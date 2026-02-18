Prix de l’immobilier Aurillac : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Aurillac prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Aurillac est une ville moyenne qui joue un rôle de pôle administratif, économique et universitaire à l’échelle du territoire. Son marché immobilier se distingue par des prix très accessibles, une forte proportion de résidences principales et des rendements locatifs élevés.

Vous êtes propriétaire à Aurillac ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose une lecture des tendances du marché immobilier à Aurillac, fondée sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très accessible

À Aurillac, le prix moyen des appartements s’établit à 1 350 €/m², positionnant la ville parmi les marchés les plus abordables de la série. Ce niveau de prix attire aussi bien des primo-accédants que des investisseurs à la recherche de rendements élevés.Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 026 €/m², traduisant une valorisation plus soutenue, mais qui reste très accessible comparée à la moyenne nationale. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 550 €/m².

Appartements : une phase de correction après plusieurs années de hausse

Le marché des appartements connaît un ajustement marqué. À court terme, les prix progressent légèrement (+1,0 % sur un mois, +0,3 % sur trois mois), mais la tendance reste négative sur un an (–4,6 %).

La correction se confirme sur le moyen terme (–6,6 % sur trois ans), avant un redressement sur cinq ans (+7,3 %). Ces évolutions traduisent un marché sensible à la conjoncture, après une période de rattrapage.

Maisons : une dynamique très favorable sur le long terme

Le marché des maisons affiche une trajectoire nettement plus positive. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois), mais la tendance reste solide.

Sur un an, la hausse atteint +6,3 %, et elle s’accélère sur le long terme, avec +12,6 % sur trois ans et surtout +23,1 % sur cinq ans. Cette progression traduit l’attrait croissant pour l’habitat individuel dans un contexte de prix encore très accessibles.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Aurillac, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, séduisent les investisseurs grâce à un faible ticket d’entrée et des rendements élevés.

Les maisons et logements familiaux attirent quant à eux les ménages souhaitant s’installer durablement, avec des prix au mètre carré encore très raisonnables.

Des loyers modérés, mais une vacance élevée

Le marché locatif aurillacois reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 10,6 €/m², contre 11,5 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 10,9 €/m².

En revanche, le taux de vacance est élevé (14,4 %), ce qui impose une vigilance accrue dans le choix des biens et des emplacements pour sécuriser un projet locatif.

Combien coûte un T2 à Aurillac ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 350 €/m² × 40 m² ≈ 54 000 €

Loyer mensuel estimatif : 10,6 €/m² × 40 m² ≈ 424 €

Rendement locatif brut : 9,4 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, parmi les plus attractifs de la série, mais qui doit être analysé à l’aune du risque de vacance.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché aurillacois. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 4,6 % des logements, traduisant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 48 %, indiquant un équilibre relatif entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 32 270 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés et soutient l’accessibilité du marché local.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Aurillac offre des opportunités rares pour accéder à la propriété à très faible coût, notamment pour les primo-accédants ou les ménages souhaitant sécuriser un projet résidentiel. Si vous vendez. Dans un marché hétérogène, le positionnement au juste prix est essentiel, en particulier sur le segment des appartements, plus exposé aux ajustements. Si vous investissez. Les rendements locatifs figurent parmi les plus élevés, mais la vacance impose une sélection rigoureuse des biens et une stratégie locative adaptée.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

