diplôme, le même type de travail, le même type d’entreprise. Il y en a un qui va pouvoir acheter à 30 ans, et l’autre non. Et la différence vient du patrimoine familial, des parents qui vont l’aider pour devenir accédant à la propriété. C’est l’inégalité très profonde des jeunes aujourd’hui. Il faut un apport personnel d’à peu près 40 000 euros pour devenir propriétaire. Je ne connais pas beaucoup de jeunes qui ont 30 ans, et qui ont 40 000 euros d’épargne via leur travail.

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Est-ce que cette crise du logement alimente un sentiment de déclassement en France ?

Véronique Bédague : Plus que du déclassement, ce que j’entends c’est le renoncement et la colère. Pourquoi est-ce que je suis obligée de renoncer, moi, et pas mon voisin ou pas celui qui a fait les mêmes études que moi ? Le renoncement, c’est de la frustration. Et la frustration, ça mène à la colère. Depuis un moment, j’entends cette colère qui monte.

La question du logement sera-t-elle au cœur de la campagne présidentielle ?

Véronique Bédague : Elle est au cœur de la campagne et elle doit absolument y rester. Je pense que cette campagne va être une campagne sur le pouvoir d’achat. Et le pouvoir d’achat, c’est d’abord le logement, qui représente 30-40 % des dépenses des ménages. Au cœur de cette campagne, il va falloir que les candidats s’expriment et nous disent comment ils vont régler ce problème du logement.

Je pense qu’il n’y aura pas de réponse solide et durable aux élections présidentielles s’il n’y a pas une réponse vraiment coordonnée, une politique du logement globale, crédible financièrement, sur quelques années, qui nous permette de lutter vraiment contre cette crise.

Le projet de loi logement du gouvernement a été voté mardi à l’Assemblée nationale, contient-il des mesures constructives selon vous ?

Véronique Bédague : Ce projet de loi, c’est un minimum vital. Ce qui m’intéresse, c’est le dispositif expérimental qui fait que lorsque le préfet et le maire sont d’accord, on peut accélérer les procédures (pour construire des logements, NDLR). Cette procédure dérogatoire fait gagner 18 mois, je pense qu’on peut gagner deux ans et qu’elle doit être la procédure pour tous les permis. Si on accélère les procédures, on va baisser les prix.

Source : Entretien AFP du 25 novembre 2026, 17h33 (jvi/bfa/myr).

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