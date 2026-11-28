Que voit un architecte dans un appartement ancien après trente ans de chantiers ? Grégoire Parcollet a fait de ce regard le fil conducteur de son agence. Avec Maritxu Pantaleon, il dirige la première adresse parisienne de Laforêt Collection, face au jardin du Luxembourg.

Au 38, rue de Vaugirard, face au jardin du Luxembourg, l’agence immobilière de Grégoire Parcollet et de son associée Maritxu Pantaleon change d’enseigne. Installée depuis plus de vingt ans dans le 6e arrondissement de Paris, elle devient la première adresse parisienne de Laforêt Collection. Pour Grégoire Parcollet, qui a grandi professionnellement sur des chantiers de construction et de réhabilitation, c’est l’occasion de se spécialiser dans les biens dont l’architecture ou l’histoire fait la singularité.

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Trente ans à construire et à rénover

Appartements, villas, immeubles entiers. Pendant trente ans, Grégoire Parcollet a travaillé sur ces différents types de bâtiments. Il en a tiré une façon de regarder les biens qu’il propose aujourd’hui à la vente, en prêtant attention à la façon dont ils ont été construits, à leurs volumes et à ce qu’ils peuvent devenir.

« Pour moi, c’est une évolution naturelle de mon parcours », souligne Grégoire Parcollet, codirecteur de Laforêt Collection Paris 6 Luxembourg. Ce passage du bâtiment à la transaction rappelle le parcours d’Amira Jourdain, passée de la rénovation à l’immobilier à Nice.

Dans le 6e, une agence qui connaît déjà le quartier

Originaire du 6e arrondissement, Grégoire Parcollet connaît bien ses immeubles anciens et ses appartements familiaux. Son agence revendique plus de 450 ventes. La spécialisation dans les biens de caractère vient s’ajouter à ses activités de vente, de location, de gestion locative et de syndic. Le marché varie d’une rue à l’autre, comme le montre notre reportage sur les appartements familiaux et les ventes dans le 6e arrondissement.

« Notre ambition est de réunir le meilleur de nos deux univers : la connaissance du patrimoine et l’expertise immobilière, tout en conservant la proximité et la confiance de nos clients », poursuit Grégoire Parcollet.

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Du Touquet à Paris, une spécialisation qui prend forme

Après une agence pilote ouverte au Touquet fin 2025, Laforêt Collection se déploie avec une offre qui va de l’appartement haussmannien à la maison de maître ou à la demeure familiale. Pour les vendeurs, le changement se traduit notamment par le recours à des photographes professionnels et la diffusion d’annonces dans des médias spécialisés.

Laforêt a identifié 74 villes et territoires où développer cette activité et annonce 15 projets en cours, notamment à Biarritz, Saint-Cloud et Paris. Dans son entretien avec MySweetImmo sur le développement de Laforêt Collection, le président du réseau, Yann Jéhanno, évoque un objectif de 20 à 25 implantations en deux ans.

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