Chez Viagimmo, un franchisé prend les commandes opérationnelles du réseau. Alexandre Schmitt, directeur de l’agence de Nancy, rejoint Sophie Richard avec un objectif ambitieux pour 2028.

Franchisé Viagimmo à Nancy depuis 2024, Alexandre Schmitt est nommé directeur général opérationnel du réseau spécialisé dans le viager. Il épaulera Sophie Richard, fondatrice de l’enseigne, dans son développement.

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Viagimmo veut accélérer son maillage territorial

Sophie Richard conserve la direction stratégique de Viagimmo, ainsi que le pilotage de la communication et du développement de la notoriété de la marque. Alexandre Schmitt participe aux choix stratégiques et pilote le développement opérationnel du réseau et l’animation des agences.

« Alexandre connaît les réalités du terrain et possède une solide expérience de direction de réseaux. Cette double expertise est un véritable atout pour accompagner les ambitions de Viagimmo. Son arrivée à mes côtés dans cette fonction opérationnelle va nous permettre de poursuivre notre développement en nous appuyant sur ce qui fait notre force : nos valeurs humaines, la proximité terrain et notre expertise du viager », souligne Sophie Richard.

Viagimmo entend poursuivre son maillage territorial avec un objectif : rendre son expertise accessible à moins d’une heure de chaque Français à l’horizon 2028. Retrouvez également notre entretien avec Sophie Richard dans Mon Podcast Immo.

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Des télécommunications et de l’automobile au viager

Âgé de 52 ans et diplômé de l’Institut commercial de Nancy (ICN), Alexandre Schmitt a débuté sa carrière dans les télécommunications avant d’occuper des fonctions de direction dans le secteur automobile. Il a notamment supervisé jusqu’à 80 points de vente et encadré des organisations représentant 3 000 collaborateurs.

En 2024, il rejoint Viagimmo en ouvrant son agence à Nancy, dont il conserve aujourd’hui la direction.

« Diriger mon agence Viagimmo de Nancy m’a permis de mesurer concrètement les réalités du métier et les attentes du terrain. Mon rôle est de cultiver la dynamique collective et le partage d’expériences qui font la force de notre réseau, d’accompagner les franchisés au quotidien et de contribuer activement à son développement », précise Alexandre Schmitt.

Source : Communiqué Viagimmo / Galivel du 26 novembre 2026.

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