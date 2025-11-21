Immobilier : Qui sont les locataires de meublés en résidence principale à Paris ?
Les locations meublées à Paris attirent surtout des étudiants et professionnels en mobilité (70 %), majoritairement Français et Européens, pour des séjours de 5 à 6 mois, avec des loyers moyens plus élevés pour les Américains.
Alors que la location meublée moyenne et longue durée pèse un certain poids, à Paris et en proche banlieue, Paris Attitude a voulu savoir qui occupait ces logements. Il a dressé le portrait-robot de ses clients en fonction de leur nationalité, de la typologie de biens loués et du motif de leur séjour dans la capitale. Décryptage …
Des locataires principalement Français et Européens et des séjours de moyenne durée
L’étude de Paris Attitude relève que les locataires proviennent principalement de trois grandes zones géographiques : 31 % sont Français, 30 % Européens (hors France) et 23 % États-Uniens. Les premiers séjournent en moyenne 195 jours dans la capitale (6,5 mois), les deuxièmes 162 jours (5,4 mois) et les troisièmes 168 jours (5,6 mois).
« Un tiers de nos locataires sont Européens, ce qui témoigne d’une forte mobilité intra-européenne, portée par les missions professionnelles telles que les stages et les programmes comme Erasmus+ », souligne Frédéric Lecoq, fondateur et dirigeant de l’agence Paris Attitude.
Le montant moyen des loyers mensuels varie en fonction de l’origine des locataires : 1 874 € pour les Français, 1 792 € pour les Européens et 2 155 € pour les États-Uniens.
« Les clients États-Uniens ont un loyer moyen sensiblement plus élevé, ce qui peut laisser supposer qu’ils sont davantage représentés dans la typologie des trois-pièces qui représentent 16 % des réservations », analyse Frédéric Lecoq.
Les étudiants sont majoritaires
Sans surprise, les locations moyennes durées sont une solution surtout appréciée par les étudiants et les personnes en mobilité professionnelle qui regroupent plus de 70 % des locataires. Des baux leur sont spécifiquement destinés : des contrats de 9 mois pour les premiers et de 1 à 10 mois (bail mobilité) pour les seconds.
« Les durées de séjour moyennes, de 5 à 6 mois, collent parfaitement à un semestre universitaire ou à un stage, ce qui renforce l’idée d’une mobilité académique et professionnelle structurée à Paris », analyse Frédéric Lecoq.