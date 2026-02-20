Prix de l’immobilier Gujan-Mestras : les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Gujan-Mestras : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située sur le Bassin d’Arcachon, dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine, Gujan-Mestras est une commune résidentielle très prisée, connue pour ses ports ostréicoles et son cadre de vie recherché. Plus résidentielle que touristique, elle attire une population familiale et patrimoniale, en quête de maisons et de stabilité.

Vous êtes propriétaire à Gujan-Mestras ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Gujan-Mestras, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier résidentiel et patrimonial, dominé par la maison

À Gujan-Mestras, le prix moyen des appartements s’établit à 3 946 €/m², un niveau élevé, mais plus accessible que dans certaines communes voisines du Bassin, ce qui soutient une demande régulière sur ce segment.

Le marché est toutefois très largement dominé par les maisons, qui représentent 80 % du parc immobilier. Leur prix moyen atteint 5 019 €/m², traduisant l’attrait marqué pour l’habitat individuel dans un environnement résidentiel recherché. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 861 €/m², confirmant le positionnement patrimonial du marché gujanais.

Appartements : une correction nette après le pic post-Covid

Le marché des appartements s’inscrit dans une phase de repli. Les prix reculent de –0,5 % sur un mois et de –2,7 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –3,2 %.

À moyen terme, la correction est plus marquée (–10,3 % sur trois ans), reflet d’un ajustement après des hausses exceptionnelles. Sur cinq ans, toutefois, l’évolution reste légèrement positive (+1,3 %), confirmant un marché désormais stabilisé à un niveau élevé.

Maisons : une meilleure résistance dans un marché de rareté

Le marché des maisons se montre plus résilient. À court terme, les prix progressent de +1,2 % sur un mois et de +3,0 % sur trois mois, signe d’une demande toujours active pour ce type de biens.

Sur un an, une légère baisse est observée (–1,1 %), tandis qu’à moyen terme, le repli atteint –8,7 % sur trois ans. Sur cinq ans, en revanche, la hausse demeure significative (+7,2 %), confirmant la solidité de la maison comme actif patrimonial sur le Bassin.

Des écarts de prix très marqués selon la typologie et l’emplacement

À Gujan-Mestras, la typologie du bien et l’emplacement jouent un rôle déterminant. Les écarts de prix sont importants entre les secteurs proches des ports, les quartiers résidentiels prisés et les zones plus éloignées du littoral.

Les maisons familiales, très majoritaires, constituent le cœur du marché, tandis que les appartements s’adressent davantage à une clientèle secondaire ou à des investisseurs patrimoniaux.

Des loyers élevés, mais une rentabilité limitée

Le marché locatif gujanais affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 14,2 €/m², contre 15,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,9 €/m².

Ces niveaux restent sans commune mesure avec les prix d’achat, ce qui explique des rendements locatifs modestes, typiques des marchés résidentiels et patrimoniaux du littoral.

Combien coûte un T2 à Gujan-Mestras ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 946 €/m² × 40 m² ≈ 157 840 €

: 3 946 €/m² × 40 m² ≈ 157 840 € Loyer mensuel estimatif : 14,2 €/m² × 40 m² ≈ 568 €

: 14,2 €/m² × 40 m² ≈ 568 € Rendement locatif brut : 4,3 % sur 12 mois.



Un rendement modéré, cohérent avec un marché résidentiel haut de gamme, davantage orienté vers la valorisation patrimoniale.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire fortement la dynamique du marché gujanais. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les niveaux de prix observés.

Les résidences secondaires représentent 15,6 % des logements, traduisant une attractivité touristique et résidentielle élevée, mais inférieure à celle d’Arcachon. La part de propriétaires occupants atteint 66 %, confirmant un marché dominé par la résidence principale et l’ancrage local.

Le revenu médian, établi à 39 531 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, soutenant la solvabilité et la stabilité du marché.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Gujan-Mestras offre un cadre de vie très recherché sur le Bassin. Les opportunités existent, mais la concurrence reste forte sur les maisons bien situées. Si vous vendez. Dans un marché résidentiel de qualité, les biens correctement positionnés continuent de se vendre, malgré un contexte de normalisation des prix. Si vous investissez. Le marché est avant tout patrimonial. Les rendements sont limités en location longue durée, mais la valeur repose sur la rareté, l’usage et le long terme.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

