Nomination : Stéphane Fantuz nommé président du Groupe CNCEF

Stéphane Fantuz devient président du Groupe CNCEF pour trois ans. Entrepreneur et figure de l’intermédiation financière, il entend valoriser les métiers, dont l’immobilier, et défendre les 13 000 membres de la fédération.

Le Groupe CNCEF annonce la nomination de son nouveau président. Il s’agit de Stéphane Fantuz qui succède ainsi à Didier Kling pour un mandat de trois ans, tout en conservant la présidence de CNCEF Assurance.

L’essentiel Stéphane Fantuz succède à Didier Kling à la présidence du Groupe CNCEF.

Il conserve en parallèle la présidence de CNCEF Assurance.

Le Groupe CNCEF fédère 13 000 professionnels dont des acteurs de l’immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Une nomination pour un dirigeant expérimenté aux commandes

Ingénieur diplômé de l’ESME, titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université Panthéon Assas, Stéphane Fantuz a débuté sa carrière chez IBM avant de devenir directeur général adjoint d’Asystel. Entrepreneur, il a fondé Expenciel en 1994 puis SFL Patrimoine en 2012, deux cabinets spécialisés dans la gestion de patrimoine des dirigeants.

Engagé de longue date dans la vie associative, il est adhérent de la CNCEF depuis 1994. Président de CNCEF Patrimoine dès 2005, puis de CNCEF Assurance depuis 2019, il a accompagné l’évolution réglementaire de la profession, notamment pour les courtiers et mandataires d’assurance.

À lire aussi Salon immobilier : Nicolas Boffi nommé directeur du MIPIM

Un groupe représentatif de l’intermédiation, y compris dans l’immobilier

Créée en 1957, la Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers regroupe aujourd’hui cinq associations professionnelles : CNCEF Assurance, CNCEF Crédit, CNCEF Immobilier, CNCEF France M&A et CNCEF Patrimoine. Avec ses 13 000 membres, elle se veut un acteur incontournable auprès des autorités et institutions.

Le conseil d’administration, aux côtés de Stéphane Fantuz, réunit notamment Paul Bougnoux (secrétaire général), Yves-Alain Ach, Stéphane Huillet (trésorier), ainsi que les présidents des associations affiliées : Côme Robet (CNCEF Crédit), Jean-Paul Serrato (CNCEF Immobilier), Corinne Previtali (CNCEF France M&A) et Pascale Gloser (CNCEF Patrimoine).

À lire aussi Nomination : Jean-Luc Triollet devient Directeur Général de Dynacité

« Faire de l’interprofessionnalité une force »

« Je remercie Didier Kling pour sa confiance et son soutien, tout au long de sa présidence, qui ont permis cet essor du groupe », précise Stéphane Fantuz. « Nous nous attacherons à faire de l’interprofessionnalité qui nous caractérise une force pour valoriser le métier de nos 13 000 membres, partager des expertises, développer de nouvelles opportunités d’affaires et renforcer la qualité de l’accompagnement apporté. »

Homme de terrain, Stéphane Fantuz entend défendre l’unité et la diversité des métiers de l’intermédiation financière, dont l’immobilier, afin de renforcer leur visibilité et leur influence dans un contexte réglementaire en constante évolution

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements