Prix de l’immobilier Sète : Les clés du marché en février 2026

Vous cherchez à acheter ou louer à Séte ? Voici les prix au mètre carrés, loyers et nos conseils pratiques au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Hérault, en région Occitanie, Sète est une ville portuaire à part. Entre Méditerranée, étang de Thau et canaux, elle conjugue attractivité résidentielle, dynamisme touristique et identité culturelle forte. Longtemps restée plus accessible que d’autres villes du littoral, elle a connu une montée en puissance progressive de ses prix, portée par l’attrait du front de mer et du centre ancien.

Vous êtes propriétaire à Sète ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier à Sète, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier littoral, tiré par l’appartement

À Sète, le prix moyen des appartements s’établit à 3 697 €/m², un niveau élevé à l’échelle départementale, mais encore en deçà de certaines stations balnéaires voisines. La demande reste soutenue, notamment sur les biens bien situés, avec vue, terrasse ou proximité immédiate de la mer.

Le segment des maisons, plus rare (18 % du parc), affiche un prix moyen de 4 018 €/m², traduisant une prime pour l’habitat individuel sur un territoire contraint géographiquement. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 770 €/m², confirmant le positionnement littoral du marché sétois.

Appartements : une dynamique globalement positive

Le marché des appartements montre une bonne résistance. À court terme, les prix progressent de +0,7 % sur un mois et de +3,6 % sur trois mois, signalant un regain d’activité.

Sur un an, l’évolution est quasi stable (–0,1 %), avant une reprise plus nette à moyen et long terme, avec +3,3 % sur trois ans et +23,1 % sur cinq ans. Ces chiffres confirment l’attractivité durable du marché sétois, malgré les ajustements récents.

Maisons : un ajustement plus marqué

Le marché des maisons apparaît plus contrasté. À court terme, les prix reculent (–1,0 % sur un mois, –3,1 % sur trois mois). Sur un an, la baisse atteint –4,3 %, traduisant un ralentissement de la demande sur ce segment plus onéreux.

À moyen terme, la correction est nette (–14,3 % sur trois ans), avant une quasi-stagnation sur cinq ans (+1,0 %). Ces évolutions reflètent des arbitrages budgétaires plus marqués dans un contexte de prix déjà élevés.

Des écarts de prix très liés à l’emplacement

À Sète, l’emplacement reste déterminant. Les quartiers proches du centre-ville, du port et du littoral affichent des niveaux de prix supérieurs, tandis que les secteurs plus en retrait restent plus accessibles.

Les appartements constituent le cœur du marché, attirant à la fois des résidents permanents, des acquéreurs de résidences secondaires et des investisseurs.

Des loyers en hausse, un rendement maîtrisé

Le marché locatif sétois demeure dynamique. Les appartements se louent en moyenne 13,5 €/m², contre 15,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,8 €/m².

Ces niveaux, rapportés aux prix d’achat, permettent d’afficher des rendements locatifs corrects, sans excès, typiques des villes littorales attractives.

Combien coûte un T2 à Sète ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 697 €/m² × 40 m² ≈ 147 880 €

Loyer mensuel estimatif : 13,5 €/m² × 40 m² ≈ 540 €

Rendement locatif brut : 4,4 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché littoral dynamique, mais déjà bien valorisé.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les tensions observées sur le marché sétois. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de mieux comprendre les évolutions de prix.

Les résidences secondaires représentent 21,4 % des logements, traduisant une forte attractivité touristique. La part de propriétaires occupants atteint 46 %, signalant un marché équilibré entre résidence principale et location.

Le revenu médian, établi à 28 583 € (Insee 2023), reste modéré, ce qui explique la sensibilité du marché aux conditions de financement.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Sète reste attractive, notamment sur les appartements bien situés. La phase actuelle de stabilisation peut offrir des opportunités de négociation ciblées. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, la localisation, la vue et la qualité du bien sont déterminantes pour vendre dans de bonnes conditions. Si vous investissez. Les rendements sont corrects, sans être exceptionnels. Le potentiel repose avant tout sur la demande locative soutenue et l’attractivité durable de la ville.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

