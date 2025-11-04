TVA et mandataires immobiliers : Suis-je concerné et comment la gérer ?

Vous êtes mandataire immobilier, vous vous demandez si la TVA s’applique à ton activité ? Tout dépend de votre chiffre d’affaires. Franchise en base, seuils, déclarations… Tout savoir pour gérer la TVA sans stress, avec les conseils de L-Expert-Comptable.com.

Vous êtes mandataire immobilier ou vous souhaitez le devenir, et vous entendez parler de TVA sans trop savoir si cela vous concerne ? Vous n’êtes pas seul. C’est l’une des questions les plus fréquentes chez les indépendants du secteur.

Rassurez-vous : la TVA peut impressionner, mais bien expliquée — et bien gérée —, elle devient vite un réflexe. MySweetImmo et le cabinet d’expertise comptable L-Expert-Comptable.com vous expliquent tout.

Rappel : c’est quoi, la TVA ?

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est un impôt indirect payé par les consommateurs. En tant que professionnel, vous pouvez être collecteur de cette TVA pour l’État.

Autrement dit, vous la facturez à vos clients… puis vous la reversez.

Mais attention : vous n’êtes pas automatiquement concerné, surtout si vous débutez votre activité de mandataire.

Les mandataires immobiliers sont-ils concernés par la TVA ?

Oui, mais pas dès le départ.

En tant que travailleur indépendant (micro-entrepreneur ou entrepreneur individuel), vous êtes d’abord éligible à la franchise en base de TVA.

Cette franchise vous permet de ne pas facturer de TVA à vos clients et de ne pas la déclarer.

Mais elle est soumise à un plafond de chiffre d’affaires :

37 500 € de chiffre d’affaires annuel (plafond 2025) pour les prestations de services, dont font partie les mandataires

Avec une tolérance jusqu’à 41 250 €, applicable une seule fois

Tant que vous restez en dessous : pas de TVA à facturer ni à reverser.

Dès que vous dépassez durablement le seuil, vous basculez dans le régime réel de TVA et devenez collecteur.

À partir de quand devez-vous facturer la TVA ?

Le déclenchement ne se fait pas au premier euro. Il existe une marge de tolérance :

La première année, vous pouvez dépasser 37 500 € tant que vous ne dépassez pas 41 250 €.

Si vous franchissez le seuil de 41 250 €, vous devez facturer la TVA dès le premier jour du mois du dépassement.

Si vous restez entre les deux seuils deux années consécutives, vous devenez redevable de la TVA à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Exemple : Si vous réalisez 38 500 € de chiffre d’affaires en 2025 et 40 000 € en 2026, vous serez assujetti à la TVA à partir du 1er janvier 2027.

Quelles sont vos obligations une fois assujetti à la TVA ?

Dès que vous dépassez les seuils ou que vous optez volontairement pour la TVA, vous devez :

1. Facturer la TVA à vos clients

Le taux standard est de 20 %. Si vous gagnez une commission de 5 000 €, vous devrez désormais facturer 6 000 € TTC.

Mais attention : si votre mandant est un réseau immobilier (IAD, SAFTI, etc.), vérifiez s’il récupère la TVA. S’il ne peut pas la récupérer, cela peut impacter votre revenu net (vous gagnez plus en brut, mais moins en net si le montant TTC reste identique).

2. Déduire la TVA sur vos achats professionnels

Bonne nouvelle : vous pouvez désormais récupérer la TVA sur vos frais professionnels :

Abonnement à votre logiciel immobilier

Frais de téléphone ou d’internet

Achat de matériel ou d’ordinateur

Frais de déplacement (en partie)

Vous payez la TVA, mais vous la récupérez dans vos déclarations.

3. Faire des déclarations mensuelles ou trimestrielles

Selon votre régime (simplifié ou réel normal), vous devez :

Déclarer la TVA collectée

Déduire la TVA récupérable

Reverser la différence à l’État

Attention : C’est une formalité à ne surtout pas oublier, sous peine de pénalités.

Peut-on choisir d’être assujetti à la TVA volontairement ?

Oui. Même si vous êtes sous le seuil, vous pouvez opter pour le régime réel de TVA.

Cette décision peut s’avérer pertinente dans deux cas :

Si vos clients vos clients récupèrent eux-mêmes la TVA : cela ne change alors rien pour eux, mais vous permet de déduire la TVA sur vos propres dépenses.

Si vous avez beaucoup de frais professionnels (et que vous souhaitez récupérer la TVA sur vos dépenses)

Attention : Cette option vous engage pour au moins deux ans. Avant de trancher, mieux vaut en discuter avec un expert-comptable, qui pourra vérifier que cette décision est réellement profitable dans votre situation.

La clé : anticiper et s’organiser.

Surveillez votre chiffre d’affaires pour ne pas dépasser les seuils sans le voir venir

Intégrez le passage à la TVA dans vos simulations de revenus

Informez votre réseau ou vos clients en cas de changement de régime

Déléguez votre comptabilité si vous souhaitez rester concentré sur le terrain

Chez L-Expert-Comptable.com, nous accompagnons chaque mois de nombreux mandataires dans la gestion de leur TVA, avec des outils simples, des rappels automatiques et un suivi personnalisé.

L’essentiel La TVA ne s’applique pas automatiquement : vous en êtes exonéré tant que vous restez sous les seuils.

Dès que vous les dépassez (ou que vous optez volontairement), vous devez facturer, déclarer et reverser la TVA

Vous pouvez récupérer la TVA sur vos frais professionnels

Une bonne anticipation vous évite les mauvaises surprises (et les erreurs de facturation)

Vous voulez vous concentrer sur vos ventes et déléguer le reste ?

Chez L-Expert-Comptable.com, un expert dédié vous aide à piloter votre activité de mandataire immobilier sans vous soucier de l’administratif. Et grâce à MySweetImmo, vous restez informé de l’actualité du secteur et des bonnes pratiques à adopter.

Corentin Gérard , expert en création d’entreprise et comptable, associé chez L-Expert-Comptable.com

