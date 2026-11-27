Plus d’une agence immobilière ciblée par un contrôle anti-blanchiment sur deux présentait une anomalie en 2025. Capifrance et Optimhome équipent leurs conseillers pour faciliter les vérifications. Ce qui change concrètement.

DigitRE Group, maison mère de Capifrance et Optimhome, déploie un nouvel outil pour automatiser une partie des contrôles anti-blanchiment de ses conseillers immobiliers. Un enjeu majeur pour la profession, alors que plus de la moitié des 440 agences ciblées par un contrôle de la DGCCRF en 2025 présentaient au moins une anomalie.

Comment faciliter les contrôles anti-blanchiment sans alourdir le quotidien des conseillers immobiliers ? DigitRE Group, qui revendique 5 000 conseillers et 17 000 transactions réalisées en 2025, a choisi la société française AP Solutions IO pour équiper ses deux réseaux, Capifrance et Optimhome, de sa solution AP Scan. L’objectif est d’automatiser une partie des vérifications imposées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), d’harmoniser les pratiques des conseillers et de conserver une trace des contrôles effectués.

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Contrôles anti-blanchiment : ce qui change pour les mandataires immobiliers

AP Scan effectue des recherches dans les listes de sanctions et de gel des avoirs françaises, européennes, britanniques, américaines et des Nations unies. L’outil permet également d’identifier les correspondances potentielles avec des personnes politiquement exposées (PPE) et leurs proches, et de prendre en compte les risques liés aux différents pays. Les conseillers immobiliers peuvent consulter les résultats, qualifier les alertes, ajouter des commentaires et des pièces justificatives, et générer des comptes rendus des vérifications effectuées. Selon le communiqué de DigitRE Group, le contrôle peut être effectué en temps réel lors de la prise de mandat, puis la base de données est vérifiée quotidiennement. Le moteur de filtrage repose sur plus de 90 critères. Si les recherches sont automatisées, l’analyse des alertes et les décisions restent de la responsabilité des équipes concernées.

« Dans l’immobilier, le contrôle anti-blanchiment ne s’arrête pas à la vérification d’une pièce d’identité. Il faut aussi savoir qui se trouve derrière une société, repérer une personne sous sanctions ou identifier un risque particulier. Pour des réseaux comme Capifrance et Optimhome, qui traitent plusieurs milliers de transactions, ces vérifications doivent être fiables et documentées. Automatiser les recherches réduit le travail manuel, mais l’analyse des alertes reste une responsabilité humaine », explique Aurélien Zachayus, directeur général d’AP Solutions IO et spécialiste européen de la LCB-FT et des technologies de conformité.

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Un déploiement auprès des conseillers d’ici fin 2026

Le déploiement de la solution auprès des mandataires de Capifrance et Optimhome est en cours et doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2026. Trois webinaires de présentation et de formation ont été organisés en octobre avec les équipes d’AP Solutions IO et de DigitRE Académie. Les conseillers bénéficient également de supports accessibles sur leur intranet et d’un accès individuel à la solution. Le groupe n’est pas le seul à s’équiper : BSK Immobilier a également choisi AP Solutions IO en mai dernier.

Selon DigitRE Group, AP Scan est directement intégré à l’ensemble des packs proposés aux conseillers de Capifrance et Optimhome, sans supplément. La formation à la lutte contre le blanchiment dispensée par DigitRE Académie devient également entièrement gratuite et intègre un module consacré à l’utilisation de l’outil.

« La conformité réglementaire, et plus particulièrement la lutte contre le blanchiment, est un enjeu majeur de notre profession. Notre responsabilité est de fournir à nos conseillers des outils à la fois robustes et simples d’utilisation. Avec AP Scan, nous faisons le choix d’une technologie de pointe qui sécurise les transactions tout en faisant gagner un temps précieux sur le terrain. Cette évolution vise aussi à rendre notre offre de service la plus complète et la plus désirable du marché immobilier », déclare Olivier Le Gallo, président de DigitRE Group, que nous avons récemment interrogé au RENT sur la place de la technologie dans les réseaux de mandataires.

Blanchiment d’argent : plus d’une agence immobilière contrôlée sur deux présente une anomalie

Selon le rapport d’activité 2025 de la DGCCRF, plus de la moitié des 440 agences immobilières ciblées par un contrôle présentaient au moins une anomalie. Ces contrôles ont donné lieu à 100 avertissements, 108 injonctions de mise en conformité et 61 rapports d’intervention. Ces chiffres concernent des contrôles ciblés et ne sont pas représentatifs de l’ensemble des agences immobilières.

Parallèlement, les déclarations de soupçon adressées à Tracfin par les professionnels de l’immobilier progressent. Selon les chiffres cités dans le communiqué d’AP Solutions IO, elles sont passées de 514 en 2024 à 662 en 2025, soit une hausse de près de 29 %. Le secteur immobilier reste exposé aux risques de blanchiment, notamment lorsque les transactions impliquent des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont difficiles à identifier, des financements inhabituels ou des fonds provenant de l’étranger.

Les professionnels de l’immobilier doivent connaître leurs clients, évaluer les risques et conserver les justificatifs des vérifications effectuées. Le décret du 24 avril 2026 a également précisé leurs obligations en matière de formation à la lutte contre le blanchiment et les modalités d’accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Les manquements à ces obligations peuvent entraîner des sanctions financières et, selon leur gravité, des interdictions d’exercer.

Source : Communiqué AP Solutions IO / DigitRE Group du 19 novembre 2026 ; communiqué Optimhome et Capifrance sur AP Scan ; rapport d’activité 2025 de la DGCCRF.

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