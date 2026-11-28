Les copropriétaires de la tour Montparnasse relancent le projet de rénovation avec un budget de travaux ramené de 800 à 400 millions d’euros. Ils espèrent mener à bien le chantier d’ici 2031, mais le permis de construire reste au cœur des débats.

Les copropriétaires de la tour Montparnasse ont validé vendredi une « feuille de route » et les « principes fondateurs » d’un nouveau projet moins ambitieux de rénovation du plus haut gratte-ciel de Paris, malgré un flou sur le permis de construire.

Le premier projet de vaste rénovation est tombé à l’eau en septembre après d’âpres querelles entre copropriétaires – des entreprises et investisseurs, qui ont poussé une large majorité à refuser le lancement de la première phase de travaux.

Le nouveau plan sur lequel le conseil syndical planche devra se limiter à une « approche sobre et économique », sans restructuration lourde, ni extension, ni création d’un hôtel, selon des documents consultés par l’AFP, et en évitant les échanges de mètres carrés, qui ont conduit à l’échec du premier projet. Cette feuille de route a été validée à une large majorité (84 % des votes), selon plusieurs sources parmi les copropriétaires.

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Un budget cible de 400 millions d’euros pour les travaux

L’objectif est de rénover d’ici 2031 les façades, les équipements techniques, les parties communes ; de créer des commerces et des services ouverts au public dans les premiers étages de la tour et d’aménager un parvis « plus vert » au pied de la tour. Le tout compatible avec le plan local d’urbanisme bioclimatique de Paris, prévoyant « un engagement bas carbone » et dans un « budget cible » de travaux de 400 millions d’euros, bien loin des 800 millions du précédent.

Ce chiffrage ne prend pas en compte les honoraires ni les aléas des travaux et sera affiné au fur et à mesure du projet, a précisé la présidente du conseil syndical, selon plusieurs sources au sein de la copropriété. Pour Frédéric Lemos, ex-président du conseil syndical et copropriétaire – qui conteste le chiffrage du précédent projet et table sur 650 millions d’euros -, le montant de 400 millions d’euros est « surréaliste » et bondit à 760 millions une fois tous les coûts comptabilisés.

Permis de construire : Des risques de retard et de recours

Le flou demeure sur le permis de construire de cette rénovation : le premier permis obtenu en 2019 avait été prolongé jusqu’au 26 novembre 2026 mais, étant donné les recours déposés dans cette affaire, il serait encore valable jusqu’au 8 avril 2027 – une date sans confirmation écrite de la mairie de Paris. Selon les éléments présentés vendredi aux copropriétaires, la Ville de Paris « a indiqué son souhait » que le permis déjà accordé soit mis en œuvre, afin de ne pas perdre de temps à étudier un nouveau permis et d’éventuels recours.

Le conseil syndical a donc présenté (sans vote) deux scénarios de rénovation : le scénario A prévoit de demander un nouveau permis de construire et d’abandonner l’ancien ; le scénario B lance des travaux de désamiantage avant avril 2027 pour mettre en œuvre le premier permis, avant le dépôt d’un permis de construire modificatif pour le nouveau projet de rénovation. Mais les deux options comportent des limites. Le scénario A pourrait connaître de lourds retards entre l’étude d’un nouveau permis et ses recours. « C’est trois fois plus risqué de repartir sur un nouveau permis de construire » à cause des recours qui feront perdre plusieurs années selon M. Lemos. « On repart pour dix ans. »

Dans le scénario B, il n’est pas certain que des travaux puissent être lancés à temps et conserver le même permis embarque les conflits et recours en justice du passé. « Compte tenu de l’insécurité juridique du scénario B, le scénario A est à privilégier afin de lancer le projet dans les meilleurs délais », selon le conseil syndical.

En tout cas, peu importe que le permis de 2019 soit utilisé ou non, le projet ambitieux de rénovation reste enterré. « Ce n’est pas la validité du permis qui bloque ou permet le projet », mais l’absence d’accord sur des échanges de surface entre copropriétaires, a rappelé un membre du conseil syndical à l’AFP. L’idée d’une serre agricole sur le toit et d’un élargissement de la base de la tour de bureaux avec une façade végétalisée reste écartée, pour rester dans un budget « raisonnable ».

L’assemblée générale des copropriétaires a aussi voté le lancement d’une consultation pour désigner l’entreprise de travaux de curage et désamiantage. « On avance », assure un copropriétaire.

Source : Agence France-Presse

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