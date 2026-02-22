Prix de l’immobilier Béziers : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Béziers : prix de vente, loyers et indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Hérault, en région Occitanie, Béziers fait partie des villes moyennes les plus accessibles du littoral méditerranéen élargi. Longtemps en retrait, la ville a progressivement attiré investisseurs et primo-accédants grâce à des prix bas, une offre abondante et un marché locatif actif.

Vous êtes propriétaire à Béziers ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Béziers, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très accessible, porté par l’appartement

À Béziers, le prix moyen des appartements s’établit à 1 981 €/m², l’un des niveaux les plus bas de l’Hérault. Cette accessibilité continue d’alimenter la demande, notamment sur les petites surfaces et les biens destinés à l’investissement locatif.

Le segment des maisons affiche un prix moyen de 2 114 €/m², restant lui aussi très abordable. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 031 €/m², confirmant le positionnement très compétitif du marché biterrois.

Appartements : une dynamique positive sur le moyen et long terme

Le marché des appartements affiche une trajectoire globalement favorable. À court terme, les prix sont quasi stables (–0,1 % sur un mois), tandis qu’une progression est observée sur trois mois (+1,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +2,0 %, avant de s’accélérer à moyen et long terme, avec +10,5 % sur trois ans et +27,5 % sur cinq ans. Ces évolutions traduisent un rattrapage progressif sur un marché longtemps sous-valorisé.

Maisons : un ajustement après plusieurs années de hausse

Le marché des maisons apparaît plus contrasté. À court terme, les prix reculent (–1,0 % sur un mois, –3,1 % sur trois mois). Sur un an, la baisse atteint –3,5 %.

À moyen terme, le repli reste limité (–3,3 % sur trois ans), avant une hausse notable sur cinq ans (+11,9 %). Ces indicateurs reflètent un marché sensible aux contraintes budgétaires, mais soutenu par des niveaux de prix bas.

Des écarts de prix liés aux quartiers et à l’état du bâti

À Béziers, les écarts de prix sont fortement liés à la localisation et à la qualité du bâti. Les quartiers centraux rénovés et certains secteurs en renouvellement urbain affichent des niveaux de prix plus élevés que les zones périphériques ou les biens dégradés. La sélectivité accrue des acquéreurs impose une attention particulière au positionnement des biens sur le marché.

Des loyers modérés et des rendements élevés

Le marché locatif biterrois reste dynamique. Les appartements se louent en moyenne 11,5 €/m², contre 12,5 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,9 €/m².

Rapportés à des prix d’achat bas, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs élevés, parmi les plus attractifs de cette série.

Combien coûte un T2 à Béziers ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 981 €/m² × 40 m² ≈ 79 240 €

: 1 981 €/m² × 40 m² ≈ 79 240 € Loyer mensuel estimatif : 11,5 €/m² × 40 m² ≈ 460 €

: 11,5 €/m² × 40 m² ≈ 460 € Rendement locatif brut : 7,0 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché d’investissement de volume.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les spécificités du marché biterrois. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les dynamiques de prix et de délais.

Les résidences secondaires représentent 4,4 % des logements, confirmant un marché avant tout résidentiel. Le taux de logements vacants atteint 16,3 %, un niveau élevé, qui pèse sur la fluidité du marché.

La part de propriétaires occupants s’élève à 42 %, tandis que le revenu médian, établi à 22 619 € (Insee 2023), reste faible, expliquant la sensibilité du marché aux conditions de financement.

Les délais de vente moyens sont élevés, à 119 jours, contre 84 jours un an plus tôt, traduisant un marché plus lent et très dépendant du bon positionnement prix.

Les Conseils MySweetImmo Si vous achetez . Béziers reste l’un des marchés les plus accessibles de l’Hérault. La négociation est possible, notamment sur les biens présentant des défauts ou situés dans les secteurs moins recherchés.

. Béziers reste l’un des marchés les plus accessibles de l’Hérault. La négociation est possible, notamment sur les biens présentant des défauts ou situés dans les secteurs moins recherchés. Si vous vendez . Dans un marché lent, le prix et l’état du bien sont déterminants. Les biens rénovés et bien situés se distinguent nettement.

. Dans un marché lent, le prix et l’état du bien sont déterminants. Les biens rénovés et bien situés se distinguent nettement. Si vous investissez. Béziers offre des rendements élevés, mais impose une sélection rigoureuse des quartiers et une bonne gestion locative pour sécuriser l’investissement.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

