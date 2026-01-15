Réseau immobilier : iad revendique 1 transaction intermédiée sur 10 en France

Dans un marché immobilier en reprise prudente, le poids des réseaux de mandataires continue de progresser. iad affirme désormais concentrer près de 10 % des ventes intermédiées en France.

Dans un marché immobilier encore en phase de reprise, le réseau de mandataires iad affirme avoir réalisé près de 10 % des transactions intermédiées en France en 2025. Un poids croissant qui s’appuie sur une forte progression de l’activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 28% et sur l’expansion du groupe à l’international.

15 000 conseillers immobiliers et 63 000 ventes en 2025

Après plusieurs années de repli, le marché immobilier français amorce en 2025 une reprise encore prudente. Les volumes repartent à la hausse, mais sans retrouver les niveaux d’avant-crise. Dans ce contexte, iad revendique une place désormais centrale dans les transactions réalisées par des professionnels.

Selon le réseau, près de 63 000 ventes ont été conclues en France en 2025, soit une progression de 24 % sur un an. Rapporté aux volumes globaux du marché intermédié, iad affirme ainsi être à l’origine d’environ une transaction sur dix réalisée par un professionnel.

Le réseau compte aujourd’hui plus de 15 000 conseillers immobiliers en France. Il revendique également plus de 100 000 annonces en ligne, ce qui en ferait le premier portail d’annonces parmi les réseaux immobiliers nationaux.

Pour Olivier Descamps, directeur général d’iad France, cette dynamique s’explique par la structure même du modèle. « Les résultats 2025 démontrent que notre modèle est capable de performer quels que soient les cycles, en s’appuyant sur l’entrepreneuriat, la proximité terrain, la formation et l’innovation continue », explique-t-il.

Les perspectives 2026 ? Un croissance mesurée

Les perspectives pour 2026 s’inscrivent dans un scénario de normalisation du marché. Environ 950 000 transactions sont attendues en France, dans un environnement jugé plus lisible, tant sur les prix que sur les conditions de financement.

iad anticipe une poursuite de la croissance, mais de manière plus mesurée. Le réseau indique vouloir privilégier la qualité de la performance et la structuration des équipes plutôt qu’une accélération opportuniste.

« Le marché immobilier devrait continuer sa reprise en 2026, avec des hausses de prix modérées alignées sur l’inflation », estime Olivier Descamps. Il souligne toutefois que la stabilité du cadre réglementaire et fiscal restera déterminante pour éviter un nouveau blocage de l’activité.

L’international comme relais de croissance

Au-delà du marché français, le développement international constitue désormais un relais de croissance structurant pour le groupe iad. Présent dans huit pays, le réseau revendique plus de 10 000 transactions réalisées hors de France en 2025, avec un chiffre d’affaires international en progression de 28 %.

Le groupe s’approche du seuil des 5 000 conseillers à l’international. Le Portugal est devenu le deuxième marché du réseau après la France, avec plus de 1 000 conseillers. En Espagne, iad affirme avoir doublé sa part de marché, avec une croissance annuelle de 40 %. L’Italie et l’Allemagne totalisent à elles deux 1 000 conseillers, tandis que la Floride a franchi le cap des 100 conseillers en 18 mois.

Pour Clément Delpirou, président du groupe iad, cette expansion repose avant tout sur la rentabilité locale. « La croissance d’iad à l’international ne repose pas sur le fait de planter des drapeaux, mais sur notre capacité à construire un leadership local pérenne », souligne-t-il.

Une marque renforcée et de nouveaux outils annoncés

Cette dynamique s’accompagne, selon le groupe, d’un renforcement de la marque iad. En 2025, le réseau a déployé une nouvelle identité visuelle et renforcé sa présence lors des temps forts du marché immobilier.

Début 2026, iad prévoit également de lancer une enquête exclusive auprès des propriétaires français sur la vente entre particuliers, ainsi qu’une nouvelle édition de son baromètre immobilier mensuel. Ces outils sont présentés comme des supports d’analyse à destination des professionnels, des médias et des particuliers.

