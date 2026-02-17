Prix de l’immobilier Rennes : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Rennes prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026

Capitale de la Bretagne, située dans le département d’Ille-et-Vilaine, Rennes s’est imposée ces dernières années comme l’une des métropoles les plus attractives de France. Dynamique économiquement, universitaire et démographiquement, la ville a connu une forte tension immobilière, suivie d’un net ralentissement depuis la remontée des taux.

Vous êtes propriétaire à Rennes ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier rennais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier métropolitain à des niveaux de prix élevés

À Rennes, le prix moyen des appartements s’établit à 3 892 €/m², confirmant le positionnement élevé de la métropole, bien au-dessus de la moyenne nationale.

Le segment des maisons, plus rare (13 % du parc), affiche un prix moyen de 4 891 €/m², traduisant une forte prime pour l’habitat individuel dans un environnement urbain dense. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 032 €/m², illustrant un marché toujours tendu, malgré le ralentissement en cours.

Appartements : une résistance relative des prix

Le marché des appartements montre une certaine résilience. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,3 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+0,7 %).

Sur un an, la hausse atteint +2,0 %, confirmant une stabilisation à haut niveau. En revanche, à moyen et long terme, la tendance est plus contrastée, avec –4,7 % sur trois ans et +2,9 % sur cinq ans, traduisant un marché arrivé à maturité.

Maisons : un ajustement plus marqué

Le marché des maisons apparaît plus sous pression. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,7 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–1,7 %).

Sur un an, la baisse atteint –3,9 %, et s’accentue à moyen terme (–10,5 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution est quasi stable (–0,7 %), illustrant un segment particulièrement sensible à la hausse des taux et aux arbitrages budgétaires.

Des écarts de prix liés à la typologie et à la localisation

À Rennes, la localisation joue un rôle clé. Les quartiers centraux et bien desservis conservent une forte attractivité, tandis que certains secteurs périphériques connaissent des ajustements plus marqués.

Les appartements, largement majoritaires, constituent le cœur du marché, notamment pour les étudiants, jeunes actifs et investisseurs.

Des loyers soutenus dans un marché locatif tendu

Le marché locatif rennais demeure dynamique. Les appartements se louent en moyenne 15,1 €/m², contre 15,2 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,1 €/m².

Avec un taux de vacance limité à 6,7 %, la tension locative reste élevée, soutenant la stabilité des loyers malgré le ralentissement du marché à l’achat.

Combien coûte un T2 à Rennes ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m²

Prix d’achat estimatif : 3 892 €/m² × 40 m² ≈ 155 680 €

Loyer mensuel estimatif : 15,1 €/m² × 40 m² ≈ 604 €

Rendement locatif brut : 4,6 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché métropolitain très demandé.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier permet de mieux comprendre les dynamiques du marché rennais. Ces indicateurs, par nature stables, éclairent les évolutions de prix.

Les résidences secondaires représentent 3,8 % des logements, confirmant un marché quasi exclusivement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 35 %, traduisant une forte proportion de locataires.

Le revenu médian, établi à 34 466 € (Insee 2023), est supérieur à la moyenne nationale, soutenant partiellement la solvabilité locale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 93 jours, contre 91 jours un an plus tôt, signalant un marché plus lent qu’auparavant, mais toujours actif.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Rennes reste attractive, mais la phase actuelle d’ajustement peut offrir des opportunités, notamment sur les maisons et certains quartiers périphériques. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, le juste prix est déterminant. Les biens bien situés continuent de se vendre, mais les délais s’allongent. Si vous investissez. La demande locative reste très solide. Les rendements sont modérés, mais compensés par une forte sécurité locative.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







