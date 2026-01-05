Crédit immobilier : Les taux devraient légèrement remonter en janvier

Les taux devraient légèrement remonter en janvier. Il faut s’attendre à des hausses comprises entre 0,10 et 0,15%. Le point avec CAFPI.

Malgré les difficultés rencontrées par les parlementaires pour trouver un accord sur le budget de l’Etat français pour 2026, les taux de crédit immobilier sont restés similaires en décembre 2025 par rapport à novembre.

Ce nouveau mois de stabilité continue de soutenir la reprise du marché immobilier. Mais, faute d’accord en commission mixte paritaire sur le budget, le prolongement des discussions en 2026 pourrait finir par impacter les taux proposés par les banques.

Un nouveau mois avec des taux stables

Décembre s’inscrit dans la continuité des derniers mois de 2025, avec des taux de crédit immobilier attractifs qui évoluent très peu d’un mois sur l’autre. En décembre, CAFPI a ainsi obtenu en moyenne pour ses clients des taux de : 3,11 % sur 15 ans (+4 centièmes par rapport à novembre 2025), 3,25 % sur 20 ans (+1 centième) et 3,35 % sur 25 ans (+1 centième).

Cette stabilité donne de la visibilité aux ménages et accompagne le retour progressif des acheteurs, observé ces derniers mois sur le marché de l’ancien. D’autant plus pour les meilleurs profils qui obtiennent des décotes significatives. Ainsi CAFPI a, pour ces profils, obtenu jusqu’à : 2,90 % sur 15 ans (stable), 3 % sur 20 ans (-5 centièmes), 3,10 % sur 25 ans (stable).

Des taux stables toujours soumis aux aléas politiques malgré une volonté des banques de prêter

La stabilité des taux de crédit immobilier en cette fin 2025 a été portée par une certaine forme d’attentisme des marchés cristallisée autour des discussions portant sur la politique budgétaire française et le maintien des taux de la Banque Centrale Européenne.

Les incertitudes liées à l’absence de budget ont poussé l’OAT 10 ans, le taux auquel emprunte l’Etat français, au-delà des 3,6% le 22 décembre. La tendance à la baisse constatée depuis ce pic reste soumise aux nouveaux débats budgétaires qui se tiendront en début d’année.

D’ailleurs, sous la pression des coûts de refinancement, les taux devraient légèrement remonter en janvier, les barèmes reçus à date affichant de la stabilité ou des hausses comprises entre 0,10 et 0,15%. Malgré ces conditions, les banques continuent d’afficher une volonté d’entamer l’année de façon ambitieuse, avec notamment le maintien d’offres boostées destinées aux primo-accédants, alors que leurs objectifs de production de crédits pour l’année 2026 devraient les conduire à maintenir la concurrence.

Un pouvoir d’achat qui évolue peu

En décembre, la stabilité des taux a maintenu le pouvoir d’achat immobilier. Au global, sur un an, il en est de même. En effet, entre janvier 2025 et janvier 2026, les surfaces achetables pour une mensualité de 1 000 €, au taux moyen pratiqué, évoluent entre -1,67 m² à Toulouse et +3,29 m² à Lille. Dans la majorité des grandes métropoles, ces évolutions sont inférieures à 1 m² comme à Bordeaux (-0,03 m²), Lyon (+0,21 m²) ou encore Montpellier (+0,24m²).

