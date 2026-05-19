Nomination : Jordan Frarier devient Président de Foncia Développement et Locations

Foncia réorganise ses activités commerciales en réunissant développement et location dans l’ancien au sein d’une nouvelle entité dirigée par Jordan Frarier.

Foncia poursuit la réorganisation de ses activités immobilières. Le groupe annonce la nomination de Jordan Frarier à la présidence de Foncia Développement et Locations, une nouvelle entité qui rassemble les activités de développement et de location dans l’ancien. Jordan Frarier conserve parallèlement ses fonctions de président de Foncia Transaction. La nouvelle structure regroupe près de 500 collaborateurs répartis sur l’ensemble du territoire.

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Une organisation recentrée sur les métiers commerciaux

Avec cette évolution, Foncia souhaite rapprocher les équipes commerciales du développement et celles de la location dans l’ancien. L’objectif affiché est de fluidifier les échanges entre les différents métiers et de renforcer la réactivité opérationnelle. La nouvelle entité reste rattachée à Foncia ADB, présidée par Zahir Keenoo. Cette branche regroupe les métiers de l’administration de biens, notamment le syndic de copropriété, la gestion locative et la location. Sur le terrain, des directeurs commerciaux régionaux et des managers de proximité auront la charge de piloter les équipes en lien avec les services de gestion locative du groupe.

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Un marché locatif sous tension

Cette réorganisation intervient dans un contexte de fortes tensions sur le marché locatif. Dans de nombreuses villes, l’offre reste insuffisante face à la demande, tandis que les professionnels doivent composer avec des évolutions réglementaires et des attentes clients plus fortes. Foncia estime que le rapprochement des métiers du développement et de la location doit permettre d’améliorer l’accompagnement des clients et prospects. Le groupe met notamment en avant une volonté de renforcer la continuité de service et le conseil personnalisé.

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Foncia veut consolider sa position sur le marché

Avec cette nouvelle organisation, Foncia poursuit aussi un objectif de croissance. Le groupe cherche à consolider sa position sur le marché de l’administration de biens et des services immobiliers résidentiels. L’entreprise mise sur une organisation plus intégrée entre ses activités commerciales et opérationnelles, tout en s’appuyant sur ses implantations locales et ses équipes de terrain.

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