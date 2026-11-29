La banque vous facture des frais pour régler une succession ? Selon la Banque de France, ils restent plafonnés à 1 % des avoirs et à 857 € en 2026. Trois exemples pour vérifier la facture.

Au décès d’un proche, la banque peut facturer des frais pour régler sa succession. Mais elle ne peut pas réclamer n’importe quelle somme : en 2026, ces frais sont limités à 1 % des avoirs concernés, dans la limite de 857 €, selon la Banque de France. Certaines banques proposent même la gratuité. Comment vérifier la facture et que faire si elle est trop élevée ?

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Trois exemples pour vérifier le montant prélevé

Les frais rémunèrent les démarches de la banque après le décès, comme l’inventaire des fonds, la vérification de l’identité des héritiers ou le transfert de l’argent. Le plafond s’applique notamment aux comptes courants, aux livrets et à l’épargne logement concernés par la loi. Le montant se calcule sur les avoirs concernés dans l’établissement qui facture. Attention, ce plafonnement ne concerne pas tous les placements : les PEA et les comptes-titres ordinaires, notamment, en sont exclus.

Frais bancaires de succession : trois exemples en 2026 Avoirs concernés dans la banque 1 % des avoirs Frais maximaux en 2026 4 000 € 40 € 40 € 30 000 € 300 € 300 € 150 000 € 1 500 € 857 € Plafonds légaux pour les avoirs concernés dans une même banque. Les tarifs de la banque peuvent être inférieurs. Source : Banque de France.

Le plafond en euros prend le relais dès 85 700 € d’avoirs concernés. Le dispositif prévoyait à l’origine le plafond initial de 850 € fixé en 2025. Ce montant s’est appliqué du 13 novembre au 31 décembre 2025, avant de passer à 857 € le 1er janvier 2026. Le plafond est revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l’inflation hors tabac. Le montant pour 2027 reste à confirmer.

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Quand la banque peut-elle encore appliquer la gratuité ?

La loi du 13 mai 2025, entrée en vigueur le 13 novembre suivant, imposait la gratuité dans trois situations. Les frais étaient supprimés si le titulaire des comptes était mineur au moment du décès, si les avoirs concernés étaient inférieurs à 5 965 € en 2026 ou si le dossier était simple et que la qualité d’héritier était établie par un acte de notoriété ou une attestation signée par tous les héritiers.

Dans sa décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel a jugé disproportionné d’interdire toute facturation dans ces trois situations, quel que soit le coût des démarches pour la banque. Il a validé la limite de 1 %. La suppression des trois cas de gratuité obligatoire s’applique depuis le 20 juin, date de publication de la décision au Journal officiel.

Une banque peut toutefois maintenir la gratuité dans ses tarifs. Selon MoneyVox, la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté prévoit depuis le 1er novembre 2026 la gratuité jusqu’à 10 000 € d’avoirs concernés et en cas de décès d’un mineur. Avec 4 000 € sur les comptes, le plafond légal est donc de 40 €, mais ce barème prévoit 0 €.

Que faire si la banque a prélevé trop de frais ?

Demandez le détail du calcul et la grille tarifaire appliquée au dossier. Si le montant dépasse le plafond ou le tarif prévu par la banque, adressez une réclamation écrite à son service dédié. Joignez le relevé, indiquez le montant contesté et demandez le remboursement du trop-perçu. Gardez une copie datée de votre envoi.

Si la réponse définitive ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur indiqué par la banque. Vous pouvez aussi le saisir deux mois après l’envoi de votre réclamation écrite si la banque n’a toujours pas donné de réponse définitive.

Attention à ne pas confondre frais bancaires, frais de notaire et droits de succession. Pour une succession de 300 000 € comprenant une maison, le coût total varie considérablement selon le lien de parenté avec le défunt. Il faut aussi anticiper les délais de paiement des droits de succession.

Source : Banque de France, 24 juin 2026 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026.

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