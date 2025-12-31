Immobilier : Ce qui change au 1er janvier 2026

Nouveau calcul du DPE, suspension de MaPrimeRénov’, frais d’agence immobilière, obligation de déclarer les dons en ligne… Voici ce qui change à partir de janvier 2026.

Le 1er janvier apporte son lot de changements concernant l’immobilier. Voici les principales modifications :

Suspension de MaPrimeRénov’

« Pas de budget, pas de guichet » , avait affirmé le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. MaPrimeRénov’, principal dispositif d’aide à la rénovation énergétique, sera donc de nouveau suspendu à compter du 1er janvier. Qu’il s’agisse de mono-gestes ou de rénovations globales, rendant impossible le dépôt de nouveaux dossiers.

Pour rappel : les aides à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’ avaient déjà été suspendues plusieurs semaines début 2025 en l’absence de budget, puis partiellement pendant l’été. « Tous les dossiers déposés en 2025 seront traités en 2026 », a précisé le Ministre.

Le calcul du DPE évolue

À partir du 1er janvier 2026, l’électricité est moins pénalisée dans le calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE), aligné sur le standard européen.

Avant : 1 kWh d’électricité = 2,3 kWh comptabilisés dans le DPE.

Après : 1 kWh d’électricité = 1,9 kWh comptabilisé.

Le logement chauffé à l’électricité (radiateurs, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique…) peut passer de F à E, ou de E à D et sortir de la catégorie « passoire thermique » sans travaux.

Les frais d’agence immobilière à la location « augmentent »

Depuis 2014, les frais d’agence immobilière pour la location d’un logement étaient plafonnés et n’avaient jamais été révisés. Un arrêté du 17 juillet 2025 permet de les revaloriser à compter du 1er janvier, en les indexant sur l’indice de référence des loyers (IRL).

Pour l’année 2026, l’IRL du 3e trimestre 2025 est de 145,77, ce qui représente une hausse de 0,87 % par rapport au 3e trimestre 2024. Ces nouvelles règles s’appliqueront uniquement aux baux signés à partir du 1er janvier 2026.

PEL : le taux de rémunération augmente

Un avis relatif au taux de rémunération des plans épargne logement (PEL) a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2025. Il y est indiqué qu’à compter du 1er janvier, le taux d’intérêt annuel de rémunération des PEL sera de 2 % si vous l’ouvrez après le 31 décembre 2025, contre 1,75 % pour les PEL ouverts durant l’année 2025.

Pour rappel : le taux de rémunération d’un plan épargne logement est fixé à son ouverture. Ce niveau de rémunération est ensuite garanti pendant toute sa durée de vie.

Prêt avance mutation : de nouveaux plafonds de ressources

Les plafonds de ressources applicables au Prêt avance mutation à taux zéro sont réévalués à compter du 1er janvier 2026.

Le Prêt avance mutation est un prêt hypothécaire qui s’adresse aux ménages occupant leur logement à titre de résidence principale et relevant des catégories de ressources « modestes » et « très modestes » établies par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il est destiné à couvrir des travaux de rénovation énergétique.

Et aussi … Le SMIC revalorisé

La revalorisation annuelle du SMIC est de 1,18 % au 1er janvier 2026, soit 1 823,03 euros le SMIC mensuel brut. Cette revalorisation combine deux critères : l’inflation et l’évolution des salaires.

Obligation de déclarer les dons en ligne

Les dons, entre particuliers, de sommes d’argent et d’objets de valeur (bijoux, objets d’art ou de collection, etc.) doivent faire l’objet d’une déclaration à la direction générale des finances publiques. Cette déclaration doit être effectuée par la personne qui reçoit le don.

À partir du 1er janvier 2026, les déclarations de dons devront obligatoirement être réalisées en ligne sur le site impots.gouv.fr, quelle que soit la date du don (donc y compris pour les dons qui ont été faits avant 2026).

