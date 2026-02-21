Rénovation énergétique : MaPrimeRénov’ rouvre avec un rendez-vous obligatoire

MaPrimeRénov’ rouvre le 23 février 2026 pour tous les ménages. Le ministère du Logement impose désormais un rendez-vous France Rénov’ avant toute rénovation globale afin de mieux encadrer les dossiers et limiter les fraudes.

Après plusieurs semaines de suspension faute de budget, MaPrimeRénov’ rouvre lundi pour tous les ménages. La relance du dispositif s’accompagne d’une nouvelle obligation : un rendez-vous personnalisé avant toute demande pour une rénovation globale.

Une réouverture après la suspension budgétaire

Avec la promulgation du budget de l’État pour 2026, le ministère de la Ville et du Logement annonce la reprise du dispositif.

« L’adoption définitive du budget 2026 va permettre de reprendre l’instruction des dossiers restés en attente depuis la fin de l’année 2025 », indique le ministère à l’AFP. Les ménages peuvent également recommencer à déposer de nouveaux dossiers de demande de subvention.

Depuis le début de l’année, MaPrimeRénov’ et l’ensemble des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) étaient suspendues faute de budget voté.

La suspension et le retard dans l’octroi des subventions ont « néanmoins eu pour impact l’allongement des délais moyens de réponse, actuellement supérieurs à six mois pour les rénovations d’ampleur, et trois mois pour les rénovations constituées d’un unique geste de travaux », prévient le cabinet du ministre du Logement, Vincent Jeanbrun.

Un rendez-vous obligatoire pour les rénovations globales

La principale évolution concerne les rénovations d’ampleur, c’est-à-dire les projets combinant plusieurs travaux pour améliorer significativement la performance énergétique d’un logement.

Pour ces dossiers, « un rendez-vous personnalisé avec un conseiller France Rénov’ est désormais obligatoire avant le dépôt d’une demande d’aide », rappelle le ministère.

Ce rendez-vous vient s’ajouter à l’accompagnement par un accompagnateur Rénov’ (MAR), déjà indispensable depuis 2024 pour toute demande de subvention concernant une rénovation globale. L’Anah assure que cette nouvelle étape ne ralentira pas la relance. « Il n’y aura pas de retard à l’allumage », affirme l’établissement public. « Dès lundi les particuliers peuvent avoir un rendez-vous et obtenir l’attestation », précise un porte-parole.

Une mesure présentée comme un outil contre la fraude

Le dispositif avait déjà été suspendu durant l’été 2025 en raison d’un afflux massif de demandes et de tentatives de fraude. À partir de septembre, le guichet avait rouvert uniquement pour les ménages très modestes, avec un barème d’aides plus restreint.

Pour Sebastian Ruiz, président de la communauté des accompagnateurs Rénov’, l’obligation de passer par un Espace conseil France Rénov’ constitue « une bonne chose car cela participe à la lutte contre la fraude et va permettre de mettre des bâtons dans les roues des acteurs qui ne jouent pas le jeu ».

Il se dit toutefois « vigilant sur toutes les dérives possibles de concurrence déloyale » de la part de certains Espaces conseil France Rénov’ disposant également d’un agrément d’accompagnateur. Il craint par ailleurs que « la mise en place de cette mesure prenne encore plusieurs semaines, voire mois ».

4,1 milliards d’euros mobilisés en 2026

Pour 2026, l’enveloppe consacrée à MaPrimeRénov’ atteint 3,6 milliards d’euros de crédits budgétaires, complétés par 500 millions d’euros de certificats d’économies d’énergie (CEE).

L’Anah prévoit de financer 150.000 rénovations isolées et 120.000 rénovations globales, dont 68.000 en copropriété et 52.000 en maison individuelle. Cet objectif est déjà affecté par les 83.000 dossiers restés suspendus fin 2025.

En 2025, l’Anah a financé 120.305 rénovations énergétiques globales et 187.425 travaux isolés, pour un montant total de 3,8 milliards d’euros d’aides distribuées.

À partir de lundi, tous les ménages peuvent à nouveau déposer une demande, avec les barèmes annoncés mi-2025, qui restent inchangés.

