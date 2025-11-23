Héritage : Comment transmettre vos cryptos à vos proches ?

Les crypto actifs ne dépendent d’aucun registre centralisé et n’existent que dans la mémoire de la blockchain. Alors, transmettre à ses proches ses cryptos ne va pas de soi. Suivez ces 5 conseils pour anticiper et protéger la transmission de votre patrimoine numérique.

À mesure que les actifs numériques s’imposent dans le paysage patrimonial français, une question émerge : que deviendront les crypto actifs au moment de la succession ?

Si près de 10 % des Français détiennent aujourd’hui des cryptos, rares sont ceux qui ont anticipé leur transmission. Or, contrairement à un compte bancaire ou à un contrat d’assurance-vie, un portefeuille crypto ne laisse aucune trace tangible. Sans accès aux clés privées ou aux dispositifs d’authentification, les avoirs peuvent littéralement s’effacer, où se perdre dans le néant numérique.

Ce phénomène met en lumière un nouveau défi pour le droit patrimonial : les crypto actifs ne dépendent d’aucun registre centralisé et n’existent que dans la mémoire de la blockchain. Cette particularité, au cœur de la philosophie crypto, garantit l’indépendance de ces actifs mais devient aussi une source d’incertitude majeure lors d’un décès : sans anticipation, sans accès à des identifiants numériques personnels et parfois secrets, les héritiers se retrouvent face à un patrimoine invisible, difficile à inventorier et parfois définitivement perdu.

Face à ces nouveaux enjeux, Coinhouse, plateforme européenne fondée en 2014, identifie et partage 5 bonnes pratiques pour préparer la transmission de ses actifs numériques.

Inventorier, centraliser et protéger la mémoire de ses actifs

Bien que le règlement européen MiCA ait créé un cadre nécessaire au développement des actifs numériques, la question successorale reste encore un sujet inexploré par les professionnels du droit, les conseillers de gestion en patrimoine (CGP), les notaires ou encore les conseillers bancaires. Dans ce contexte et sans dispositif automatique, l’individu devient le seul garant de la continuité de son patrimoine digital et par conséquent, de l’organisation de son portefeuille numérique.

La première étape essentielle dans cette démarche consiste à dresser un inventaire précis et sécurisé des actifs détenus : plateformes d’échange, montants, types de crypto-monnaies, wallets et dispositifs d’accès.

Cet inventaire, conservé de manière confidentielle dans un coffre-fort numérique, une solution cloud chiffrée ou un dépôt chez le notaire constitue le seul moyen d’assurer la visibilité du patrimoine crypto dans une succession garantissant à la fois confidentialité et accessibilité. Ce dispositif, mis à jour régulièrement, doit permettre aux héritiers de disposer d’une trace fiable du patrimoine digital, sans compromettre la sécurité.

Sécuriser son portefeuille numérique : entre wallets matériels et solutions hybrides

Les wallets matériels (clés physiques) constituent aujourd’hui l’un des moyens les plus sûrs de stocker des cryptos. Ils réduisent considérablement le risque de piratage tout en offrant une forme de “matérialisation” du patrimoine numérique.

Lorsqu’ils sont conservés dans un lieu identifié (coffre bancaire, étude notariale, coffre-fort familial), ils permettent de faciliter la transmission et d’assurer que les proches puissent, à terme, retrouver et valoriser les actifs numériques. Cependant, pour des profils plus mobiles – expatriés, voyageurs fréquents, digital nomads – cette solution peut rapidement devenir contraignante. Avoir à transporter une clé physique ou à revenir à un lieu unique en cas de besoin peut s’avérer peu pratique, voire risqué.

Une alternative pertinente consiste alors à utiliser des solutions hybrides de conservation, comme les wallets multi signatures ou les coffres-forts numériques (digital vaults) gérés par des tiers de confiance. Ces systèmes, offrant un bon équilibre entre sécurité, flexibilité et accessibilité internationale, répartissent les clés entre plusieurs acteurs (l’épargnant, un prestataire régulé, parfois un notaire ou une plateforme spécialisée). Aucun des détenteurs ne peut accéder seul aux actifs, mais l’ensemble des signatures permet de reconstituer l’accès en cas de besoin.

Opter pour une solution de garde (custody) régulée

Pour les investisseurs souhaitant déléguer la conservation de leurs actifs mais aussi se décharger de certains aspects techniques, les solutions dites de custody proposées par des prestataires enregistrés auprès de l’AMF offrent une garde professionnelle et conforme.

Cette approche permet une traçabilité accrue dans un environnement contrôlé, une protection juridique et une procédure encadrée en cas de décès, facilitant ainsi la restitution.

Anticiper le partage sécurisé des clés d’accès

Prévoir la transmission des clés privées et des accès est une condition essentielle. Cela peut passer par la rédaction d’un document de succession numérique encadré par un professionnel du droit, par l’usage de mécanismes de multi-signature, ou encore par des dispositifs d’accès différé confiés à des tiers de confiance. L’objectif : garantir une succession sans compromettre la sécurité du détenteur de son vivant.

Être accompagné par des experts patrimoniaux formés aux actifs numériques

Au-delà des aspects techniques, la transmission de cryptoactifs requiert un accompagnement patrimonial adapté. S’entourer d’un conseiller, d’un notaire ou d’un professionnel maîtrisant les enjeux des actifs numériques permet d’intégrer les cryptos dans une stratégie successorale cohérente, tout en assurant conformité fiscale et coordination entre les héritiers.

La succession des crypto actifs marque une évolution majeure de la gestion patrimoniale et ouvre une réflexion plus large. À mesure que la valeur se digitalise, la transmission devient un enjeu concret de sécurité, d’organisation et de pédagogie qui dépasse la simple dimension technique. Cela invite également à repenser des pratiques passées pour les inscrire dans une approche patrimoniale moderne impliquant aussi davantage de parties prenantes.

La clé d’un coffre-fort devient ainsi un code d’accès, la déclaration d’un héritage s’accompagne d’un audit numérique, le rôle d’acteurs historiques à l’image du notaire évolue pour devenir un “gardien” des actifs numériques.

