Crédit immobilier : Les taux très légèrement à la hausse début 2026

Selon CAFPI, les taux de crédit immobilier ont légèrement augmenté en janvier 2026, impactant le pouvoir d’achat des acquéreurs. Toutefois, le contexte actuel demeure propice à la réalisation des projets immobiliers.

Les taux de crédit immobilier ont connu une faible remontée courant janvier. Cette hausse est le fruit de la pression sur les coûts de refinancement portés par les atermoiements autour du budget de l’Etat et l’OAT 10 ans, dont le taux a dépassé les 3,5 % durant tout le mois.

Les perspectives d’un accord sur le budget et l’arrivée du printemps, traditionnellement propice au maintien des taux de crédit, devraient permettre de maintenir les taux à un niveau proche de celui de janvier sur les mois à venir.

Newsletter MySweetimmo

Quelques points de plus pour les taux de crédit immobilier

En janvier, les taux de crédit immobilier ont donc subi de légères hausses, quelle que soit la durée, restant en moyenne dans une fourchette comprise entre 3,10 et 3,40 %. Sur le mois, CAFPI a ainsi obtenu en moyenne pour ses clients des taux de : 3,18 % sur 15 ans (+7 centièmes par rapport à décembre 2025), 3,27 % sur 20 ans (+2 centièmes) et 3,39 % sur 25 ans (+ 4 centièmes).

Dans ces conditions, les meilleurs profils connaissent également une légère remontée des taux pratiqués, avec une hausse généralisée de + 5 centièmes. Sur janvier, ces acquéreurs ont ainsi pu bénéficier de taux, pouvant atteindre : 2,95 % sur 15 ans, 3,05 % sur 20 ans et 3,15 % sur 25 ans.

À lire aussi Crédit immobilier : Pourquoi la stabilisation des taux change la donne pour les acheteurs

Un marché stabilise malgré de nombreuses inconnues

En ce début d’année 2026, le marché immobilier semble avoir trouvé un nouvel équilibre après une période d’ajustement. L’offre et la demande se réalignent progressivement, tandis que les volumes de transactions repartent à la hausse, portés par des acquéreurs plus sélectifs. Les prix évoluent désormais à un rythme proche de l’inflation.

Si les fortes baisses de taux appartiennent désormais au passé (43 % des Français estiment d’ailleurs qu’ils resteront stables en 20261), le contexte actuel demeure propice à la réalisation des projets immobiliers, dans un environnement plus prévisible et lisible.

Malgré une légère hausse, les taux de crédit restent à des niveaux encore attractifs au regard des pics atteints en 2023–2024. Pour les emprunteurs dont le projet est mûr et le dossier solide, la période actuelle apparaît donc comme une fenêtre d’opportunité, avant un éventuel retour des taux vers le haut de la fourchette prévue.

Banques : un engagement maintenu, en particulier aux cotes des primo-accédants

Les banques restent engagées aux côtés des primo-accédants, avec le maintien en 2026 d’offres spécifiques : prêts complémentaires à taux zéro ou fortement bonifiés, pouvant aller jusqu’à 20 000–25 000 € en supplément du PTZ, parfois avec frais de dossier réduits ou offerts, ainsi que des enveloppes “coup de pouce” autour de 10 % du montant emprunté.

Ces mécanismes, cumulables avec les prêts aidés (PTZ, PAS, Action Logement), contribuent à sécuriser les plans de financement des ménages modestes et des jeunes accédants malgré des taux de marché installés sur un plateau haut.

Le pouvoir d’achat immobilier s’effrite

Conséquence de la légère hausse des taux et de la fin de la baisse des prix, le pouvoir d’achat immobilier recule légèrement. Sur un an, pour un emprunt avec une mensualité de 1 000 euros sur 25 ans, toutes les grandes villes connaissent une légère baisse de celui-ci en majorité comprise entre -0,34 m² à Bordeaux et -1,84 m² à Rennes. En dehors de cette fourchette, Lyon affiche un recul de -2,73 m² et surtout les Rémois perdent une pièce avec 10,04 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements