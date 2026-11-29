Dans les copropriétés de moins de dix lots, les travaux permettraient d’économiser près de quatre fois plus d’énergie par logement que dans celles de 150 à 300 lots. Voici les chiffres à demander au syndic avant de voter.

La rénovation énergétique pourrait faire économiser près de quatre fois plus d’énergie par logement dans un immeuble de moins de dix lots que dans une résidence de 150 à 300 lots. C’est l’écart qui ressort des audits de 289 copropriétés accompagnées par Synergiec.

Pour les propriétaires des plus petits immeubles, le paradoxe est concret : les économies d’énergie attendues sont les plus élevées, alors que l’argent à avancer pour lancer le chantier est souvent plus difficile à réunir.

Newsletter MySweetimmo

Les économies d’énergie selon la taille de l’immeuble

Dans les 33 copropriétés de moins de dix lots, les travaux préconisés permettraient d’économiser 12 483 kWh par lot et par an en moyenne. Le gain estimé descend à 9 018 kWh entre 10 et 20 lots. Il se situe entre 5 663 et 6 127 kWh dans les tranches de 20 à 150 lots, puis atteint 3 405 kWh entre 150 et 300 lots. Les deux résidences de 300 à 350 lots remontent à 5 348 kWh. Sur l’ensemble des immeubles étudiés, la moyenne est de 5 655 kWh par lot et par an, pour un total de 77,2 GWh d’économies annuelles projetées.

Pour donner un ordre de grandeur, « les 12 483 kWh économisés par logement dans les copropriétés de moins de dix lots représentent plus de trois ans d’électricité d’un foyer français moyen (environ 4 000 kWh par an) », souligne Sylvain Lefèvre, président de Synergiec. L’entreprise estime l’économie à environ 1 719 euros par an en prenant pour référence le mix énergétique moyen d’un logement en France.

Pour estimer la baisse de charges dans son immeuble, le chiffre à demander au syndic est celui du scénario de travaux, calculé avec les énergies utilisées sur place.

Chauffage vétuste, mauvaise isolation : d’où vient le potentiel ?

Le point de départ de l’immeuble compte pour comprendre les économies attendues. « Les petites copropriétés cumulent souvent plusieurs facteurs défavorables avant travaux, avec des chauffages collectifs vétustes, une enveloppe du bâti peu isolée et des investissements d’entretien différés depuis des années », explique Sylvain Lefèvre. C’est l’explication qu’il avance pour les gains élevés dans les petites résidences auditées.

Pour un copropriétaire qui cherche à savoir quels travaux son immeuble doit engager en priorité, le projet de plan pluriannuel de travaux permet de repérer les interventions à prévoir et leur coût estimé.

À lire aussi Paris : La tour Montparnasse relance son projet de rénovation

Avant le vote, combien chacun devra-t-il payer ?

Des moyens financiers plus limités, un conseil syndical parfois peu structuré et des difficultés à avancer les fonds peuvent ralentir le projet, selon Synergiec. Une petite copropriété peut toutefois parvenir à un accord en une ou deux assemblées générales, d’après l’entreprise. « Lorsque les copropriétaires se mobilisent, ils sont moins nombreux à convaincre, ce qui facilite l’adoption de scénarios de travaux ambitieux », ajoute Sylvain Lefèvre.

Avant l’assemblée, les copropriétaires peuvent demander au syndic de chiffrer, pour chaque scénario, le coût des travaux, les aides mobilisables, le montant à avancer et la somme qui restera à payer pour chaque lot. Notre comparatif du reste à charge entre entretien et rénovation énergétique montre comment faire le calcul. Présenter ces chiffres en amont aide aussi à préparer le vote des travaux en assemblée générale.

Près de 16 637 tonnes de CO₂ évitées par an

Si tous les travaux étudiés étaient réalisés, Synergiec estime qu’ils permettraient d’éviter 16 637 tonnes d’émissions de CO₂ par an, soit environ 1,2 tonne par lot. Cela correspond à l’empreinte carbone annuelle d’environ 2 000 personnes, sur la base de 8,2 tonnes d’équivalent CO₂ par habitant en France en 2024, selon le SDES et l’Insee. Sylvain Lefèvre propose d’inscrire les émissions évitées dans les plans pluriannuels de travaux. « Aujourd’hui, cette dimension reste encore peu intégrée dans les stratégies de rénovation des copropriétés », conclue le président de Synergiec.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements