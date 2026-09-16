Nomination : Martin Giboire prend les rênes des services immobiliers de Giboire

Martin Giboire prend la tête des services immobiliers du groupe familial. Il dirigera 10 agences, 6 500 lots en gestion locative et plus de 9 000 lots de copropriété, avec 108 collaborateurs dans le Grand Ouest.

Après treize ans passés dans différents métiers du groupe, Martin Giboire prend la présidence du Directoire des activités de services immobiliers de Giboire. La nomination, effective depuis le 1er juillet place un représentant de la quatrième génération familiale à la tête d’un pôle regroupant 10 agences et 108 collaborateurs dans le Grand Ouest.

Il succède à son oncle Laurent Giboire, qui présidera désormais le Conseil de Surveillance des services immobiliers. Après quarante ans à la tête de ces métiers, ce dernier conserve ainsi un rôle dans leur gouvernance, tandis que la conduite opérationnelle revient à Martin Giboire.

Newsletter MySweetimmo

Un pôle de 10 agences et plus de 15 000 lots

Le périmètre confié à Martin Giboire rassemble la location, la gestion locative, le syndic, la transaction ainsi que l’immobilier d’entreprise et de commerce. Selon le Groupe, cet ensemble représente aujourd’hui 6 500 lots en gestion locative et plus de 9 000 lots de copropriété administrés en syndic.

Le pôle compte également 108 collaborateurs répartis dans 10 agences. La dernière implantation annoncée par l’entreprise a été l’ouverture de sa 10e agence immobilière à Nantes, en février 2024. Cette agence propose des services de transaction, de location et de gestion.

Le développement du syndic est notamment porté par Maestro Syndic, une activité créée dans le cadre du plan stratégique Imagine 2027, lancé en 2022. Le Groupe Giboire a aussi étendu cette filiale à de nouveaux territoires, avec notamment l’implantation de Maestro Syndic à Angers en 2024.

À lire aussi Nomination : Evoriel confie Lamy et Oralia à Jean-Baptiste Miguaise

Treize ans de parcours dans les métiers immobiliers

Entré chez Giboire en 2013, Martin Giboire a d’abord travaillé dans la gestion locative, puis dans l’immobilier d’entreprise. Il a ensuite dirigé pendant cinq ans l’agence historique du groupe située dans le centre de Rennes.

Nommé directeur du développement du réseau en 2023, il était devenu directeur général de celui-ci en 2024. MySweetImmo avait alors retracé son parcours et les missions qui lui étaient confiées, notamment le pilotage des agences et l’accompagnement de leur croissance dans le cadre du plan Imagine 2027.

Sous sa direction, le réseau a ouvert son agence nantaise et Maestro Syndic a acquis le cabinet De Baudinière Immobilier. Cette opération a permis à la filiale de doubler son portefeuille de lots en syndic et d’élargir son offre de gestion locative.

« Je mesure la responsabilité qui m’incombe, et je remercie Laurent pour la confiance qu’il m’a accordée comme pour la manière dont il a préparé cette transition. Ce que je veux poursuivre tient en peu de mots : rester proches de nos clients et de nos territoires et continuer d’élargir le réseau partout où nos métiers font la différence », souligne Martin Giboire, président du Directoire des activités de services immobiliers du Groupe Giboire.

À lire aussi Après leboncoin, Aurélien Flament prend la tête d’idealista France

Une transmission familiale préparée

Cette évolution prolonge une histoire familiale commencée en 1923 avec la création de l’entreprise par Rémy Giboire. La deuxième génération a développé séparément la promotion immobilière, sous l’impulsion de Claude Giboire, et les agences immobilières, dirigées par Jacques Giboire.

Françoise, Michel, Olivier et Laurent Giboire, enfants de Claude Giboire, ont constitué la troisième génération de dirigeants. Michel Giboire préside le groupe depuis 1995. Martin Giboire représente désormais la quatrième génération aux commandes des services immobiliers.

« Le renforcement du pôle services immobiliers était l’un des trois axes que nous nous étions fixés en 2022. Il est aujourd’hui une réalité, et Martin y est pour beaucoup. Lui en confier la présidence, c’est reconnaître ce qu’il y a construit. Nous avançons ensemble, chacun sur son périmètre – la promotion, l’aménagement et l’hôtellerie restauration d’une part, les services immobiliers de l’autre – mais avec une seule entreprise familiale derrière nous, et la même exigence », ajoute François Giboire, directeur général de la promotion, de l’aménagement et de la holding du Groupe Giboire.

Laurent Giboire reste dans la gouvernance

La transmission ne marque pas un départ complet de Laurent Giboire. Après quarante ans consacrés à l’administration de biens et à la transaction, il prend la présidence du Conseil de Surveillance des activités de services immobiliers.

La gouvernance des autres métiers ne change pas. Michel Giboire reste président du groupe. François Giboire et Olivier Biancarelli assurent la codirection générale de la promotion, de l’aménagement et de la holding, ainsi que le développement hôtelier engagé sous la marque La French Collection.

« Laurent laisse un réseau d’agences solide et des métiers profondément ancrés dans leurs territoires. En confiant à Martin la présidence des métiers d’agences, nous poursuivons une transmission engagée de longue date : celle d’une entreprise indépendante qui, depuis quatre générations, choisit de rester maîtresse de son destin », conclut Michel Giboire, président du Groupe Giboire.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements