Immobilier haut-de-gamme Paris : Vaneau anticipe une dynamique positive en 2026

Le marché immobilier haut de gamme parisien retrouve des couleurs. Chez Vaneau, le nombre d’acquéreurs progresse de 52 % et les promesses de vente bondissent de 56 %, confirmant un retour progressif de la fluidité.

Après une année 2025 tumultueuse, et malgré un contexte économique et politique fragile, la correction des prix enregistrée depuis deux ans commence à produire des effets bénéfiques et positifs sur la fluidité du marché, à court et moyen terme. Chez Vaneau, plusieurs indicateurs traduisent un redémarrage concret de l’activité.

Des indicateurs transactionnels en nette progression

Depuis janvier 2025, le nombre de nouveaux acquéreurs a progressé de 52 %. Dans le même temps, le montant cumulé des promesses de vente en cours affiche une hausse de 56 % par rapport à la même période l’an dernier.

Autre signal fort : le retour des offres sans condition suspensive à un rythme proche de celui observé en 2022, signe d’une confiance retrouvée chez certains profils d’acheteurs. Le stock de mandats exclusifs et proches des prix d’estimation augmente significativement depuis le début de l’année.

La détente progressive des taux d’intérêt contribue également à redonner de la visibilité aux acquéreurs, facilitant les projections patrimoniales à moyen terme.

« L’immobilier conserve une place privilégiée dans les projets de vie de nos clients. Ils font abstraction des turbulences ; ils savent faire preuve d’une résilience et d’une adaptation assez exceptionnelle », précise Alexandra Leca, Directrice Générale de Vaneau,

Une polarisation accrue du marché

Entre 2022 et 2025, l’écart type des prix au mètre carré a progressé de 25 %, traduisant un creusement de l’écart entre biens très qualitatifs et biens présentant des défauts.

Les biens parfaitement situés, rénovés et aux prestations irréprochables continuent de capter la demande, tandis que les actifs nécessitant des travaux ou souffrant d’un emplacement moins premium subissent des ajustements plus marqués.

Les agences Vaneau de la Rive Gauche ont retrouvé leur dynamique, notamment dans les VIe et VIIe arrondissements. Les quartiers du Triangle d’Or et du Trocadéro restent très recherchés. Ils continuent d’attirer une clientèle aisée, avec des prix susceptibles d’atteindre 30 000 €/m² pour des biens prestigieux.

Une clientèle étrangère toujours très présente

La clientèle étrangère demeure très présente et représente 28% des ventes chez Vaneau, avec plus de 45% dans le VIIe arrondissement et plus de 18% dans le XVe. Il s’agit majoritairement d’acquéreurs américains, asiatiques et moyen-orientaux, recherchant des biens luxueux, intégralement rénovés et dotés d’une domotique sophistiquée.

« L’effet Brexit perdure et explique en partie la montée en puissance de la clientèle de la diaspora chinoise, qui souhaite acquérir un pied-à-terre en Europe pour le business. Tout comme pour la clientèle américaine, il s’agit souvent de la « seconde génération » qui poursuit son investissement dans l’immobilier. Cette clientèle recherche prioritairement des biens luxueux, intégralement rénovés et dotés d’une domotique sophistiquée. Paris reste pour les acquéreurs étrangers le symbole du luxe, de la vie artistique et culturelle », poursuit Alexandra Leca.

Le segment du luxe et de l’ultra luxe reste préservé

On observe le retour d’acquéreurs français, notamment dirigeants et capitaines d’industrie, susceptibles de se positionner rapidement sans condition suspensive. Les turnkey properties, clefs en main, aménagés par des architectes de renom sont très convoités par les clients fortunés, avec une personnalisation accrue des biens. Ils sont également très sensibles à un bien qui porte en lui une histoire, un style de vie, un cachet, une authenticité.

« Chez Vaneau, nous détenons en portefeuille environ 80 mandats supérieurs à 4M€ ; parmi ces mandats, plus de la moitié peuvent être considérés comme très luxueux », commente Alexandra Leca.

