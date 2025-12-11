Immobilier Dijon : À Chenôve, 40 nouveaux logements pour répondre aux besoins des salariés

La résidence du Cèdre, inaugurée le 10 décembre dans le Quartier du Mail à Chenôve, offrira 40 logements abordables, bien desservis, conçus pour faciliter le quotidien et la mobilité des salariés locaux, tout en améliorant durablement leur cadre de vie.

Le mercredi 10 décembre, Cécile Mazaud, Présidente de l’Association Foncière Logement, a inauguré la Résidence du Cèdre, en présence de Thierry Falconnet, Maire de Chenôve, et de Dominique Grimpret, Vice-Président de Dijon métropole.

Grâce aux exigences de l’Association, les 40 nouveaux logements allient qualités environnementales, architecturales et d’usage. Spacieux, ils sont dotés d’espaces extérieurs (balcons et terrasses), d’un cellier et d’une place de parking.

L’essentiel Inauguration de la Résidence du Cèdre dans le Quartier du Mail à Chenôve

Projet inscrit dans la transformation d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV).

Diversification de l’offre résidentielle pour renforcer la mixité sociale.

40 logements neufs avec fortes exigences environnementales, architecturales et d’usage.

Logements spacieux, avec balcons/terrasses, cellier et parking.

Loyers abordables, destinés aux salariés du secteur privé.

Répondre aux besoins des salariés

Destinés aux salariés du secteur privé, proposés à des loyers abordables et à proximité immédiate des transports (notamment du tramway T2 qui relie le centre-ville de Dijon en 15 minutes), ces logements faciliteront le rapprochement domicile-travail des locataires et leur mobilité professionnelle. Cette nouvelle résidence répond ainsi aux besoins des salariés des entreprises locales.

En effet, en répondant aux besoins des salariés des entreprises locales, ainsi qu’aux enjeux de mixité sociale, ces logements participent au renouveau du quartier du Mail et au dynamisme de l’agglomération dijonnaise.

La résidence du Cèdre – Architecte : Atelier Arago – Promoteur : Baffy

Le renouveau du mail et le dynamisme de l’agglomération dijonnaise

Ces qualités offrent un cadre de vie attractif pour les salariés des entreprises locales. En diversifiant l’offre résidentielle, les logements répondent également aux enjeux de mixité sociale. Foncière Logement participe, grâce à cette résidence, au renouveau du Quartier du Mail et au dynamisme de toute la Métropole Dijonnaise.

« La résidence du Cèdre est le témoin de nos missions au service de l’intérêt général : la qualité et la mixité. C’est cette méthode qui permet de répondre aux besoins des salariés, des entreprises et des territoires » explique Cécile Mazaud, présidente de Foncière Logement.

Thierry Falconnet, maire de Chenôve, insiste « Le renouveau du Mail tient à une offre résidentielle attractive et à une qualité de vie améliorée. Ces nouveaux logements, qui s’accompagnent de nouveaux équipements – je pense notamment au Parc du Cèdre – y contribuent fortement et directement« .

La résidence du Cèdre et ses logements durablement habitables

S’inscrivant dans « Futurhable », la stratégie de Foncière Logement pour des logements durablement habitables, la nouvelle Résidence du Cèdre propose de fortes qualités environnementales. Elle respecte les normes de la RE 2020 et dispose d’une charpente en bois – plus économe en eau. Elle est également raccordée au réseau de chauffage urbain, équipée d’un système de collecte des eaux de pluie et de panneaux solaires.

En cœur d’îlot, les 350 mètres carrés de micro-forêt plantés par les élèves de l’accueil de loisirs de Bourdenières, grâce à la méthode du botaniste japonais Akira Miyawaki, permettront de réduire la chaleur, les nuisances sonores et la pollution.

« Aussi ambitieuse que réaliste, Futurhable vise à accélérer la croissance de notre parc de logements, tout en diminuant son impact sur l’environnement« , explique Yanick Le Meur, directeur général de l’Association. « Futurhable est également une méthode : nous associons l’ensemble des acteurs de la construction pour placer le collectif au service de l’innovation« , complète Cécile Mazaud.

