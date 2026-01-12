« SeLoger Construire : un partenaire stratégique de conquête et de proximité clients pour Villadim”

Acteur majeur de la maison individuelle, Villadim s’appuie sur son modèle multi-métiers et son partenariat avec SeLoger Construire pour digitaliser et renforcer la relation client.

Fort de son modèle multi-métiers et de ses marques locales reconnues, Villadim s’impose comme un acteur majeur de la maison individuelle dans le Grand Ouest. Dans un marché en mutation, le groupe mise sur la qualité des contacts et la digitalisation du parcours client. Son partenariat historique avec SeLoger Construire – dont la plateforme concentre près de 69% du trafic du secteur de la construction* – s’inscrit au cœur de cette stratégie, comme l’explique Ludivine Pinault, porte-parole chez Villadim.

Depuis 20 ans, Villadim combine synergie des métiers immobiliers et ancrage local

Villadim est un groupe immobilier qui réunit quatre métiers complémentaires : la construction de maisons individuelles, la promotion immobilière, l’aménagement foncier et la rénovation. Cette synergie nous permet d’accompagner nos clients de bout en bout, depuis la recherche et la viabilisation d’un terrain jusqu’à la construction ou la rénovation de leur logement. Nous fédérons aujourd’hui 8 marques reconnues, dont 6 constructeurs aux ancrages locaux forts : Maisons Ericlor, Logis de Vendée, Tanaïs Habitat, Mortier Construction, Barraco Construction et Primeâ. Avec 44 agences implantées dans 13 départements, nous disposons d’un maillage territorial solide, alliant expertise, proximité et innovation.

En 2026, le groupe fêtera ses 20 ans avec un chiffre d’affaires en croissance et plus de 900 familles logées chaque année.

Un marché bousculé, mais des porteurs de projets plus engagés

Le marché de la maison individuelle a été profondément secoué depuis 2022 : hausse des coûts de construction, inflation généralisée, réglementation renforcée et taux en forte progression. Les ménages, prudents, ont souvent reporté leurs projets ou revu leurs ambitions à la baisse.

Depuis 2025, la tendance s’inverse progressivement. Le volume de prospects reste inférieur à la période pré-crise, mais leur engagement est nettement plus marqué : ils arrivent avec un projet mûri, un budget identifié et une volonté d’avancer rapidement.

Pour un groupe comme Villadim – qui réunit construction, promotion, aménagement foncier et rénovation avec 8 marques reconnues dont 6 constructeurs aux ancrages locaux forts – cette évolution confirme l’importance d’un modèle de proximité, capable de répondre à la fois aux contraintes budgétaires et aux attentes croissantes en matière de durabilité et de personnalisation.

SeLoger Construire, une réponse efficace aux nouvelles attentes

Dans ce contexte sélectif, Villadim s’appuie, depuis plus de 15 ans, sur SeLoger Construire comme levier stratégique de visibilité et de génération de leads qualifiés. Sa spécialisation sur le marché immobilier et la diversité de ses offres constituent des atouts majeurs. “Nous pouvons mettre en avant certains produits spécifiques, valoriser nos annonces grâce à des options de visibilité, ou encore mettre en avant nos avis clients pour rassurer et inspirer confiance”.

SeLoger Construire offre un accès direct à des porteurs de projets en phase active de recherche, grâce à une notoriété nationale forte et un trafic particulièrement intentionniste. C’est d’ailleurs le principal succès que nous constatons avec SeLoger : la qualité des contacts générés par rapport à d’autres leviers. Les prospects issus de SeLoger Construire sont véritablement engagés dans un projet de construction avec un budget défini, là où d’autres canaux nous mettent parfois en relation avec des profils plus hésitants ou aux projets encore flous.

C’est un bénéfice clé : des contacts mieux informés, plus avancés dans leur réflexion, qui permettent de réduire le temps de conversion et d’améliorer la performance des équipes commerciales.

Villadim prépare l’avenir avec une stratégie toujours plus digitalisée

Le parcours client devient de plus en plus autonome et digital. Les futurs acquéreurs veulent comparer rapidement, accéder à des critères détaillés, consulter des avis et se projeter grâce à des contenus immersifs.

Dans cette évolution, SeLoger Construire joue un rôle structurant : centralisation de l’offre, recherche fluidifiée, mise en relation immédiate avec des constructeurs qualifiés. Pour Villadim, ce partenariat s’intègre pleinement dans une stratégie long terme visant à simplifier l’expérience, renforcer la confiance et offrir un accompagnement clair dès les premières étapes du projet.

“Si j’ai un conseil à destination des constructeurs encore hésitants ? Tester la plateforme suffit souvent à constater la qualité des contacts et l’efficacité du dispositif”, conclut Ludivine Pinault.



*source : Similarweb, octobre 2025

