Prix de l’immobilier à Rodez : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Rodez: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Aveyron, en région Occitanie, Rodez est une ville moyenne qui joue un rôle de pôle administratif, économique et universitaire à l’échelle départementale. Son marché immobilier se caractérise par des prix encore modérés, un tissu résidentiel équilibré et un intérêt croissant pour l’investissement locatif.

Vous êtes propriétaire à Rodez ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Rodez, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, porté par un rôle de ville-centre

À Rodez, le prix moyen des appartements s’établit à 2 200 €/m², un niveau encore contenu pour une ville-centre départementale. Cette accessibilité contribue à maintenir une demande active, aussi bien pour les résidences principales que pour l’investissement locatif.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 466 €/m², traduisant une valorisation légèrement supérieure, cohérente avec une offre plus rare. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 249 €/m², confirmant un positionnement intermédiaire du marché ruthénois.

Appartements : une évolution positive sur le long terme

Le marché des appartements montre des signes d’ajustement à très court terme. Les prix reculent de –1,0 % sur un mois, avant de progresser de +0,8 % sur trois mois, traduisant un marché en phase de stabilisation.Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, confirmant une dynamique positive. À plus long terme, les prix progressent de +1,2 % sur trois ans et de +10,5 % sur cinq ans, traduisant une croissance régulière mais mesurée.

Maisons : une trajectoire plus contrastée

Le marché des maisons affiche une évolution plus nuancée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois), avant de repartir à la hausse sur un an (+4,0 %).

Sur trois ans, la tendance est légèrement négative (–1,2 %), mais le mouvement redevient positif sur cinq ans, avec une progression de +7,1 %. Ces évolutions traduisent un marché des maisons plus sensible aux arbitrages budgétaires des ménages.

Des écarts de prix selon la typologie de biens

À Rodez, la typologie des logements influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont recherchées par les investisseurs, portés par la présence étudiante et administrative.

Les logements familiaux et les maisons offrent, quant à eux, des prix au mètre carré plus modérés et constituent une option intéressante pour les ménages souhaitant s’installer durablement dans la ville.

Des loyers accessibles, avec une vacance à surveiller

Le marché locatif ruthénois reste accessible. Les appartements se louent en moyenne 11,9 €/m², contre 12,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,3 €/m².

Avec un taux de vacance de 10,2 %, le marché locatif apparaît relativement équilibré, mais impose une attention particulière au choix du bien et de son emplacement pour limiter les périodes sans locataire.

Combien coûte un T2 à Rodez ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 200 €/m² × 40 m² ≈ 88 000 €

: 2 200 €/m² × 40 m² ≈ 88 000 € Loyer mensuel estimatif : 11,9 €/m² × 40 m² ≈ 476 €

: 11,9 €/m² × 40 m² ≈ 476 € Rendement locatif brut : 6,5 % sur 12 mois.

Un rendement intéressant, qui positionne Rodez comme une ville attractive pour l’investissement locatif à budget maîtrisé.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,7 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 42 %, traduisant une mobilité résidentielle modérée.

Le revenu médian, établi à 33 215 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés et contribue à maintenir une certaine capacité d’achat locale.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Rodez offre des opportunités intéressantes pour les primo-accédants et les ménages souhaitant devenir propriétaires à un coût maîtrisé, dans un cadre urbain structuré. Si vous vendez. Dans un marché globalement stable, le positionnement au juste prix reste essentiel. Les biens bien situés et correctement entretenus continuent de trouver preneur dans des délais raisonnables. Si vous investissez. Les rendements locatifs restent attractifs, notamment sur les petites surfaces. La vacance impose toutefois une sélection rigoureuse des quartiers et des biens pour sécuriser la rentabilité.

Méthodologie: Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².









