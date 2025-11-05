Immobilier Alpes : Un marché porteur avec des valeurs sûres

L’immobilier dans les Alpes a encore de beaux jours devant lui, notamment dans le neuf, particulièrement intéressant pour les investisseurs comme pour les personnes à la recherche d’une résidence secondaire. Les explications de Charles-Antoine Sialelli, directeur Alpes chez Athena Advisers.

Les Alpes séduisent chaque année ainsi de nombreux Français. Certains choisissent d’y séjourner, d’autres d’y investir, sûrs du succès de cette destination. Cinq stations tirent particulièrement leur épingle du jeu comme nous l’explique Charles-Antoine Sialelli, directeur Alpes chez Athena Advisers.

« Chamonix, Megève, Val d’Isère, Méribel et Courchevel restent des lieux sûrs, des destinations classiques pour investir dans l’immobilier à la montagne. A la montagne en particulier, acheter dans le neuf présente de nombreux atouts pour nos clients : espaces optimisés, normes énergétiques exigeantes, architecture respectueuse de son environnement, frais de notaires réduits (2% versus 7% dans l’ancien), TVA récupérable en cas de mise en gestion para-hôtelière« , précise-t-il.

Val d’Isère, pour du ski d’excellence

En Savoie, dans la Vallée de la Tarentaise, à 1850 mètres d’altitude, à 2h de Chambéry et 3h de Genève, Val d’Isère a la réputation d’être une des meilleures destinations de ski en France. L’Espace Killy, son domaine skiable d’exception, propose des pistes pour tous les niveaux jusqu’aux meilleurs (pistes olympiques et de Coupe du Monde) et est aussi un des meilleurs domaines hors-pistes au monde.

Grâce à sa haute altitude (sommet à 3 456 m), son fort enneigement (581 cm en moyenne) et la présence de deux glaciers sur le domaine (Pisaillas à Val d’Isère et La Grande Motte à Tignes), la saison de ski est longue, de fin novembre à début mai. En plus du ski de très haut niveau, on trouve à Val d’Isère un véritable esprit de village avec une vie animée et une offre étoffée de services (commerces, restaurants, bars…), loisirs (espaces bien-être, sportifs…) et évènements (Critérium de la Première Neige). De beaux établissements y ont ouvert comme La Table de l’Ours, restaurant 1 étoile depuis 2019, ou encore les tables des Airelles, établissement à l’emplacement d’exception qui a ouvert en 2020 et qui accueille en son sein les restaurants Matsuhisa du chef Nobu, La Grande Ourse et le restaurant festif Le Piaf.

« A Val d’Isère, les prix s’échelonnent entre 10 000€ le m² pour un appartement dans l’ancien et 30 000€ à 50 000€ le m², parfois même au-delà, pour les plus belles propriétés. Le prix moyen au mètre carré de 16 379€ a connu une croissance de 156,20% depuis 20 ans et une de 7,33% par an depuis 2000. De tels niveaux de prix s’expliquent par la qualité du domaine skiable, la rareté du foncier et l’altitude élevée qui garantit un enneigement exceptionnel», rapporte Charles-Antoine Sialelli. Les acheteurs sont plus mixtes avec 55% d’acheteurs français et 45% d’étrangers. »

Dernières actualités concernant Val d’Isère

La saison ouvrira dans 1 mois, les 29-30 novembre, jusqu’au 3 mai 2026. La station a poursuivi la rénovation de son système de remontées mécaniques avec le remplacement de la télécabine du Vallon menant au glacier de Pisaillas par un appareil de dernière génération moyennent un investissement de 25 millions d’euros par Val d’Isère Téléphériques (CDA, concession renouvelée jusqu’en 2032). L’hôtel 4* Experimental Chalet Val-d’Isère (ex-Aigle des Neiges, 113 chambres), au design conçu par Dorothée Meilichzon, a ouvert ses portes en décembre 2024. Enfin, le restaurant d’altitude festif La Folie Douce s’agrandit : à 2 500 mètres d’altitude, l’ancienne gare de la télécabine de la Daille achetée à la commune a été complètement réaménagée pour poursuivre l’extension de la maison mère.

Courchevel, destination de luxe aux multiples opportunités

Située en Savoie, sur les hauteurs de la Vallée de la Tarentaise, Courchevel fait figure de référence internationale en matière de station de sport d’hiver. Elle dispose d’un domaine skiable avec 150 kilomètres de pistes de ski desservies par 62 remontées mécaniques au sein du plus grand domaine skiable du monde, Les Trois Vallées (600 kilomètres de pistes reliées entre elles et 190 remontées mécaniques). La station permet aussi bien aux amateurs de ski de se dépasser qu’aux débutants et familles de pratiquer un ski adapté.

A 2h15 de Genève et 1h20 de Chambéry, Courchevel est répartie sur quatre niveaux : Le Praz à 1 300 mètres, Courchevel Village à 1 550 mètres, Moriond à 1650 mètres – dit aussi « Courchevel 1650 » ­– et Courchevel 1850. Outre les panoramas à couper le souffle qu’elle offre, la station est également réputée pour son élégance et son art de vivre : boutiques de luxe, palaces et hôtels 5*, sept tables étoilées… Ce seul endroit concentre un restaurant 3* (Le 1947 à Cheval Blanc), 4 restaurants 2* (Baumanière 1850, Le Chabichou by Stéphane Buron, Le Sarkara, et Sylvestre Wahid – Les Grandes Alpes) et 2 restaurants 1* (Alpage, et Le Farçon). Côté événementiel, elle n’a rien à envier aux autres non plus avec notamment la Coupe du Monde (FIS Alpine Ski World Cup) et de nombreux festivals.

« Les prix varient de 11 000€ le m² à 30 000-50 000€ le m² à Courchevel, dépassant parfois même ces prix dans le cas de propriétés hors normes à Courchevel 1850. Cette grande amplitude de prix s’explique par les quatre niveaux d’altitude. Le prix moyen au mètre carré est de 13 725€, en augmentation de 126,45% depuis 20 ans et une de 5,84% par an depuis 2000. Avec une durée moyenne de séjour de 4,5 à 5 nuits par visiteur, le taux d’occupation des hôtels en haute saison est fort : 80-85%, jusqu’à plus de 90% dans les établissements de luxe, détaille Charles-Antoine Sialelli. Sa dimension internationale se ressent à travers la nationalité des acquéreurs immobiliers : 50% d’internationaux, 50% de Français. »

Dernières actualités concernant Courchevel

La saison hivernale ouvre le 6 décembre et court jusqu’au 17 avril 2026. Après des travaux de rénovation démarrés en avril-juin 2025, pour un budget autour de 20 millions d’euros, la nouvelle télécabine des Chenus (à Courchevel 1850) sera mise en service pour cet hiver 2025/26. On parle de cabines 10 places pouvant transporter environ 2 400 personnes par heure, pour un accéder au sommet du massif de la Loze de manière plus confortable, plus rapide et plus fluide tout en minimisant l’impact environnemental de l’installation. Cet hiver sonne aussi l’ouverture d’un nouveau lieu de contemplation au sommet de la Saulire en partenariat avec Hublot pour admirer les plus hauts sommets de la Vanoise et du Mont Blanc depuis une terrasse en bois.

Méribel, une station sportive et familiale à l’architecture préservée

En Savoie, au cœur du plus grand domaine skiable au monde avec 600 kilomètres de pistes, Les Trois-Vallées, Méribel compte parmi les stations les plus prisées des Trois-Vallées pour les amateurs de ski. Les conditions pour skier y sont optimales avec 85% des pistes au-dessus de 1800 mètres d’altitude. Pour la rejoindre, il faut compter 2 heures de voiture depuis Genève ou Lyon, 1h30 depuis Chambéry et seulement 25 minutes depuis la gare de Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains. Méribel présente la particularité d’être composée uniquement de chalets aux façades de pierres et de bois, offrant au regard une architecture authentique et préservée.

La station s’étale sur trois niveaux : Méribel Centre (1400 mètres d’altitude), Morel (1600 mètres), et le Rond-Point et le Belvédère (1700 mètres). A 3 minutes en voiture de Méribel Centre, des hameaux satellites à l’architecture savoyarde traditionnelle se sont également développés : Le Raffort, La Gittaz, Méribel Village… Outre le ski, la station propose, été comme hiver, nombre d’activités sportives en tous genres, une patinoire, une piscine, des espaces détente et bien-être, une bibliothèque, un cinéma, 95 bars et restaurant dont L’Ekrin by Laurent Azoulay (1 étoile au Guide Michelin)… L’été on peut aussi accéder au célèbre Col de la Loze emprunté par le Tour de France.

« Les prix au mètre carré à Méribel varient de 10 000€ à 45 000€ du m², parfois autour de 50 000€ le m² pour des propriétés vraiment exceptionnelles. Le prix moyen au mètre carré est de 11 008€, soit en augmentation de 93,02% depuis 20 ans et de 5,42% chaque année depuis 2000. Mais si les prix peuvent s’envoler c’est dû à une combinaison de facteurs : altitude élevée garantissant de la belle neige l’hiver, fort ensoleillement, immense domaine skiable doté de pistes et d’infrastructures de grande qualité. », rapporte Charles-Antoine Sialelli. « Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, les Français représentent 65% des acheteurs sur cette station. »

Dernières actualités concernant Méribel

Les remontées mécaniques ouvriront du 6 décembre au 17 avril 2026, l’accès à la vallée sera plus fluide et confortable. La remontée mécanique de Côte Brune laisse place à une télécabine 10 places ultra-moderne reliant Méribel-Mottaret, Val-Thorens et Les Menuires pour une liaison plus fluide entre les vallées. Fruit d’un investissement de 25 millions d’euros, ce projet qui sera mis en service en décembre 2025permet désormais de renforcer le flux de personnes avec une capacité portée à 2 600 personnes par heure. La gare de la télécabine de l’Olympe, qui relie Brides-les-Bains à Méribel, a été modernisée (escaliers mécaniques, ascenseurs, billetterie, casiers) pour un budget de2,9 millions d’euros afin d’améliorer l’accueil des visiteurs et de simplifier l’accès depuis la vallée.

Megève, un village authentique avec de nombreuses activités toute l’année

Situé en Haute-Savoie, au cœur du massif du Mont-Blanc, Megève jouit d’un domaine skiable, Evasion Mont-Blanc, très prisé avec 400 kilomètres de pistes, 113 remontées et une offre riche et variée de sports d’hiver. La station est facile d’accès, à 1h15 de l’aéroport de Genève et 12 kilomètres de la gare de Sallanches. Megève est aussi le fruit d’une belle histoire : la baronne Noémie de Rothschild s’y était établie dans les années 60, et la station n’a cessé depuis d’attirer une clientèle huppée, notamment parisienne et genevoise.

C’est également une destination qui vit toute l’année et propose de nombreuses activités de restauration, loisirs et services (hôtels, casino, bars, clubs, spas, piscines, plus de 200 magasins…) ainsi que des événements culturels et sportifs (Polo Masters, Jazz Contest, Megeve Masters, Jumping International). Parmi les 85 restaurants – et de nouveaux ouvrent régulièrement –, trois sont étoilés au Guide Michelin : Flocons de Sel (3 étoiles), Vous (1 étoile depuis quelques mois) et La Table de l’Alpaga (1 étoile).

« A Megève, les prix varient entre 9 000€ du m² et 22 000€ du m². Le prix moyen au mètre carré est de 10 572€, soit un prix en augmentation de 109,55% depuis 20 ans et de 5,58% en moyenne chaque année depuis 2000. », explique Charles-Antoine Sialelli. « Côté clientèle, 60% des acheteurs sont Français à Megève. »

Dernières actualités concernant Megève

Tout d’abord le PLU révisé et approuvé en mai 2025, portant sur le développement du logement permanent et saisonnier, l’unité architecturale et les contraintes environnementales, préserve pour l’instant le potentiel de résidences secondaires à construire et rénover sur la commune. Côté gouvernance, des négociations entre les communes de Saint-Gervais et Megève ont permis un accord pour la bonne gestion du domaine skiable et des remontées mécaniques du Mont d’Arbois dès l’hiver 2025-2026. Enfin, parmi les grands groupes hôteliers présents à Megève, le 5* Four Seasons Megève (55 clés) réouvre ses portes pour la saison hivernale le 17 décembre 2025.

Chamonix, une destination prisée tant pour son ski que sa qualité de vie

Au cœur de la Haute-Savoie, à proximité du Mont-Blanc, à 1 035 mètres d’altitude, Chamonix séduit les amateurs de ski par la grande qualité de son domaine skiable (308 hectares avec 121 pistes et un sommet à 3 842 mètres d’altitude), son emplacement stratégique pour accéder à d’autres domaines et les 23 kilomètres de descente hors-piste de la vallée Blanche qu’elle permet.

Station ouverte de mi-décembre à mi-avril avec un enneigement moyen de 470 cm, elle permet un ski pour tous les niveaux mais offre aussi de très nombreuses activités hors ski et même quatre saisons depuis quelques années. La Mer de Glace, le 4ème plus grand glacier d’Europe, attire aussi nombre de visiteurs. Il faut compter seulement 1h15 de voiture pour s’y rendre depuis l’aéroport de Genève et un train permet d’arriver directement dans la ville. On y trouve également de très bons restaurants, dont un étoilé, L’Albert 1er, et des événements de renom de nature variée (Ultra-Trail Mont-Blanc, Ultra-Trail MB, Kandahar (FIS), Cosmo Jazz Festival…).

« Les prix au mètre carré à Chamonix se situent autour de 9 485€. Ils ont augmenté de 126,75% depuis 20 ans et de 6,05% en moyenne par an depuis 2000. Pour des biens d’exception, les prix peuvent atteindre 22 000€ du m². En haute-saison le taux d’occupation des hôtels est de 85-90% avec une moyenne de 4,5 à 5 nuits par visiteur, des chiffres révélateurs de l’attractivité des vacanciers. On reste cependant, en matière d’investissement immobilier, sur une majorité d’acheteurs français, à hauteur de 70%. », rapporte Charles-Antoine Sialelli, directeur Alpes chez Athena Advisers.

Dernières actualités concernant Chamonix

La remise en service du domaine des Grands Montets est annoncée pour décembre 2026. Un chantier de grande ampleur puisqu’on parle d’un budget de 150 millions d’euros, de 40 entreprises mobilisées entre 2024 et 2026, de la signature du projet par le célèbre architecte Renzo Piano et d’une démarche pour obtenir l’exigente certification Haute Qualité Environnementale (HQE) Infrastructures Durables. Autre changement majeur à Chamonix: l’interdiction des nouvelles résidences secondaires (Plan Local d’Urbanisme mars 2025) pour rééquilibrer un parc comptant environ 70% de résidences secondaires. L’objectif est de regagner ainsi 1 000 foyers en 10 ans. Conséquence de cette mesure : la rareté croissante de l’offre va avoir un impact certain sur les prix de ventes. Troisième et dernier point marquant : des réouvertures et rénovations récentes d’hôtels comme La Couronne Argentière (69 chambres) et l’Hôtel Lyret (ex-Les Gourmets, 37 chambres). L’hôtel Le Richemond au cœur du centre-ville rejoint Fontenille Collection. Le chantier de l’hôtel du Parc Couttet, en revanche, est toujours à l’arrêt.

