Immobilier : La Provence-Alpes-Côte d’Azur, championne des maisons avec piscine

En France, seules 9 % des maisons en vente ont une piscine. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, près d’une sur quatre en est équipée : la région domine largement le marché.

Piscine

Nouveau

© adobestock

Par MySweetImmo, le 21 août 2025, mis à jour le 20 août 2025
1 - La Provence-Alpes-Côte d’Azur en tête du classement2 - Corse, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine bien placées3 - Nord et Île-de-France : un marché quasi absent4 - Un reflet du climat et du mode de vie

En France, seules 9 % des maisons actuellement en vente disposent d’une piscine. Mais dans le sud, les chiffres s’envolent : en Provence-Alpes-Côte d’Azur, près d’une annonce sur quatre en propose une, révèle eXp France.

En bref
. 9 % des maisons à vendre en France disposent d’une piscine.
. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, près d’une sur quatre : 23 % des annonces, soit plus de 20 000 biens.
. La Corse (21 %), l’Occitanie (16 %) et la Nouvelle-Aquitaine (14 %) suivent.
. Dans le Nord et en Île-de-France, l’offre chute à 2 %.

La Provence-Alpes-Côte d’Azur en tête du classement

C’est sans surprise dans le sud que l’offre est la plus forte. La Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) arrive en première position, avec 23 % des annonces incluant une piscine, soit plus de 20 000 propriétés actuellement sur le marché.

Corse, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine bien placées

Derrière la PACA, la Corse affiche 21 % de maisons avec piscine, suivie par l’Occitanie (16 %) et la Nouvelle-Aquitaine (14 %). Ces régions ensoleillées tirent parti de leur climat et de leur attractivité estivale pour séduire des acheteurs à la recherche d’un bien avec espace extérieur et confort.

Nord et Île-de-France : un marché quasi absent

À l’inverse, les acheteurs dans les régions du nord ont très peu de choix. Les Hauts-de-France et l’Île-de-France plafonnent à 2 % des maisons en vente avec piscine. Et ce, malgré le fait que l’Île-de-France reste le plus grand marché régional avec près de 195 000 annonces.

Un reflet du climat et du mode de vie

Pour Samuel Caux, président d’eXp France, cette géographie des piscines n’a rien d’un hasard. « Les piscines font partie des équipements les plus recherchés par les acheteurs français pendant les mois d’été. Les régions du sud comme la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Corse et l’Occitanie dominent en matière d’offre. À l’inverse, les régions plus au nord reflètent des différences de climat, de mode de vie et de parc immobilier. »

Le saviez-vous ? Avec près de 3,5 millions de piscines privées, la France est le premier marché européen et le deuxième au monde, derrière les États-Unis.

