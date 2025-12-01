«Un immobilier rentable et solidaire, c’est possible», Marie-Claire Straub (Gestia Solidaire)
Dans Mon Podcast Immo, Marie-Claire Straub, associée de Gestia Solidaire, explique au micro de Baptiste Julien Blandet comment son agence allie immobilier rentable et solidarité, grâce à des outils comme la garantie Visale ou Loc’Avantages.
Comment concilier rentabilité pour les bailleurs et accès au logement pour les exclus du marché privé ? Dans Mon Podcast Immo, Marie-Claire Straub, associée de Gestia Solidaire, détaille un modèle d’agence immobilière qui mise sur la solidarité sans sacrifier la rentabilité.
Alors que des millions de Français peinent à se loger faute de garanties suffisantes, une autre voie se dessine entre le logement social et le marché privé classique. « C’est possible d’avoir un immobilier rentable et solidaire », affirme Marie-Claire Straub, associée de Gestia Solidaire, au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo.
Un pont entre logement social et marché privé
Gestia Solidaire se positionne comme une alternative aux agences traditionnelles, en visant une population « d’entre-deux » : 8 millions de personnes en France, selon Marie-Claire Straub. Des profils souvent solvables mais sans les garanties classiques exigées pour accéder à un logement privé : étudiants sans garants physiques, intermittents, CDD, jeunes actifs en période d’essai ou familles monoparentales.
« On réconcilie propriétaires et locataires », explique-t-elle. Comment ? En sécurisant les loyers grâce à des dispositifs comme la garantie Visale, sans frais pour aucune des deux parties. Pour les cas non couverts, Gestia propose des assurances inversées, à faible coût pour les locataires.
Une rentabilité maintenue, voire renforcée
Contrairement aux idées reçues, la rentabilité n’est pas sacrifiée. Gestia Solidaire propose un audit personnalisé aux bailleurs afin d’optimiser leurs revenus en toute sécurité. « Dans 90 % des cas, le dispositif Loc’Avantages est plus intéressant qu’une location classique », affirme Marie-Claire Straub.
Ce mécanisme permet aux propriétaires de louer en dessous du prix du marché (jusqu’à -35 %), tout en bénéficiant de réductions d’impôt attractives, pouvant aller jusqu’à 65 % des revenus locatifs. Moins de turnover, moins de vacance locative, et une fiscalité avantageuse : une équation gagnant-gagnant.
Un marché sous-exploité, des solutions déjà là
Face à la tension croissante sur le logement, notamment dans les grandes villes, Gestia plaide pour une mobilisation plus large des logements du parc privé. « Seuls 50 % des propriétaires connaissent la garantie Visale », regrette Marie-Claire Straub. Pourtant, les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2 et 4 % d’impayés seulement, soit l’équivalent d’une agence classique — avec un remboursement garanti dès le premier euro.
Et au-delà des métropoles, le besoin se fait sentir aussi dans les zones rurales, où l’offre locative est quasi inexistante. Gestia s’y déploie également, tout comme en Outre-mer.
Un réseau en expansion, partout en France
Basée à Lyon et Paris, Gestia Solidaire est désormais active dans de nombreuses grandes villes comme Lille, Marseille, Bordeaux ou Toulouse. Grâce à des partenaires locaux, elle propose ses services sur l’ensemble du territoire. Et pour les professionnels de l’immobilier intéressés par cette approche, des collaborations en indépendant sont possibles.
« Il y a de la place pour tout le monde. On forme, on accompagne, et on avance ensemble », conclut Marie-Claire Straub.
Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Marie-Claire Straub sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.