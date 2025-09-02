Nomination : Stéphane Fantuz nommé président du Groupe CNCEF
Stéphane Fantuz devient président du Groupe CNCEF pour trois ans. Entrepreneur et figure de l’intermédiation financière, il entend valoriser les métiers, dont l’immobilier, et défendre les 13 000 membres de la fédération.
Le Groupe CNCEF annonce la nomination de son nouveau président. Il s’agit de Stéphane Fantuz qui succède ainsi à Didier Kling pour un mandat de trois ans, tout en conservant la présidence de CNCEF Assurance.
L’essentiel
- Stéphane Fantuz succède à Didier Kling à la présidence du Groupe CNCEF.
- Il conserve en parallèle la présidence de CNCEF Assurance.
- Le Groupe CNCEF fédère 13 000 professionnels dont des acteurs de l’immobilier.
Une nomination pour un dirigeant expérimenté aux commandes
Ingénieur diplômé de l’ESME, titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université Panthéon Assas, Stéphane Fantuz a débuté sa carrière chez IBM avant de devenir directeur général adjoint d’Asystel. Entrepreneur, il a fondé Expenciel en 1994 puis SFL Patrimoine en 2012, deux cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine des dirigeants.
Engagé de longue date dans la vie associative, il est adhérent de la CNCEF depuis 1994. Président de CNCEF Patrimoine dès 2005, puis de CNCEF Assurance depuis 2019, il a accompagné l’évolution réglementaire de la profession, notamment pour les courtiers et mandataires d’assurance.
Un groupe représentatif de l’intermédiation, y compris dans l’immobilier
Créée en 1957, la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers regroupe aujourd’hui cinq associations professionnelles : CNCEF Assurance, CNCEF Crédit, CNCEF Immobilier, CNCEF France M&A et CNCEF Patrimoine. Avec ses 13 000 membres, elle se veut un acteur incontournable auprès des autorités et institutions.
Le conseil d’administration, aux côtés de Stéphane Fantuz, réunit notamment Paul Bougnoux (secrétaire général), Yves-Alain Ach, Stéphane Huillet (trésorier), ainsi que les présidents des associations affiliées : Côme Robet (CNCEF Crédit), Jean-Paul Serrato (CNCEF Immobilier), Corinne Previtali (CNCEF France M&A) et Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine).
« Faire de l’interprofessionnalité une force »
« Je remercie Didier Kling pour sa confiance et son soutien, tout au long de sa présidence, qui ont permis cet essor du groupe », précise Stéphane Fantuz. « Nous nous attacherons à faire de l’interprofessionnalité qui nous caractérise une force pour valoriser le métier de nos 13 000 membres, partager des expertises, développer de nouvelles opportunités d’affaires et renforcer la qualité de l’accompagnement apporté. »
Homme de terrain, Stéphane Fantuz entend défendre l’unité et la diversité des métiers de l’intermédiation financière, dont l’immobilier, afin de renforcer leur visibilité et leur influence dans un contexte réglementaire en constante évolution