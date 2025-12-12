Immobilier Nanterre : RATP Habitat livre 91 logements au cœur d’un quartier en pleine transformation
RATP Habitat a livré 91 logements neufs des logements sociaux, intermédiaires et en accession BRS, dans un quartier de Nanterre en pleine rénovation. Ce projet durable, certifié NF Habitat HQE et Bâtiment Biosourcé, contribue à la qualité de vie locale.
RATP Habitat, filiale immobilière sociale du groupe RATP, a livré début décembre 2025 un ensemble de 91 logements à Nanterre (92), au cœur du quartier du Petit Nanterre en plein renouveau urbain, à proximité de la ville de Colombes et proche de plusieurs modes de transport tels que le RER A et le T2.
L’essentiel
- Le programme s’inscrit dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) du Petit Nanterre.
- Le programme facilite l’accès au logement près des lieux de travail et des transports.
- 21 logements sociaux.
- 35 logements intermédiaires.
- 35 logements en accession via Bail Réel Solidaire (BRS).
Un programme immobilier livré à Nanterre
Depuis le mois de décembre, les nouveaux locataires de la résidence « Olympe de Gouges » ont emménagé dans un ilot exemplaire en matière de performances environnementales.
« Composé de trois bâtiments réunissant 21 logements sociaux, 35 logements intermédiaires et 35 logements en accession en Bail Réel Solidaire, ce programme illustre la capacité de RATP Habitat à développer une offre de logements diversifiée, accessible et de qualité. Cette livraison s’inscrit dans une phase de croissance soutenue pour la filiale, qui gère aujourd’hui un patrimoine de 9 500 logements en Île-de-France, dont près de 40 % destinés aux salariés de la RATP », précise Claire Goudineau, directrice générale de RATP Habitat.
Un projet exemplaire au cœur du renouvellement urbain
Olympe de Gouges, inclus dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) du Petit Nanterre, comprend également la création d’espaces publics, de nouvelles voies d’accès et d’un jardin japonais de 8 000 m², contribuant à la qualité de vie du quartier.
Le programme offre une surface totale de plancher de 6055,34 m². Il intègre une forte dimension environnementale, répondant à des standards exigeants avec la certification NF HABITAT HQE ainsi que les Label E+C et Label Bâtiment Biosourcé.
L’architecture, signée Badia Berger Architectes, a été pensée comme un trait d’union harmonieux entre le tissu pavillonnaire existant et le futur parc public. Les logements bénéficient d’une conception garantissant confort, luminosité et espace extérieur pour tous les logements à partir du T3 (loggia, terrasse ou jardin).
Une livraison en cohérence avec la politique immobilière du groupe RATP
Olympe de Gouges s’inscrit en cohérence avec la politique immobilière ambitieuse et innovante du groupe RATP, qui vise à créer des logements pour des familles de travailleurs essentiels, dont les salariés de la RATP, au plus près de leur lieu de travail et des transports.
« Depuis plus de 30 ans, le groupe RATP mène une politique immobilière ambitieuse et innovante. Aux côtés des villes et des collectivités, l’entreprise répond au défi de l’insertion urbaine de ses sites industriels et favorise leur mixité fonctionnelle pour une meilleure qualité de ville », reprend Claire Goudineau.
Aujourd’hui, RATP Habitat dispose de 156 résidences. Dans les prochaines années, ce parc s’étendra au-delà de Paris et de la première couronne, en accompagnant le développement des nouvelles lignes de transport.
« Olympe de Gouges illustre notre capacité à construire des logements diversifiés et accessibles, répondant aux meilleurs standards de qualité environnementale. Ce programme a permis la livraison de 21 logements sociaux et 35 logements intermédiaires destinés aux travailleurs essentiels parmi lesquels les agents de la RATP. En leur offrant la possibilité d’habiter à proximité de leur lieu de travail, nous soutenons celles et ceux qui font vivre la ville au quotidien. Je suis fière du travail accompli, qui démontre une nouvelle fois que la construction de villes durables repose sur une démarche collective, responsable et engagée ! », conclut Claire Goudineau.
Acteurs du projet
- Maîtrise d’ouvrage : RATP Habitat, RATP Habitat Accession et RATP Habitat Intermédiaire
- Architecte : Badia Berger Architectes