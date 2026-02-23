Prix de l’immobilier à Périgueux : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Périgueux: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine, Périgueux est une ville moyenne au rôle administratif et économique structurant pour le Périgord. Son marché immobilier se caractérise par des prix encore accessibles, une demande résidentielle stable et un intérêt marqué pour l’investissement locatif.

Vous êtes propriétaire à Périgueux ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Périgueux, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, favorable aux projets résidentiels

À Périgueux, le prix moyen des appartements s’établit à 1 897 €/m², un niveau attractif pour une ville-centre départementale. Cette accessibilité soutient la demande des ménages locaux comme des investisseurs.Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 128 €/m², traduisant une valorisation légèrement supérieure, mais qui reste modérée au regard des standards nationaux. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 967 €/m², confirmant le positionnement abordable du marché périgourdin.

Appartements : une stabilité relative après le rattrapage

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –1,5 % sur trois mois, traduisant une phase de stabilisation.

Sur un an, la baisse atteint –1,2 %, mais la tendance s’inverse sur le moyen terme avec une légère hausse sur trois ans (+0,2 %). Sur cinq ans, la progression est nette (+17,1 %), illustrant un rattrapage progressif après une longue période de prix modérés.

Maisons : un marché plus contrasté

Le marché des maisons apparaît plus heurté. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,1 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –1,1 %.

Sur trois ans, le recul est plus marqué (–3,4 %), avant un redressement observé sur cinq ans (+5,5 %). Ces évolutions traduisent un marché plus cyclique, mais qui conserve un potentiel à long terme compte tenu des niveaux de prix.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Périgueux, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, attirent les investisseurs grâce à un ticket d’entrée modéré et des rendements intéressants.

Les maisons familiales et les logements de plus grande taille constituent une option privilégiée pour les ménages souhaitant s’installer durablement, avec des prix encore contenus.

Des loyers accessibles, avec une vacance à surveiller

Le marché locatif périgourdin reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 12,0 €/m², contre 12,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,1 €/m².

Avec un taux de vacance de 12,3 %, le marché locatif impose toutefois une vigilance particulière dans le choix des biens et des emplacements, afin de sécuriser la rentabilité.

Combien coûte un T2 à Périgueux ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 897 €/m² × 40 m² ≈ 75 880 €

: 1 897 €/m² × 40 m² ≈ 75 880 € Loyer mensuel estimatif : 12,0 €/m² × 40 m² ≈ 480 €

: 12,0 €/m² × 40 m² ≈ 480 € Rendement locatif brut : 7,6 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec le positionnement de Périgueux parmi les villes accessibles à potentiel locatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché périgourdin. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,1 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 35 %, traduisant une mobilité résidentielle relativement élevée.

Le revenu médian, établi à 30 907 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir l’accessibilité du marché local.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Périgueux offre des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, aussi bien pour un projet résidentiel que pour un investissement locatif. Si vous vendez. Dans un marché relativement équilibré, le positionnement au juste prix reste déterminant, en particulier sur le segment des maisons, plus exposé aux ajustements récents. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont attractifs, mais la vacance impose une sélection rigoureuse des biens et des emplacements pour sécuriser la rentabilité.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².







