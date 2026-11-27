Promotion immobilière, financement, hôtellerie : Laëtitia Rousseau a exercé dans ces trois secteurs. À 42 ans, elle prend la direction financière du groupe Giboire et intègre son comité exécutif.

Laëtitia Rousseau, 42 ans, a rejoint le groupe Giboire le 25 novembre 2026 en qualité de directrice administrative et financière (DAF) et intègre son comité exécutif. Forte de plus de quinze ans d’expérience dans la finance d’entreprise, elle accompagnera le développement du groupe immobilier.

Rattachée à Nicolas Remaud, directeur général adjoint de Sofingi, holding du groupe Giboire, elle dirige les équipes de contrôle de gestion, de comptabilité et d’administration des ventes. Elle aura notamment en charge la stratégie financière du groupe, le financement de ses opérations et le suivi de sa trésorerie.

Son expérience dans la promotion immobilière et l’exploitation hôtelière fait écho à la stratégie de diversification du groupe Giboire, qui a lancé son activité hôtelière en 2026. En septembre, Martin Giboire a pris les rênes des services immobiliers du groupe.

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Un parcours entre finance, immobilier et hôtellerie

Diplômée de l’École supérieure de commerce de Rennes, aujourd’hui Rennes School of Business, Laëtitia Rousseau débute sa carrière en 2009 chez Sodistour, acteur du tourisme, où elle exerce pendant huit ans des fonctions de contrôle de gestion et d’audit interne.

En 2017, elle rejoint le groupe Quartus, avant de devenir directrice administrative et financière d’HomniCity, dont elle pilote la structuration financière et juridique. Elle occupe ensuite cette même fonction chez Leasecom, spécialiste du financement locatif, puis rejoint Dalmata Hospitality en janvier 2025.

« Je suis très heureuse de rejoindre le Groupe Giboire et de mettre mon expérience, de la promotion immobilière à l’exploitation hôtelière, au service d’un groupe dont la diversité et la complémentarité des métiers font la richesse. C’est aussi un retour à mes racines bretonnes. Mon ambition : être aux côtés des équipes et un véritable appui au développement des projets du Groupe », déclare Laëtitia Rousseau.

Source : Communiqué Groupe Giboire / Galivel du 26 novembre 2026.

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