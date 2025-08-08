Immobilier : La nouvelle génération de professionnels est lucide, engagée et plus exigeante

L’ESI et la FNAIM ont dévoilé la 2ème édition de leur baromètre consacré aux attentes des jeunes professionnels de l’immobilier. Cette enquête révèle une jeunesse fidèle à son secteur, motivée par l’impact de son métier, ambitieuse et en quête de stabilité et de sens concret.

Premier enseignement du Baromètre FNAIM-ESI des attentes des jeunes professionnels de l’immobilier : les jeunes professionnels souhaitent s’ancrer durablement dans le secteur.

Plus de 70 % des répondants envisagent d’y faire toute leur carrière, une progression notable de 10 points par rapport à 2024. Une fidélité remarquable, en dépit d’un accès à l’emploi parfois encore fragilisé — la part des jeunes en CDI recule — qui souligne un besoin urgent de sécuriser les débuts de parcours.

L’envie d’évoluer vers des fonctions managériales reste majoritaire, mais elle fléchit sensiblement (70 % contre 81 % en 2024). Un écart persiste entre les femmes (68 %) et les hommes (81 %), suggérant une forme de retenue ou de doute, possiblement liée à des freins perçus dans l’accès aux responsabilités.

« C’est une génération à haut potentiel, qui interroge en profondeur les codes établis et porte une vision exigeante mais constructive du monde du travail», explique Céline Deytieux, directrice de l’École Supérieure de l’Immobilier.

Un rapport exigeant au management et à la formation

Les jeunes attendent d’abord de leur manager qu’il les accompagne dans leur montée en compétences (41 %), instaure un climat de confiance et donne du sens au travail. Moins de contrôle, plus d’écoute : c’est le profil du manager idéal selon cette génération qui valorise la formation continue, la vision partagée et le repère humain.

Les compétences prioritaires identifiées sont techniques (droit immobilier, réglementation) mais aussi humaines : adaptabilité, travail en équipe, gestion du stress.

Une combinaison équilibrée que l’Ecole Supérieure de l’Immobilier prend pleinement en compte dans ses cursus, conçus autour de l’alternance et d’une pédagogie professionnalisante.

Un esprit entrepreneurial bien ancré

L’envie d’entreprendre demeure stable : 34 % des jeunes interrogés souhaitent créer leur structure, qu’ils soient hommes ou femmes. Une donnée qui reflète un attachement fort à l’autonomie, à l’initiative et à la liberté d’action, en parfaite adéquation avec la culture entrepreneuriale défendue par la FNAIM et l’Ecole Supérieure de l’Immobilier.

Si l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle reste une attente importante, il passe au second plan (34 % le placent en priorité, contre 45 % l’an passé), au profit de critères plus liés à l’évolution de carrière : flexibilité, perspectives d’évolution, performance.

Malgré cela, 61 % des jeunes considèrent avoir déjà trouvé un bon équilibre, preuve d’une maturité dans la gestion du temps et d’une volonté de s’épanouir sans sacrifier leur qualité de vie.

Un regard aiguisé sur les mutations du secteur

La rénovation énergétique, la digitalisation des métiers et les projets mixtes apparaissent comme les marchés d’avenir. La transition écologique est identifiée comme un enjeu prioritaire. Pourtant, la perception de l’importance de la RSE dans le choix de l’entreprise chute brutalement : seuls 58 % la considèrent « importante ou indispensable », contre 83 % en 2024. Un recul qui interroge moins leur engagement que leurs priorités immédiates : la stabilité, l’apprentissage, et la reconnaissance.

« Les jeunes professionnels sont le moteur des transformations à venir dans notre secteur. Leur exigence, leur lucidité et leur engagement dessinent les contours d’un immobilier plus responsable, plus fluide et plus humain. À travers ce baromètre, la FNAIM et l’École Supérieure de l’Immobilier affirment leur volonté de mieux comprendre ces jeunes talents pour accompagner la transformation des métiers, renforcer les dispositifs de formation, et favoriser un dialogue constant entre les professionnels en place et celles et ceux qui construiront l’avenir de la profession», commente Loïc Cantin, président de la FNAIM.

