Immobilier : ERA lance JIM, un assistant intelligent basé sur l’IA pour ses équipes

Premier assistant intelligent du réseau ERA, JIM est destiné à soutenir managers, négociateurs et directeurs d’agence. Une version grand public tournée vers les particuliers sera lancée en 2026.

Dans l’immobilier, l’adoption de l’intelligence artificielle reste encore timide. Reconnue comme un levier de productivité incontournable, elle progresse rapidement. En lançant dès décembre JIM, premier assistant intelligent du réseau, ERA se place parmi les pionniers du secteur à mettre entre les mains de ses collaborateurs un outil concret et immédiatement exploitable.

ERA proposera une version grand public en 2026, destinée à accompagner les particuliers dans leur recherche immobilière.

Le nom JIM rend hommage à Jim Jackson, fondateur d’ERA Real Estate.

Du fax à la digitalisation à l’intelligence artificielle : un goût pour l’innovation

Depuis toujours, ERA s’illustre par son goût pour l’innovation. À l’époque où le fax bouleversait la communication, le réseau fut l’un des premiers à en équiper systématiquement ses agences. Puis vinrent les outils digitaux partagés, qui transformèrent l’organisation interne et renforcèrent l’efficacité collective.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle prend le relais : avec JIM, ERA franchit une nouvelle étape de cette histoire, fidèle à son héritage tout en regardant vers l’avenir.

Pourquoi ERA a décidé de lancer JIM ?

ERA dispose d’une méthodologie éprouvée depuis plus de cinquante ans, soutenue par des centaines d’outils digitaux. L’enjeu était de rendre cet arsenal plus simple et plus rapide à mobiliser pour ses équipes, afin qu’elles gagnent en productivité et en réactivité dans un marché toujours plus concurrentiel.

En dotant ses agences d’un assistant intelligent, le réseau entend renforcer l’accompagnement de ses managers et offrir à ses collaborateurs un véritable avantage compétitif.

« Avec JIM, nous franchissons une nouvelle étape : offrir à nos équipes une IA qui unit intelligence et méthodologie, pour faciliter l’usage de nos outils et accroître la performance de chacun », souligne Cyril Maurel, Directeur des opérations informatique et expansion réseau ERA France.

Le choix du nom n’est pas anodin. JIM rend hommage à Jim Jackson, fondateur visionnaire d’ERA Real Estate, et incarne l’alliance entre tradition et modernité. Son acronyme – Joindre l’Intelligence et la Méthodologie – traduit sa mission : rendre la méthode ERA plus accessible, plus rapide et plus efficace.

Fonctionnalités et usages

Concrètement, JIM se décline selon les métiers. Pour un manager, il devient un allié dans la préparation des briefs, l’animation des réunions et l’élaboration des plans d’action.

Pour un négociateur, il se transforme en soutien quotidien, facilitant la rédaction d’annonces optimisées, l’organisation de la prospection et le suivi rigoureux des clients.

Quant aux directeurs d’agence, ils y trouvent un partenaire pour structurer leurs réunions, piloter leur activité et appliquer avec plus de fluidité les process de la marque.

