A vendre à Châtenay-Malabry : Très belle meulière à deux pas du parc de Sceaux

Cette élégante meulière, érigée dans les années 1920 sur une parcelle de 320 m² et située au cœur de Châtenay-Malabry, à proximité de son centre-ville et du célèbre Parc de Sceaux, est proposée à la vente par Barnes.

Cette élégante meulière de caractère est située à Châtenay-Malabry, à seulement quelques pas du Parc de Sceaux et de la Coulée verte, dans l’une des rues les plus recherchées du quartier.

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Le charme de la meulière

Construite dans les années 1920 et entièrement rénovée en 2019, cette maison de charme développe environ 171 m² et conjugue avec harmonie le cachet de l’ancien et le confort contemporain. Dès l’entrée, les volumes et l’atmosphère chaleureuse séduisent immédiatement.

Le séjour lumineux met en valeur une superbe cheminée en briques d’époque et se prolonge par une vaste cuisine dinatoire au design soigné, sublimée par une verrière et ouverte sur une loggia dominant le jardin.

Le premier étage accueille trois chambres confortables, dont deux avec dressing, ainsi qu’une salle d’eau avec baignoire et douche. Sous les combles aménagés, un espace bureau et nuit au charme singulier offre un lieu idéal pour un adolescent ou un espace plus intime.

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Un extérieur accueillant et agréable

Le rez-de-jardin dévoile un vaste espace modulable pouvant accueillir salle de jeux, salle de sport ou home cinéma, complété par une chambre d’appoint, une salle d’eau et une buanderie. Grâce à ses accès indépendants, cet espace pourrait également convenir à une activité libérale.

À l’extérieur, le jardin exposé plein sud, arboré et sans vis-à-vis, s’organise autour de plusieurs espaces de vie : kiosque en bois, terrasse conviviale et espace barbecue, pensés pour profiter pleinement des beaux jours. Un garage fermé et une possibilité de stationnement supplémentaire viennent compléter ce bien rare.

Le prix : 1 290 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.

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