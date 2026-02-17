Réseau de conseil immobilier : Norbert Pulin nommé Directeur Général de Colliers France

Après la nomination de Ludovic Delaisse à sa présidence, Colliers France poursuit les changements à sa direction. Norbert Pulin devient Directeur Général.

Colliers France annonce la nomination de Norbert Pulin au poste de Directeur Général. Jusqu’alors Directeur du département Project depuis septembre 2021, il a mené une transformation en profondeur de cette activité, positionnant Colliers parmi les acteurs de référence du marché de l’aménagement et de l’accompagnement des projets immobiliers.

Afin d’assurer la continuité de cette dynamique, la direction du pôle Project est désormais confiée à Maxime Gris, qui succède à Norbert Pulin.

« La nomination de Norbert s’inscrit pleinement dans l’élan positif qui porte Colliers France et confirme la trajectoire que nous avons collectivement engagée. Son expérience, son leadership et sa vision opérationnelle constituent des atouts majeurs pour poursuivre notre croissance. Je tiens à lui exprimer toute ma reconnaissance pour la qualité du travail accompli depuis son arrivée et toute ma confiance pour cette nouvelle étape qui renforcera encore plus la solidité, le dynamisme et la capacité de Colliers à accompagner ses clients », précise Ludovic Delaisse, Président de Colliers France.

Un dirigeant issu du conseil en immobilier d’entreprise

Norbert Pulin a réalisé la majeure partie de sa carrière au sein de CBRE, qu’il rejoint en 2007 en tant que Chargé de projets. Il devient Directeur de département en 2008, puis est nommé en 2012 Directeur Général de CBRE Workspace, entité renommée CBRE Design & Project en 2017 à la suite de la fusion avec CBRE Artéquation.

Après quatorze années d’expérience au sein du groupe, il rejoint Colliers début 2021 en tant que Directeur du département Project, où il pilote une équipe spécialisée intervenant sur la conception, la réalisation, l’aménagement et la valorisation des immeubles et des espaces de travail. Il est ensuite nommé Directeur Général Adjoint en septembre 2023, marquant une étape supplémentaire dans le développement des activités de conseil et dans la structuration de l’offre intégrée de Colliers France.

En 2026, il est nommé Directeur Général de Colliers France, une évolution qui reflète la progression de ses responsabilités et sa contribution déterminante au développement de l’entreprise.

Piloter la mise en œuvre du plan stratégique 2030 de Colliers

Dans ses nouvelles fonctions, Norbert Pulin aura pour mission de piloter la mise en œuvre du plan stratégique 2030 de Colliers. Il accompagnera la poursuite de la croissance des activités Project, Business Development et Property Management, en étroite coordination avec l’ensemble des directions opérationnelles.

Dans ce cadre, Colliers France entend accélérer son développement sur les métiers du Property Management et de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), en s’appuyant sur une stratégie combinant croissance organique et croissance externe. Cette dynamique vise à renforcer la présence de Colliers sur des segments à fort potentiel, tel que les Datacenters, ou les secteurs de l’Hôtellerie et du Retail avec l’objectif de diversifier le portefeuille d’activités et d’accompagner les clients sur l’ensemble des classes d’actifs stratégiques.

Dans un marché immobilier en profonde mutation, où agilité, anticipation et coordination des expertises sont devenues essentielles, Norbert Pulin aura à cœur de consolider la position de Colliers auprès des grands comptes et de renforcer les synergies internes afin d’accroître durablement la valeur apportée aux clients.

« Je remercie sincèrement Ludovic Delaisse pour la confiance qu’il m’accorde. Je suis déterminé à poursuivre les actions engagées et à accélérer celles qui permettront à nos équipes de se projeter sereinement dans l’avenir. Avec l’ensemble des collaborateurs, je souhaite cultiver une dynamique fondée sur la responsabilité, l’innovation et l’exigence opérationnelle. Nous avons les talents, l’énergie et la vision nécessaires pour franchir une nouvelle étape de croissance», conclut Norbert Pulin, Directeur Général de Colliers France.

